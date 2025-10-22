Tem jogo da Champions no SBT hoje (22/10)? Veja a programação completa
A emissora possui os direitos de exibir a maior competição de clubes do mundo de graça para todo o Brasil na televisão aberta e no streaming
O SBT volta a ter tradição no futebol! Depois de alguns anos de ausência, a emissora adquiriu direitos de transmissão no Brasil de competições como da Champions League e Copa Sul-Americana.
O dia traz o complemento da 3ª rodada da Fase de Liga do torneio europeu, com Real Madrid x Juventus, por exemplo, mas não tem a outra semifinal da competição dispustada na América do Sul.
Lembrando que exibe as imagens dos jogos de maneira gratuita! A forma mais simples é sintonizar o canal na televisão aberta. Na internet, acesse o site SBT ao vivo ou o streaming +SBT.
Programação do SBT hoje (22/10/2025)
Os torcedores assistiram Arsenal x Atlético de Madrid e Independiente x Atlético-MG. Os contratos são para terças-feiras, exceto a final. Portanto, nesta quarta-feira (22/10) não tem transmissão.
Terça-feira, 21 de outubro de 2025
- 04h45 - SBT Manhã
- 06h30 - Programação Local
- 08h30 - Bom Dia e Cia
- 09h30 - Primeiro Impacto
- 11h - Programação Local
- 14h - Maria do Bairro
- 14h45 - Rubi
- 15h30 - Fofocalizando
- 17h - Casos de Família
- 18h - Aqui Agora
- 18h30 - Programação Local
- 19h45 - SBT Brasil
- 21h - A.Mar (telenovela)
- 22h30 - Programa do Ratinho
- 23h30 - Arena SBT
- 00h45 - The Noite com Danilo Gentili
- 01h45 - Operação Mesquita
- 02h15 - SBT PodNight
- 03h - SBT Notícias