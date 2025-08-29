Flávio Ricco: O estado é de atenção no principal horário de novelas da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Flávio Ricco comenta que a Globo não tem uma fila tão extensa e segura de novelas programadas para o horário das 9h da noite

O estado é de atenção no principal horário de novelas da Globo

Até por razões que devem ser melhor avaliadas, a Globo já não tem uma fila tão extensa e segura de novelas programadas para o horário das 9h da noite.

Data hoje, sabemos que depois de “Vale Tudo” virá “Três Graças”, do buscado de volta Aguinaldo Silva e que só vai até Walcyr Carrasco, com estreia programada para maio de 2026. Para nele.

Isso é muito pouco ou quase nada, dada toda a importância e a necessidade de um tempo determinado para se definir quem vai escrever e selecionar uma história em condições de atender às exigências e responsabilidades do horário. Além, claro, de tudo que envolve uma produção dessa grandeza.

Hoje, a lista dos autores capazes e disponíveis, por “n” razões, não é mais tão confortável como já foi, o que passa a exigir imediatas providências.

Mais do que nunca, é preciso saber garimpar e acelerar o processo de busca de novos valores, sempre lembrando que, aquele grande time do passado, não nasceu por simples obra do acaso. Nem caiu do céu.

Houve um trabalho.

Dias Gomes, Janete Clair, Benedito Ruy Barbosa, Silvio de Abreu, Walther Negrão, Glória Perez, Gilberto Braga e o próprio Aguinaldo, entre tantos outros, foram nomes encontrados depois de necessárias pesquisas. É muito isso que falta, a iniciativa de sair em busca de tantos talentos que a TV ainda não abriu as portas e pode muito bem contar.

É certeza que existem outros Beneditos, Silvios, Janetes, Glórias, Gilbertos e Dias espalhados por aí.

Só estão na espera de alguém chamar.

TV Tudo

Data definida

O “Vem que Tem”, da Globo, de novo com Eliana e Paulo Vieira, será levado ao ar no dia 27 de novembro.

Ao vivo.

Paulo Vieira - Div

Trabalho segue

Jayme Monjardim continua buscando parcerias para a produção de “Romaria”, de sua autoria e Letícia Wierzchowski.

Data hoje, a informação é que falta muito pouco para colocar a novela em pé. O histórico e o talento do Jayme são as principais garantias.

Vento a favor

Na Globo, admite-se até uma certa surpresa, maior do que a esperada, em torno do anúncio e acolhimento do mercado à chegada do GE.

E isto em todos os níveis, inclusive de marcas interessadas em se atrelar ao projeto.

Na mesma linha

A informação é que Mario Quaranta, nome conhecido e dos mais respeitados no mercado esportivo, ficará encarregado de montar e organizar o canal esportivo da Record Entretenimento.

E também entrar na disputa do YouTube.

Exibição

“Poderosas do cerrado”, que vai mostrar a vida de seis mulheres diretamente envolvidas com o agro, será exibido no GNT, de 30 de outubro a 1º de dezembro.

Serão cinco semanas no ar, com episódios às segundas e quintas-feiras.

Novos tempos

Um dos objetivos de André Basbaum, novo presidente da EBC, é voltar a fortalecer a produção da TV Brasil em São Paulo.

Julga fundamental para o êxito do seu trabalho ter São Paulo com mais força.

Números significativos

A EBC, agora, já tem um trabalho digital mais ativo, desenvolvido por Nicole Briones e Fernando Miranda.

Ontem, inclusive, houve uma apresentação desses resultados e os números alcançados são surpreendentes.

Em miúdos

Para se ter uma ideia, 862,8 milhões de contas foram alcançadas nas Redes Sociais da EBC até o 2º trimestre deste ano.

A maior fatia registrada, claro, é da TV Brasil com 720 milhões.

É bom ver

Na “Vale Tudo” é muito bom acompanhar o trabalho de Lucas Leto, o Sardinha, que sempre se destaca por entregar o melhor do seu trabalho, com carisma e determinação.

Um nome da nova geração, que transita com facilidade entre o humor e a emoção.

Vai que vai

O “Aberto ao Público”, em sua segunda temporada na Globo, terá oito episódios e vai ao ar ainda este ano, com o mesmo elenco.

A proposta é reunir um grupo de convidados bem variado.

Time do Aberto ao Público - Divulgação

Bate – Rebate

· O jornalista Acaz Felleger, assessor do Felipão e de ex-jogadores como Alex e Roque Jr., hospitalizado, passa por momentos delicados. Força dos amigos.

· “No Alvo”, do SBT, com tudo gravado, agora termina a edição dos seus últimos programas. Ainda não há informações de uma próxima temporada.

· Nos bastidores da Record, é muito forte o comentário sobre a presença da cantora Melody na “Fazenda 17”.

· Portugal vai receber “Dois de Nós”, com Antônio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins.

· Débora Alfano, 17 anos de casa, aumentou a lista dos jornalistas de saída da Bandeirantes no segmento de rádio.

· Os roteiristas André Brandt e Gui Cintra e o produtor-executivo Gui Vieira, pela produtora Farra, preparam o lançamento do reality Truco Master...

· ... Detalhes sobre formato e elenco serão revelados na próxima segunda-feira.

· Domingo, o “Canal Livre”, da Band, vai receber o ministro Fernando Haddad.

· Jornalista Donizete Peixinho, com passagens em várias TVs, está lançando “Memórias de um Peixe que fala”, sobre suas experiências no Brasil e Portugal.

C´est fini

“Linha 4” é o título provisório de um novo filme do diretor Maurício Eça, que será filmado ainda este ano.

Detalhe para o elenco: Marcelo Serrado, Mateus Solano, Letícia Spiller, Mel Maia, Sérgio Malheiros e Larissa Bracher. Produção da Intropictures.