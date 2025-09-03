Após insistência da Globo, Bianca Bin é nome certo para nova novela de Walcyr Carrasco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bianca Bin, atriz, aceitou o convite para a nova novela de Walcyr Carrasco no horário das nove, Quem Ama, Cuida, em 2026. Ela será uma das protagonistas da trama. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Porém, recentemente, a própria atriz afirmou que não dá mais conta de gravar seis vezes na semana durante uma novela. Ela aceitou participar de Êta Mundo Melhor! pelo fato de ser apenas uma participação especial.

“Para mim, o descanso é imprescindível. Meu problema com a TV é que não conseguem garantir que eu terei duas folgas semanais. Eu digo humanamente e humildemente que não dou conta de gravar seis vezes por semanas. Quero uma relação mais saudável com o trabalho. Não quero romantizar o burnout, a estafa. Sei que muita gente não entende meu afastamento da TV, mas eu banco o incômodo de não agradar os outros com minhas escolhas”, disse em entrevista ao Uol.

A nova trama de Walcyr Carrasco terá direção de Amora Mautner. Ela vai substituir Três Graças, de Aguinaldo Silva, no horário nobre da Globo. Além de Bianca, os nomes de Juliana Paes e Camila Queiroz foram ventilados.

