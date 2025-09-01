Ainda dá tempo de se planejar! 4 cidades ideais para visitar em dezembro
Não sabe para onde ir no fim do ano? Descubra quatro cidades brasileiras com o clima ideal para a última viagem de 2025 e aproveitar o último mês.
O último mês do ano traz consigo a atmosfera das festas e o desejo de fazer uma viagem memorável. Dezembro é a oportunidade perfeita para fechar o ano com chave de ouro, seja em um destino que celebra o espírito natalino ou em um paraíso natural com o clima perfeito.
Se você acha que não dá mais tempo de se planejar, confira estas quatro cidades brasileiras que são ideais para uma viagem de última hora.
4 cidades ideais para visitar em dezembro
1. Gramado (RS)
Dezembro é o ponto alto do Natal Luz, o maior evento natalino do Brasil. A cidade inteira se transforma em um cenário de espetáculos, desfiles, luzes e decorações que encantam visitantes de todas as idades. O clima é de festa, e a arquitetura em estilo europeu, combinada às baixas temperaturas da serra, cria uma atmosfera mágica e inesquecível para as festas de fim de ano.
2. Fernando de Noronha (PE)
Para quem sonha com um verão em um paraíso tropical, dezembro marca o início da estação seca em Fernando de Noronha.
Os dias são ensolarados, as águas ficam mais calmas e transparentes, ideais para o mergulho e a observação da vida marinha. É o momento perfeito para explorar as praias e piscinas naturais do arquipélago, que revelam sua beleza máxima.
3. Curitiba (PR)
A capital paranaense se destaca em dezembro por seu roteiro natalino. A cidade investe em decorações e eventos que atraem famílias de toda a região, como as apresentações no Palácio Avenida e os espetáculos de luz nos parques. A temperatura amena e a organização urbana de Curitiba permitem que se desfrute das festividades com conforto, vivenciando um Natal em um cenário de cidade grande, mas com ares de interior.
4. Bonito (MS)
Dezembro em Bonito é um período de transição entre a seca e a chuva, o que o torna ideal para desfrutar do ecoturismo. As águas dos rios e nascentes mantêm a clareza, perfeita para flutuação e mergulho, mas a paisagem ao redor ganha vida com a chegada das chuvas, tornando as cachoeiras mais volumosas e a vegetação mais exuberante. É a época em que o cenário se mostra em seu auge, combinando águas cristalinas e natureza revigorada.