Desesperada, Record tenta negociar com Ticiane Pinheiro após ida de César Tralli para o JN
A Record ligou o seu modo desespero e vai conversar com Ticiane Pinheiro, apresentadora, para ver a possibilidade dela continuar na emissora. Afinal, na última segunda-feira (1), César Tralli, seu marido, foi anunciado na bancada do Jornal Nacional.
O colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, afirmou que a emissora dos Bispos quer entender se existe a possibilidade dela continuar por lá, vide que ela tem boa aceitação no mercado publicitário.
Oficialmente, a Globo não fez nenhuma proposta para uma possível negociação com a apresentadora. Nem para comandar uma atração em canal fechado, nem na TV aberta. Como não tem nada definido na emissora carioca, a Record ainda tem esperança de negociar até um programa por temporadas para ela.
Ticiane Pinheiro trabalha na Record até 2005. Na emissora paulista, ela chegou a atuar como atriz, como na novela Cidadão Brasileiro (2006). Se aventurou no reality Simple Life: Mudando de Vida (2007), além do Programa da Tarde.
