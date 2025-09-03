Desesperada, Record tenta negociar com Ticiane Pinheiro após ida de César Tralli para o JN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Record ligou o seu modo desespero e vai conversar com Ticiane Pinheiro, apresentadora, para ver a possibilidade dela continuar na emissora. Afinal, na última segunda-feira (1), César Tralli, seu marido, foi anunciado na bancada do Jornal Nacional.

O colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, afirmou que a emissora dos Bispos quer entender se existe a possibilidade dela continuar por lá, vide que ela tem boa aceitação no mercado publicitário.

Oficialmente, a Globo não fez nenhuma proposta para uma possível negociação com a apresentadora. Nem para comandar uma atração em canal fechado, nem na TV aberta. Como não tem nada definido na emissora carioca, a Record ainda tem esperança de negociar até um programa por temporadas para ela.

Ticiane Pinheiro trabalha na Record até 2005. Na emissora paulista, ela chegou a atuar como atriz, como na novela Cidadão Brasileiro (2006). Se aventurou no reality Simple Life: Mudando de Vida (2007), além do Programa da Tarde.

