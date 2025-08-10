Transporte por moto: "Regulamentar motoapp no Brasil é uma tragédia anunciada", alerta Ipea

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Atlas da Violência 2025 revela que, enquanto os homicídios estão em queda, o número de vítimas do trânsito cresce. E os ocupantes de motos dominam

Regulamentar o serviço de transporte de passageiros por motocicletas de aplicativo no Brasil, como o Uber Moto e o 99 Moto, que já estão operando em quase 4 mil cidades do País, é uma tragédia anunciada em um cenário já marcado pela alta mortalidade em colisões e quedas de ocupantes de motocicletas - condutores e também passageiros.

O alerta foi feito pelo pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Erivelton Guedes, doutor em engenharia de transporte e corresponsável pela inclusão, pela primeira vez, das mortes no trânsito no Atlas da Violência 2025. Em entrevista à Agência Brasil, Guedes expressou grande pessimismo diante da possibilidade de uma regulamentação do serviço no País.

“Qualquer regulamentação pode incentivar o uso do serviço de transporte de passageiros com motocicletas e dar uma falsa impressão de que, seguindo aquele monte de regras, vai dar certo. Não vai porque o risco é inerente ao veículo e termina potencializado pelo passageiro na garupa”, alerta.

AUMENTO ALARMANTE DE MORTES E RISCOS INERENTES

Dados do Atlas da Violência 2025, produzido pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que, enquanto os homicídios estão em queda, o número de vítimas de sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) tem crescido consistentemente desde 2020. O total de vítimas subiu de 31.945 em 2019 para 34.881 em 2023.

O fator de maior peso nesse aumento são as ocorrências envolvendo ocupantes de motocicletas, que já respondiam por uma em cada três mortes no trânsito brasileiro em 2023, sendo o usuário da motocicleta a maior vítima dos sinistros de trânsito no Brasil.

Erivelton Guedes prevê que a disseminação dos serviços de aplicativo contribuirá para um aumento ainda maior nas mortes quando os dados de 2024 forem incluídos no Atlas.

O Uber Moto, lançado em dezembro de 2021, em Aracaju (SE), já transportou cerca de 20 milhões de brasileiros e envolveu 800 mil motociclistas. O 99Moto, lançado em janeiro de 2022, expandiu-se para mais de 3,3 mil cidades e já realizou 1 bilhão de viagens.

RISCO DE SINISTROS DE TRÂNSITO EM MOTOS É 17 VEZES MAIOR DO QUE NO CARRO

Passageiros do serviço de Uber e 99 Moto estão andando soltos na garupa das motos, com capacetes inadequados, dedos do pé expostos e até manuseando celulares - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

A vulnerabilidade é uma preocupação central. O presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), Antonio Meira Júnior, destaca que a letalidade para motociclistas – a probabilidade de morte em um sinistro de trânsito – é 17 vezes maior em comparação com ocupantes de um automóvel.

Por esse motivo, a Abramet se posiciona contrária ao uso da moto como meio de transporte de passageiros, visto que expõe um número maior de pessoas a riscos graves. Principalmente, os passageiros, que aumentaram muito no Brasil com a explosão do serviço de mototáxi por aplicativo, como Uber e 99 Moto.

Confira alguns dos riscos específicos para os passageiros das motocicletas apontados por especialistas:

Maior exposição ao perigo: O carona está muito mais exposto ao perigo do que o próprio motociclista e, diferentemente do condutor que enxerga o que acontece, o passageiro está passivo às ocorrências.

Falta de proteção: Em caso de impacto, motociclistas e caronas não possuem qualquer proteção, e o impacto é absorvido diretamente por seus corpos.

Vestimenta inadequada: É comum ver pilotos e passageiros com vestimentas inadequadas, como sandálias ou roupas curtas, em vez das recomendadas (botas, calças e jaquetas de couro, capacete). Passageiros frequentemente seguram o celular em vez de se segurar no piloto. E, no Nordeste, é rotina ver condutores descalços.

Vulnerabilidade nas via: Motos circulam entre veículos de maior massa e resistência, muitas vezes em velocidades diferentes e no meio das faixas, o que dificulta que sejam vistas.

Não há equipamentos de segurança que evitem que os passageiros sejam lançados em caso de colisão. Além disso, imperfeições no asfalto, pedras, areia ou óleo – que seriam pequenos problemas para um carro – podem provocar incidentes graves com motos.

MUITAS VEZES AS QUEDAS SÃO LEVES, MAS OS FERIMENTOS SÃO GRAVES

Mototáxi por aplicativos é tragédia anunciada, diz pesquisador do Ipea - Bruno Peres/Agência Brasil

Os especialistas alertam que as consequências dessa desproteção são lesões severas e politraumas, que, quando não são fatais, frequentemente resultam em internações prolongadas, deficiências ou sequelas permanentes.

E o impacto social é considerado imensurável, com muitas vítimas ficando incapazes para o trabalho, necessitando de fisioterapia, tratamento pós-hospitalar ou dependência vitalícia, o que causa uma complexa mudança de estilo de vida de toda a família.

Apesar dos problemas e dos alertas, Erivelton Guedes avalia que a suspensão desses serviços é improvável. “Há uma pressão econômica das empresas e uma demanda por trabalho e renda gerados pela atividade. É uma luta perdida, onde a moto por aplicativo tende a prevalecer, pois muitos condutores veem-se como empreendedores ou arriscam a vida por não ter outra alternativa de sustento”, diz.

Guedes salienta a necessidade de o poder público oferecer alternativas de emprego mais saudáveis porque, enquanto elas não existirem, a pressão pela moto por aplicativo continuará a ganhar.