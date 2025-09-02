O novo visual de Gaby Amarantos
A cantora paraense Gaby Amarantos, que recentemente celebrou seus 47 anos de idade, surpreendeu o público ao aparecer com uma transformação física marcante: são 35 quilos a menos, conquistados sem recorrer à cirurgia bariátrica ou a procedimentos radicais. A mudança, segundo ela, foi fruto de um novo estilo de vida, baseado em disciplina alimentar e rotina de exercícios. Entre as práticas que adotou está a realização de 300 abdominais todos os dias, além de atividades voltadas para o fortalecimento do corpo e da mente. Ela vem constantemente fazer shows em Pernambuco, inclusive no carnaval.
LISBOA
Quando vocês estiverem lendo esta coluna estarei desembarcando no Aeroporto de Lisboa, onde passo esta semana, no tradicional Hotel Tivoli, curtindo os encantos da capital portuguesa, que gosto tanto. No final de semana, embarco para Roma, para acompanhar um evento histórico: a canonização do beato Carlo Acutis, chamado de “Santo da Internet", celebrada pelo Papa Leão XIV no Vaticano.
THE TOWN
João Gomes será o único pernambucano a participar do “The Town”, importante festival de música em São Paulo. Vai fazer show no dia domingo no palco “The One.”
SUAPE
O ex-deputado estadual e ex-diretor do Detran José Humberto Cavalcanti assumiu a Diretoria de Relações Institucionais do Complexo Industrial Portuário de Suape.
AEROPORTO
Ranking feito pela “AllClear”, empresa britânica de seguros de viagem, considerou o Santos Dumont, no Rio, o quinto aeroporto do mundo com o pouso mais bonito para os passageiros.
PAZ
A Islândia foi eleita o país mais pacífico do mundo, pelo Índice Global da Paz 2025. Ranking avalia 163 países segundo segurança, conflitos e militarização. Além disso, ainda entre os mais felizes do mundo e é um dos destinos mais desejados do Hemisfério Norte.
MODA
Heracliton Diniz reúne, amanhã, convidadas para lançamento da grife Palone, na coleção Corpo & Alma.
GLOBAIS
Os jornalistas Poliana Abritta, Bianka Carvalho e Márcio Bonfim são os convidados da aula aberta que marca o lançamento do Edital Academia LED | Jornalismo Globo na Universidade - Edição Nordeste. O evento será na Unicap, no dia 23 deste mês.
PARABÉNS
Gabriela Maranhão recebeu muitos parabéns ontem, ao celebrar mais um ano de vida. Entre as celebrações do ano, o sucesso na Galeria Base e a chegada da filha caçula, Clarice, fruto do casamento com Daniel Asfora.
FÉ
A governadora Raquel Lyra participou da Romaria de Frei Damião, em São Joaquim do Monte, no Agreste, em horas de caminhada.
TENDÊNCIA
A Semana de Moda de Copenhague trouxe à tona uma nova tendência: peças feitas a mão, artesanais e mais confortáveis. Um exemplo disso é o retorno da touca de crochê tanto dentro quanto fora das passarelas.
M O V I M E N T O
- A ORQUESTRA Sinfônica Jovem Criança Cidadã faz concerto esta noite no Teatro Santa Isabel.
- A NEUROPSICÓLOGA Luana Passos lançou o e-book “Meu Filho Cresceu, e Agora?”
- O MINISTRO da Educação, Camilo Santana, recebeu a Medalha Massangana da Fundação Joaquim Nabuco.
- EDUARDA Dubeux e Vitor Carvalheira curtem dias em Paris.
- O RIOMAR estava bem movimentado no último sábado, muito devido à Semana Nacional do Cinema.
- VANESSA Arruda faz tour gastronômico pelo Peru.
- ANDRÉ e Patrícia de Paula aguardam a chegada do sexto neto: Tiago, segundo filho da caçula, Maria Cândida, que está grávida.
- DJAVAN marcou para o dia 13 de novembro o lançamento do seu 26º disco de inéditas, com 12 músicas e que vai se chamar “Improviso.”
ANIVERSARIANTES
Ana Amélia Tavares de Oliveira, Ana Nogueira, André Aguiar, Frederico Pernambucano de Melo, Inácio Feitosa, Luiz Henrique Vieira, Melchiades Montenegro Filho, Ricardo Pereira de Carvalho, Simone Magalhães, Sueli Bahia e Tácito Pimentel.