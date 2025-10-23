fechar
Santa Cruz | Notícia

Raio-x do elenco do Santa Cruz: veja as renovações, saídas e chegadas para temporada 2026

Em meio ao processo de finalização da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a Cobra Coral inicia o planejamento com o técnico Marcelo Cabo

Por Robert Sarmento Publicado em 23/10/2025 às 12:27
Ariel (esq) e Thiago Galhardo (dir) abraçados
Ariel (esq) e Thiago Galhardo (dir) abraçados - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Com o Santa Cruz garantido no Brasileirão Série C e o retorno à Copa do Brasil em 2026, a diretoria trabalha na reformulação do elenco. A promessa é de mais investimentos.

Diantes das mudanças no calendário do futebol brasileiro, feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Marcelo Cabo quer um grupo menor no primeiro trimeste.

Isso porque, sem a vaga na Copa do Nordeste, e só tendo o Campeonato Pernambucano, a Cobra Coral deve jogar apenas cerca de 12 vezes no começo do ano. Ou seja, poucos jogos.

Para acelerar o processo do planejamento para a próxima temporada, Pedro Henriques e Harlei Menezes, CEO e executivo de futebol, respectivamente, pernamencem nos seus cargos. 

A direção, em conjunto com a comissão técnica e a iminente conclusão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), busca profissionais de divisões superiores e avalia as peças atuais.

Renovações, saídas e chegadas do Santa Cruz

Dos que encerram contrato neste ano, a direção só aguarda a reposta do lateral direito Israel. O zagueiro Willian Alves e o lateral esquerdo Rodrigues acertaram suas renovações.

Em relação à Geovany Soares, ele pertence ao Atlético Tubarão, de Santa Catarina, e o Tricolor do Arruda não vai desembolsar R$ 2 milhões para a compra dos direitos econômicos.

Entre que os atletas que possuem vínculo, mas que ainda terão a permanência avaliada são os experientes atacantes Thiago Galhardo e Ariel, assim como o volante Jonatas Paulista.

JAILTON JR/JC IMAGEM
Thiago Galhardo com a bola em jogo do Santa Cruz - JAILTON JR/JC IMAGEM

Três jogadores que estiveram na campanha do acesso devem ser emprestados pelo clube coral. Tratam-se do lateral esquerdo Nathan, meia João Pedro e atacante Thiaguinho.

Quem chega? Até a publicação desta matéria, o time acertou três pré-contratos: zagueiro Ianson, ex-Tombense, lateral direito Pedro Costa, do Remo, e volante Andrey, ex-Athletic

Tempo de contrato dos jogadores do Santa Cruz

Até o final de 2025:

  • Goleiro - Moisés
  • Zagueiro - Hiago Campelo
  • Lateral (direito) - Israel
  • Lateral (direito) - Toty
  • Lateral (direito) - Yuri Ferraz
  • Lateral (esquerdo)  Vinícius Silva
  • Volante - Lucas Bessa
  • Atacante - Geovany Soares
  • Atacante - Adaílson
  • Atacante - Pedro Henrique

Até o final de 2026:

  • Goleiro - Rokenedy
  • Zagueiro - Matheus Vinícius
  • Zagueiro - Eurico
  • Zagueiro - William Alves
  • Lateral (esquerdo) - Rodrigues
  • Volante - Pedro Favela
  • Volante - Gabriel Galhardo
  • Volante - Wagner Balotelli
  • Volante - Jonatas Paulista
  • Meia - Willian Júnior
  • Atacante - Renato
  • Atacante - Ariel Nahuelpán
  • Atacante - Thiago Galhardo

Até o final de 2027:

  • Lateral  (esquerdo) - Nathan
  • Meia - João Pedro
  • Atacante - Thiaguinho

Até o final de 2029:

  • Goleiro - Felipe Alves

