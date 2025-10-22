Tem jogo da Champions no SBT hoje (22/10)? Veja a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A emissora possui os direitos de exibir a maior competição de clubes do mundo de graça para todo o Brasil na televisão aberta e no streaming

O SBT volta a ter tradição no futebol! Depois de alguns anos de ausência, a emissora adquiriu direitos de transmissão no Brasil de competições como da Champions League e Copa Sul-Americana.

O dia traz o complemento da 3ª rodada da Fase de Liga do torneio europeu, com Real Madrid x Juventus, por exemplo, mas não tem a outra semifinal da competição dispustada na América do Sul.

Lembrando que exibe as imagens dos jogos de maneira gratuita! A forma mais simples é sintonizar o canal na televisão aberta. Na internet, acesse o site SBT ao vivo ou o streaming +SBT.

Mauro Beting, Tiago Leifert e Nadine Basttos - Divulgação

Programação do SBT hoje (22/10/2025)

Os torcedores assistiram Arsenal x Atlético de Madrid e Independiente x Atlético-MG. Os contratos são para terças-feiras, exceto a final. Portanto, nesta quarta-feira (22/10) não tem transmissão.

Terça-feira, 21 de outubro de 2025

