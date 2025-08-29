Pernambucano na disputa para o governo da Bahia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cobertura diária dos principais acontecimentos de Pernambuco em sociedade, política, cultura, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

O pernambucano João Roma Neto, que começou a carreira política como assessor de Joaquim Francisco no Governo do Estado e foi chefe de gabinete de ACM Neto na Prefeitura de Salvador, deputado federal e ministro da Cidadania no governo Jair Bolsonaro, atualmente é o presidente do diretório do PL na Bahia. Foi candidato a governador daquele estado em 2022, conquistando 9% dos votos. Agora é o candidato do PL para e eleição do próximo ano e está em terceiro lugar segundo a Paraná Pesquisas, com 6,2% da intenção de votos, contra 54% de ACM Neto e de 28% do atual governador Jerônimo Rodrigues.

Luciana Grassano, Margarida Cantarelli, Eduardo Sertório e Andréa Brito em evento cultural - Arquivo Pessoal

HONORIS CAUSA

Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, recebeu o título de Doutor Honoris Causa concedido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O diploma foi entregue pelo ministro Gilmar Mendes.

EM SUAPE

O ministro Sílvio Costa Filho vai estar em Ipojuca hoje para assinar a ordem de serviço das obras de dragagem do canal interno do Complexo Portuário e Industrial de Suape. Serão investidos em média R$ 204 milhões.

TECNOLOGIA

Foi inaugurada ontem a unidade do Porto Digital em Caruaru. O evento teve a presença da governadora Raquel Lyra, seu pai João Lyra, o presidente do Porto Digital Pierre Lucena, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti; o fundador do Porto Silvio Meira, e a vice-prefeita de Caruaru, Dayse Silva.

TURISMO

Dados do Booking mostraram que a busca de turistas estrangeiros por Porto de Galinhas para o próximo mês de setembro cresceu 108%, segundo um dos grandes destaques de destinos no Brasil.

Laura de Andrade representa Pernambuco no Miss Brasil Terra, que acontece hoje em Fortaleza - Arquivo Pessoal

EM BRASÍLIA

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, está em Brasília para encontro com os políticos em busca de recursos para a cidade. Ela conversou com os senadores Fernando Dueire e Teresa Leitão, os deputados federais Augusto Coutinho e Clodoaldo Magalhães, além do secretário executivo Gustavo Guimarães.

TEATRO

O Centro Cultural Instituto Brasileiro de Teatro será inaugurado hoje, no centro histórico de São Paulo. Com 12 andares e R$ 45 milhões de investimento, o espaço é 100% voltado às artes cênicas. A secretária de Cultura Cacau de Paula estará no evento.

LIFESTYLE

Em entrevista à coluna, Ingrid Zanella já havia destacado seu estilo de vida saudável e ativo. Agora, para incentivar a classe, organiza uma corrida de 5 e 10 km, marcada para novembro.

Lana Bandeira e Guilhermina Coutinho em evento na Josefinna - Arquivo Pessoal

SAÚDE

Após meses internado e com passagem pela UTI, o apresentador Faustão ganhou alta e segue tratamento em casa.

PARA JOVENS

Boris Berenstein foi um convidado celebrado no Happy Business, da Fiepe Jovem, ontem, onde compartilhou sua experiência com as novas gerações de empresários. Foi conduzido pelos consultores Antonio Jorge Araújo e Elane Cabral.

ESPETÁCULO

O monólogo “Pontos de vista de um palhaço”, com o ator Daniel Warren e baseado no romance do escritor alemão Heinrich Böll, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1972, será apresentado hoje, na Caixa Cultural.

