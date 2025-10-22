Santa Cruz envia proposta de renovação para Israel e aguarda resposta do lateral-direito
O jogador é o último que o Tricolor do Arruda deseja acertar a permanência para a próxima temporada, onde será feita uma grande renovação no elenco
O Santa Cruz enviou uma proposta de renovação do contrato com o lateral-direito Israel. A informação foi divulgada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, no programa Bola Rolando, na noite desta quarta-feira (22). A direção coral aguarda a resposta do jogador.
Israel é o último jogador que a cúpula do futebol pretende acertar a permanência em relação ao atual elenco. O lateral ganhou destaque nesta temporada no início da Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, sofreu uma lesão na coluna e não conseguiu se recuperar à tempo de disputar a reta final da competição.
Antes de Israel, o Santa Cruz já acertou as renovações do zagueiro William Alves e ainda do lateral-esquerdo Rodrigues. Existem outros jogadores que já possuem vínculo até o fim de 2026:
- Rokenedy (goleiro)
- Matheus Vinícius (zagueiro)
- Eurico (zagueiro)
- Pedro Favela (volante)
- Gabriel Galhardo (volante)
- Wagner Balotelli (volante)
- Jonatas Paulista (volante)
- Willian Júnior (meia)
- Matheus Melo (meia)
- Renato (atacante)
- Ariel Nahuelpán (atacante)
Por outro lado, o técnico Marcelo Cabo já deixou claro que nem todos os jogadores serão aproveitados no próximo ano de 2026. Em entrevista à Rádio Jornal, ele optou por não citar nomes, mas sinalizou que uma grande reformulação será feita no Santa Cruz.
Nos bastidores do Arruda, a informação que circula é que jogadores como o volante Jonas Paulista e o meia Matheus Melo não devem ser aproveitados. Isso sem contar com o lateral-esquerdo Nathan, o meia João Pedro e o atacante Thiaguinho possuem contrato até 2027 e devem ser emprestados a outros clubes.
Pré-contratos do Santa Cruz
Em paralelo, o Santa Cruz se mexe no mercado para acertar com novos jogadores. O zagueiro Ianson (Tombense), o lateral-direito Pedro Costa (Remo) e o volante Andrey (Athletic) estão com pré-contratos assinados para vestir a camisa coral em 2026.
Ainda falta oficializar
A SAF do Santa Cruz já emitiu o aval para as renovações de Pedro Henriques, CEO, e Harlei Menezes, executivo de futebol. Porém, a direção da associação ainda não assinou os respectivos vínculos. Mesmo assim, os dirigentes remunerados estão trabalhando normalmente no Arruda.