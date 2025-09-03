Previsão do tempo: quarta-feira (3) começa nublada e com chuva no Recife
Apac prevê instabilidade fraca a moderada em grande parte do estado; Sertão não apresenta tendência de precipitação, mas temperaturas devem ser amenas
Clique aqui e escute a matéria
A quarta-feira (3) em Pernambuco começou nublada e com chuva na capital. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) indica possibilidade de pancadas fracas a moderadas na Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste. Sertão segue sem registros de precipitação.
Onde chove em Pernambuco?
O Recife amanheceu sob céu fechado e com pancadas de chuva, e a tendência é que o cenário se repita ao longo do dia. De acordo com a Apac, Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul podem registrar instabilidades fracas a moderadas, enquanto o Agreste deve ter apenas chuva fraca.
No Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco não há expectativa de precipitação.
Contatos da Defesa Civil
Diante da possibilidade de chuvas, é importante que a população fique atenta a áreas de risco e acione os órgãos responsáveis em caso de ocorrências. A Defesa Civil de Pernambuco pode ser contatada pelo telefone 199 ou pelo número (81) 3181.2490. No Recife, o atendimento está disponível no 0800.081.3400.
Municípios da Região Metropolitana
- Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
- Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
- Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
- Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992
- Abreu e Lima - (81) 97347.2443
- Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
- Araçoiaba - (81) 3543.8983
- Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531
- Igarassu - (81) 99460.9073
- Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199
- Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)
- Itapissuma - (81) 98844.5216