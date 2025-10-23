Raio-x do elenco do Santa Cruz: veja as renovações, saídas e chegadas para temporada 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em meio ao processo de finalização da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a Cobra Coral inicia o planejamento com o técnico Marcelo Cabo

Com o Santa Cruz garantido no Brasileirão Série C e o retorno à Copa do Brasil em 2026, a diretoria trabalha na reformulação do elenco. A promessa é de mais investimentos.

Diantes das mudanças no calendário do futebol brasileiro, feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Marcelo Cabo quer um grupo menor no primeiro trimeste.

Isso porque, sem a vaga na Copa do Nordeste, e só tendo o Campeonato Pernambucano, a Cobra Coral deve jogar apenas cerca de 12 vezes no começo do ano. Ou seja, poucos jogos.

Para acelerar o processo do planejamento para a próxima temporada, Pedro Henriques e Harlei Menezes, CEO e executivo de futebol, respectivamente, pernamencem nos seus cargos.

A direção, em conjunto com a comissão técnica e a iminente conclusão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), busca profissionais de divisões superiores e avalia as peças atuais.

Renovações, saídas e chegadas do Santa Cruz

Dos que encerram contrato neste ano, a direção só aguarda a reposta do lateral direito Israel. O zagueiro Willian Alves e o lateral esquerdo Rodrigues acertaram suas renovações.

Em relação à Geovany Soares, ele pertence ao Atlético Tubarão, de Santa Catarina, e o Tricolor do Arruda não vai desembolsar R$ 2 milhões para a compra dos direitos econômicos.

Entre que os atletas que possuem vínculo, mas que ainda terão a permanência avaliada são os experientes atacantes Thiago Galhardo e Ariel, assim como o volante Jonatas Paulista.

Thiago Galhardo com a bola em jogo do Santa Cruz - JAILTON JR/JC IMAGEM

Três jogadores que estiveram na campanha do acesso devem ser emprestados pelo clube coral. Tratam-se do lateral esquerdo Nathan, meia João Pedro e atacante Thiaguinho.

Quem chega? Até a publicação desta matéria, o time acertou três pré-contratos: zagueiro Ianson, ex-Tombense, lateral direito Pedro Costa, do Remo, e volante Andrey, ex-Athletic

Tempo de contrato dos jogadores do Santa Cruz

Até o final de 2025:

Goleiro - Moisés

Zagueiro - Hiago Campelo



Lateral (direito) - Israel



Lateral (direito) - Toty



Lateral (direito) - Yuri Ferraz

Lateral (esquerdo) Vinícius Silva

Volante - Lucas Bessa

Atacante - Geovany Soares

Atacante - Adaílson

Atacante - Pedro Henrique

Até o final de 2026:

Goleiro - Rokenedy



Zagueiro - Matheus Vinícius



Zagueiro - Eurico



Zagueiro - William Alves

Lateral (esquerdo) - Rodrigues

Volante - Pedro Favela



Volante - Gabriel Galhardo



Volante - Wagner Balotelli



Volante - Jonatas Paulista



Meia - Willian Júnior



Atacante - Renato



Atacante - Ariel Nahuelpán



Atacante - Thiago Galhardo

Até o final de 2027:

Lateral (esquerdo) - Nathan



Meia - João Pedro



Atacante - Thiaguinho

Até o final de 2029: