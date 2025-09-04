Marcelo Pereira assume vaga de Tiago Scheuer no Bom Dia São Paulo
Com a ida de Tiago Scheuer para o Hora 1, noticioso que abre o noticiário da Globo, a emissora definiu na última terça-feira (02), que Sabina Simonato vai ganhar um novo companheiro na condução do Bom Dia São Paulo.
Marcelo Pereira vai assumir a função de dar as notícias sobre transporte público e trânsito, ocupando o mesmo posto que era de Scheuer no telejornal matinal. As mudanças foram anunciadas em um comunicado interno enviado aos funcionários do canal.
Ana Maria Escalada, diretora de jornalismo da Globo em São Paulo, desejou sucesso aos profissionais em suas novas funções: “É com alegria que conto pra vocês que Marcelo Pereira vai assumir o Radar, trazendo para os dias de semana a mesma energia boa que já divide com Sabina aos sábados”, informou em nota.
E acrescentou: “A apresentação do Mapa Tempo no Hora 1 ficará com a Thais Luquesi, que fará dupla com Tiago Scheuer na nova fase do Hora 1”, completou a executiva no comunicado oficial.
