Férias prolongadas? Veja 5 destinos ideais para morar durante o verão
Conheça cinco cidades com clima de férias permanentes e a estrutura ideal para transformar seu verão em uma experiência de moradia.
O sonho de muitos é prolongar as férias de verão e, em vez de apenas visitar, realmente viver em um destino de praia por alguns meses.
Fugir da rotina, trabalhar remotamente ou simplesmente relaxar em um novo cenário se torna possível quando o local escolhido combina beleza natural com uma boa infraestrutura de serviços e uma atmosfera acolhedora.
Estas cinco cidades brasileiras são perfeitas para quem busca fazer do verão uma experiência de moradia.
Férias prolongadas: 5 cidades para morar no verão
1. Florianópolis (SC)
Conhecida por sua alta qualidade de vida, Florianópolis oferece um equilíbrio perfeito entre o ritmo de uma cidade grande e a tranquilidade de um paraíso insular. Com praias para todos os gostos, de ondas fortes para o surf a enseadas calmas para famílias, a capital catarinense possui um ecossistema de tecnologia crescente e uma excelente infraestrutura de bares, restaurantes e lojas.
2. Armação dos Búzios (RJ)
O antigo vilarejo de pescadores que conquistou o mundo é um destino ideal para uma temporada de verão. Búzios oferece uma variedade de praias, de pequenas e tranquilas a badaladas e cheias de vida, mas seu grande atrativo é a vida na cidade. A Rua das Pedras, o centro cultural e a gastronomia diversificada garantem que a rotina não caia na mesmice. A cidade é perfeita para quem busca um verão ativo e social, sem perder o charme de uma cidade de praia.
3. Praia do Forte (BA)
Para uma experiência de verão mais conectada com a natureza e com um ritmo de vida mais lento, a Praia do Forte é o destino certo.
O local, com sua vibe ecológica e seus coqueirais intermináveis, oferece uma comunidade charmosa e completa. Longe do agito de Salvador, a vila oferece restaurantes, bares e um contato direto com o Projeto Tamar, que enriquece a experiência de viver no local.
4. Jijoca de Jericoacoara (CE)
Jericoacoara é a prova de que um paraíso rústico pode ter o conforto necessário para uma vida prolongada. A vila, com suas ruas de areia e sua atmosfera relaxada, é perfeita para quem quer se desconectar. A paisagem com dunas e lagoas é o grande atrativo, mas a comunidade local, o clima de aventura (com muito kitesurf e windsurf) e a vida noturna descontraída fazem de Jeri um local de onde é difícil ir embora.
5. Pipa (RN)
Pipa é um dos vilarejos de praia mais vibrantes do Nordeste. Suas falésias e baías com golfinhos são a marca registrada da paisagem, mas a vida na vila é o que torna o local ideal para uma longa temporada. Com uma mistura de culturas, muitos estrangeiros e brasileiros de diversas partes do país, a cidade oferece um ambiente jovem e multicultural. Os bares, restaurantes e a variedade de praias garantem um verão cheio de atividades e paisagens de tirar o fôlego.