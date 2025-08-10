Transporte por moto: "Regulamentar motoapp no Brasil é uma tragédia anunciada", alerta Ipea
O Atlas da Violência 2025 revela que, enquanto os homicídios estão em queda, o número de vítimas do trânsito cresce. E os ocupantes de motos dominam
Clique aqui e escute a matéria
Regulamentar o serviço de transporte de passageiros por motocicletas de aplicativo no Brasil, como o Uber Moto e o 99 Moto, que já estão operando em quase 4 mil cidades do País, é uma tragédia anunciada em um cenário já marcado pela alta mortalidade em colisões e quedas de ocupantes de motocicletas - condutores e também passageiros.
O alerta foi feito pelo pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Erivelton Guedes, doutor em engenharia de transporte e corresponsável pela inclusão, pela primeira vez, das mortes no trânsito no Atlas da Violência 2025. Em entrevista à Agência Brasil, Guedes expressou grande pessimismo diante da possibilidade de uma regulamentação do serviço no País.
“Qualquer regulamentação pode incentivar o uso do serviço de transporte de passageiros com motocicletas e dar uma falsa impressão de que, seguindo aquele monte de regras, vai dar certo. Não vai porque o risco é inerente ao veículo e termina potencializado pelo passageiro na garupa”, alerta.
AUMENTO ALARMANTE DE MORTES E RISCOS INERENTES
Dados do Atlas da Violência 2025, produzido pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que, enquanto os homicídios estão em queda, o número de vítimas de sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) tem crescido consistentemente desde 2020. O total de vítimas subiu de 31.945 em 2019 para 34.881 em 2023.
O fator de maior peso nesse aumento são as ocorrências envolvendo ocupantes de motocicletas, que já respondiam por uma em cada três mortes no trânsito brasileiro em 2023, sendo o usuário da motocicleta a maior vítima dos sinistros de trânsito no Brasil.
Erivelton Guedes prevê que a disseminação dos serviços de aplicativo contribuirá para um aumento ainda maior nas mortes quando os dados de 2024 forem incluídos no Atlas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Uber Moto, lançado em dezembro de 2021, em Aracaju (SE), já transportou cerca de 20 milhões de brasileiros e envolveu 800 mil motociclistas. O 99Moto, lançado em janeiro de 2022, expandiu-se para mais de 3,3 mil cidades e já realizou 1 bilhão de viagens.
RISCO DE SINISTROS DE TRÂNSITO EM MOTOS É 17 VEZES MAIOR DO QUE NO CARRO
A vulnerabilidade é uma preocupação central. O presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), Antonio Meira Júnior, destaca que a letalidade para motociclistas – a probabilidade de morte em um sinistro de trânsito – é 17 vezes maior em comparação com ocupantes de um automóvel.
Por esse motivo, a Abramet se posiciona contrária ao uso da moto como meio de transporte de passageiros, visto que expõe um número maior de pessoas a riscos graves. Principalmente, os passageiros, que aumentaram muito no Brasil com a explosão do serviço de mototáxi por aplicativo, como Uber e 99 Moto.
Confira alguns dos riscos específicos para os passageiros das motocicletas apontados por especialistas:
Maior exposição ao perigo: O carona está muito mais exposto ao perigo do que o próprio motociclista e, diferentemente do condutor que enxerga o que acontece, o passageiro está passivo às ocorrências.
Falta de proteção: Em caso de impacto, motociclistas e caronas não possuem qualquer proteção, e o impacto é absorvido diretamente por seus corpos.
Vestimenta inadequada: É comum ver pilotos e passageiros com vestimentas inadequadas, como sandálias ou roupas curtas, em vez das recomendadas (botas, calças e jaquetas de couro, capacete). Passageiros frequentemente seguram o celular em vez de se segurar no piloto. E, no Nordeste, é rotina ver condutores descalços.
- Transporte por moto: Plataformas pedem mais fiscalização pública no trânsito para evitar quedas e colisões no serviço
- Transporte por moto: Brasileiros trocam transporte público por aplicativos de motos em busca de conforto e agilidade
- Transporte por moto: Aplicativos de moto viraram as kombis lotação do passado em danos e impactos
Vulnerabilidade nas via: Motos circulam entre veículos de maior massa e resistência, muitas vezes em velocidades diferentes e no meio das faixas, o que dificulta que sejam vistas.
Não há equipamentos de segurança que evitem que os passageiros sejam lançados em caso de colisão. Além disso, imperfeições no asfalto, pedras, areia ou óleo – que seriam pequenos problemas para um carro – podem provocar incidentes graves com motos.
MUITAS VEZES AS QUEDAS SÃO LEVES, MAS OS FERIMENTOS SÃO GRAVES
Os especialistas alertam que as consequências dessa desproteção são lesões severas e politraumas, que, quando não são fatais, frequentemente resultam em internações prolongadas, deficiências ou sequelas permanentes.
E o impacto social é considerado imensurável, com muitas vítimas ficando incapazes para o trabalho, necessitando de fisioterapia, tratamento pós-hospitalar ou dependência vitalícia, o que causa uma complexa mudança de estilo de vida de toda a família.
- Transporte por moto: entidades médicas e de segurança viária são unânimes em defender a proibição do uso de motos para o transporte de passageiros
- Transporte por moto: O futuro interrompido sobre duas rodas
- Transporte por moto: Saúde pública do Brasil à beira do colapso com os ocupantes das motocicletas, agora também mulheres
Apesar dos problemas e dos alertas, Erivelton Guedes avalia que a suspensão desses serviços é improvável. “Há uma pressão econômica das empresas e uma demanda por trabalho e renda gerados pela atividade. É uma luta perdida, onde a moto por aplicativo tende a prevalecer, pois muitos condutores veem-se como empreendedores ou arriscam a vida por não ter outra alternativa de sustento”, diz.
Guedes salienta a necessidade de o poder público oferecer alternativas de emprego mais saudáveis porque, enquanto elas não existirem, a pressão pela moto por aplicativo continuará a ganhar.