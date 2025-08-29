Um recifense brilha no elenco de "Vale Tudo"
Cobertura diária dos principais acontecimentos de Pernambuco em sociedade, política, cultura, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto
O ator Thomás Aquino, que brilhou na série “Guerreiros do Sol, como “Josué de Alencar” e é destaque na novela “Vale Tudo”, como Mário Sérgio, personagem que chega a “transar” com a Odete Roitman, de Débora Bloch, é recifense. Começou a carreira no filme “Bacurau”, de Kléber Mendonça Filho, quando ganhou o Prêmio do Júri, um dos mais importantes do Festival de Cinema de Cannes. Antes havia feito o filme “Paterno”, de Marcelo Lordello, que ficou pronto em 2017 e só agora chegou aos cinemas.
SOCIAL
Liderada por Bárbara Vitória e Yuri Lumin, a banda de afrobeat Barbarize é uma das atrações do Conexão Juventudes, amanhã, no Teatro RioMar. O evento realizado pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social vai reunir cerca de 700 jovens de escolas públicas para discutir, através de apresentações culturais e painéis de conteúdo, o uso saudável dos recursos digitais.
PETROLINA
Eduardo Loyo, presidente da Empetur, anunciou ontem que a Azul e o Governo de Pernambuco aprovaram o retorno de voos diretos de Recife para Petrolina, a partir do dia 29 de outubro, além de estar em negociações para ampliar e recuperar a malha aérea.
PRIMOGÊNITO
A coluna felicita Eduarda Baima Gouveia e Gustavo Campos Gouveia, que aguardam a chegada do primeiro filho. O anúncio, feito ontem nas redes sociais, comoveu pela emoção de um momento tão esperado.
TRAJETÓRIA
Giorgina Carneiro compartilha sua trajetória de sucesso em episódio do CastBox, da Okbox Marketing, revelando a transição de executiva em grandes empresas para empresária solo.
LANÇAMENTO
O jornalista Ney Anderson reúne amigos hoje, às 19h, na Estação da Luz, em Olinda, para lançar seu novo livro “Apocalipse Todo Dia”, pela editora “Patuá”. A obra teve pré-lançamento na Festa Literária Internacional de Paraty.
O TREM
No meu artigo de hoje na página de opinião, recordo o “Sonho Azul, trem de luxo que durante dois anos fez o roteiro Recife-Fortaleza. Lembro inclusive da viagem inaugural, que participei e que foi um desastre, com muitos convidados desistindo quando chegou a Gravatá, devido aos muitos problemas.
COMPESA
Alex Campos deixa hoje a presidência executiva da Compesa, mas vai continuar presidindo o Conselho de Administração da empresa. Vai trabalhar na Confederação Nacional das Instituições Financeiras, que é presidida por Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados.
DOAÇÃO
Em encontro com o desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Fred, Rafael e Eduardo Petribú dirigentes da São José Agropecuária, doaram um terreno na Rodovia Paulo Petribú para a construção do Fórum de Itapissuma.
CARDEAL
O cardeal Dom Orani Tempesta completou 75 anos e, de acordo com a regra da Igreja Católica, solicitou renúncia da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Com relação estreita com cardeais latino-americanos, incluindo os brasileiros, o Papa Leão solicitou que Dom Orani siga atuando após a apresentação de sua renúncia.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O eleitor ainda não está ligado na eleição do próximo ano.” (Maurício Romão)
LENNY Amorim fez a palestra “Folclore Brasileiro, ontem, na Academia de Artes e Letras da AABB.
DEPOIS de três anos, João Camargo deixou a presidência da CNN Brasil e vai cuidar do Grupo Esfera, que deve relançar a Rádio Transamérica.
O NOVO Atacarejo está comemorando seis anos de presença no mercado pernambucano.
ARMANDO Monteiro Bisneto, presidente de Suape, teve reunião em Brasília com Vital do Rêgo, presidente do TCU.
O VEREADOR Paulo Muniz atuando como presidente do diretório do Recife do PL.
Eduardo Freyre e Ramona Guimarães celebram a marca de 10 anos de casados.
SERÁ no Novotel Recife Marina, a edição deste ano do tradicional “Já é Natal”, de Romildo Alves.
A festa de Dilma Marques, no Famiglia Giuliano, reuniu muitos nomes de prestígio do nosso mundo social.
ANIVERSARIANTES
Ana Elizabeth de Souza, Ana Teresa Van der Ley, Carlos André Magalhães, Concita Freire, Cristianne Catel, Danielle Ribeiro Menezes, Erasmo Lira Cavalcanti, Fernanda Furtado Leitão, Henrique Queiroz, Micheline Batista, Pedro Ivo Moura, Roberto Corrêa de Oliveira e Wedja Henrique Pires.