fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: quarta-feira (3) começa nublada e com chuva no Recife

Apac prevê instabilidade fraca a moderada em grande parte do estado; Sertão não apresenta tendência de precipitação, mas temperaturas devem ser amenas

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 03/09/2025 às 8:05
Imagem de mulher utilizando um guarda-chuva para se proteger da chuva
Imagem de mulher utilizando um guarda-chuva para se proteger da chuva - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira (3) em Pernambuco começou nublada e com chuva na capital. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) indica possibilidade de pancadas fracas a moderadas na Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste. Sertão segue sem registros de precipitação.

Onde chove em Pernambuco?

O Recife amanheceu sob céu fechado e com pancadas de chuva, e a tendência é que o cenário se repita ao longo do dia. De acordo com a Apac, Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul podem registrar instabilidades fracas a moderadas, enquanto o Agreste deve ter apenas chuva fraca.

No Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco não há expectativa de precipitação.

Leia Também

Contatos da Defesa Civil

Diante da possibilidade de chuvas, é importante que a população fique atenta a áreas de risco e acione os órgãos responsáveis em caso de ocorrências. A Defesa Civil de Pernambuco pode ser contatada pelo telefone 199 ou pelo número (81) 3181.2490. No Recife, o atendimento está disponível no 0800.081.3400.

Municípios da Região Metropolitana

  • Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
  • Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
  • Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
  • Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992
  • Abreu e Lima - (81) 97347.2443
  • Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
  • Araçoiaba - (81) 3543.8983
  • Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531
  • Igarassu - (81) 99460.9073
  • Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199
  • Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)
  • Itapissuma - (81) 98844.5216

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Hemope promove campanha em homenagem ao mês do doador de medula óssea
Doação de medula

Hemope promove campanha em homenagem ao mês do doador de medula óssea
Comissão de Justiça da Alepe aprova mais dois empréstimos solicitados pelo governo de Pernambuco
CRÉDITO

Comissão de Justiça da Alepe aprova mais dois empréstimos solicitados pelo governo de Pernambuco

Compartilhe

Tags