Santa Cruz envia proposta de renovação para Israel e aguarda resposta do lateral-direito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O jogador é o último que o Tricolor do Arruda deseja acertar a permanência para a próxima temporada, onde será feita uma grande renovação no elenco

O Santa Cruz enviou uma proposta de renovação do contrato com o lateral-direito Israel. A informação foi divulgada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, no programa Bola Rolando, na noite desta quarta-feira (22). A direção coral aguarda a resposta do jogador.

Israel é o último jogador que a cúpula do futebol pretende acertar a permanência em relação ao atual elenco. O lateral ganhou destaque nesta temporada no início da Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, sofreu uma lesão na coluna e não conseguiu se recuperar à tempo de disputar a reta final da competição.

Antes de Israel, o Santa Cruz já acertou as renovações do zagueiro William Alves e ainda do lateral-esquerdo Rodrigues. Existem outros jogadores que já possuem vínculo até o fim de 2026:

Rokenedy (goleiro)



Matheus Vinícius (zagueiro)



Eurico (zagueiro)



Pedro Favela (volante)



Gabriel Galhardo (volante)



Wagner Balotelli (volante)



Jonatas Paulista (volante)



Willian Júnior (meia)



Matheus Melo (meia)



Renato (atacante)



Ariel Nahuelpán (atacante)

Por outro lado, o técnico Marcelo Cabo já deixou claro que nem todos os jogadores serão aproveitados no próximo ano de 2026. Em entrevista à Rádio Jornal, ele optou por não citar nomes, mas sinalizou que uma grande reformulação será feita no Santa Cruz.

Nos bastidores do Arruda, a informação que circula é que jogadores como o volante Jonas Paulista e o meia Matheus Melo não devem ser aproveitados. Isso sem contar com o lateral-esquerdo Nathan, o meia João Pedro e o atacante Thiaguinho possuem contrato até 2027 e devem ser emprestados a outros clubes.

Pré-contratos do Santa Cruz

Em paralelo, o Santa Cruz se mexe no mercado para acertar com novos jogadores. O zagueiro Ianson (Tombense), o lateral-direito Pedro Costa (Remo) e o volante Andrey (Athletic) estão com pré-contratos assinados para vestir a camisa coral em 2026.

Ainda falta oficializar

A SAF do Santa Cruz já emitiu o aval para as renovações de Pedro Henriques, CEO, e Harlei Menezes, executivo de futebol. Porém, a direção da associação ainda não assinou os respectivos vínculos. Mesmo assim, os dirigentes remunerados estão trabalhando normalmente no Arruda.