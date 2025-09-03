Previsão do tempo: quarta-feira (3) começa nublada e com chuva no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apac prevê instabilidade fraca a moderada em grande parte do estado; Sertão não apresenta tendência de precipitação, mas temperaturas devem ser amenas

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira (3) em Pernambuco começou nublada e com chuva na capital. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) indica possibilidade de pancadas fracas a moderadas na Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste. Sertão segue sem registros de precipitação.

Onde chove em Pernambuco?



O Recife amanheceu sob céu fechado e com pancadas de chuva, e a tendência é que o cenário se repita ao longo do dia. De acordo com a Apac, Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul podem registrar instabilidades fracas a moderadas, enquanto o Agreste deve ter apenas chuva fraca.

No Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco não há expectativa de precipitação.

Contatos da Defesa Civil

Diante da possibilidade de chuvas, é importante que a população fique atenta a áreas de risco e acione os órgãos responsáveis em caso de ocorrências. A Defesa Civil de Pernambuco pode ser contatada pelo telefone 199 ou pelo número (81) 3181.2490. No Recife, o atendimento está disponível no 0800.081.3400.

Municípios da Região Metropolitana

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992

Abreu e Lima - (81) 97347.2443

Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Igarassu - (81) 99460.9073

Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844.5216

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

