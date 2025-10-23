Raio-x do elenco do Santa Cruz: veja as renovações, saídas e chegadas para temporada 2026
Em meio ao processo de finalização da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a Cobra Coral inicia o planejamento com o técnico Marcelo Cabo
Com o Santa Cruz garantido no Brasileirão Série C e o retorno à Copa do Brasil em 2026, a diretoria trabalha na reformulação do elenco. A promessa é de mais investimentos.
Diantes das mudanças no calendário do futebol brasileiro, feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Marcelo Cabo quer um grupo menor no primeiro trimeste.
Isso porque, sem a vaga na Copa do Nordeste, e só tendo o Campeonato Pernambucano, a Cobra Coral deve jogar apenas cerca de 12 vezes no começo do ano. Ou seja, poucos jogos.
Para acelerar o processo do planejamento para a próxima temporada, Pedro Henriques e Harlei Menezes, CEO e executivo de futebol, respectivamente, pernamencem nos seus cargos.
A direção, em conjunto com a comissão técnica e a iminente conclusão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), busca profissionais de divisões superiores e avalia as peças atuais.
Renovações, saídas e chegadas do Santa Cruz
Dos que encerram contrato neste ano, a direção só aguarda a reposta do lateral direito Israel. O zagueiro Willian Alves e o lateral esquerdo Rodrigues acertaram suas renovações.
Em relação à Geovany Soares, ele pertence ao Atlético Tubarão, de Santa Catarina, e o Tricolor do Arruda não vai desembolsar R$ 2 milhões para a compra dos direitos econômicos.
Entre que os atletas que possuem vínculo, mas que ainda terão a permanência avaliada são os experientes atacantes Thiago Galhardo e Ariel, assim como o volante Jonatas Paulista.
Três jogadores que estiveram na campanha do acesso devem ser emprestados pelo clube coral. Tratam-se do lateral esquerdo Nathan, meia João Pedro e atacante Thiaguinho.
Quem chega? Até a publicação desta matéria, o time acertou três pré-contratos: zagueiro Ianson, ex-Tombense, lateral direito Pedro Costa, do Remo, e volante Andrey, ex-Athletic
Tempo de contrato dos jogadores do Santa Cruz
Até o final de 2025:
- Goleiro - Moisés
- Zagueiro - Hiago Campelo
- Lateral (direito) - Israel
- Lateral (direito) - Toty
- Lateral (direito) - Yuri Ferraz
- Lateral (esquerdo) Vinícius Silva
- Volante - Lucas Bessa
- Atacante - Geovany Soares
- Atacante - Adaílson
- Atacante - Pedro Henrique
Até o final de 2026:
- Goleiro - Rokenedy
- Zagueiro - Matheus Vinícius
- Zagueiro - Eurico
- Zagueiro - William Alves
- Lateral (esquerdo) - Rodrigues
- Volante - Pedro Favela
- Volante - Gabriel Galhardo
- Volante - Wagner Balotelli
- Volante - Jonatas Paulista
- Meia - Willian Júnior
- Atacante - Renato
- Atacante - Ariel Nahuelpán
- Atacante - Thiago Galhardo
Até o final de 2027:
- Lateral (esquerdo) - Nathan
- Meia - João Pedro
- Atacante - Thiaguinho
Até o final de 2029:
- Goleiro - Felipe Alves