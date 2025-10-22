fechar
Tem jogo da Champions no SBT hoje (22/10)? Veja a programação completa

A emissora possui os direitos de exibir a maior competição de clubes do mundo de graça para todo o Brasil na televisão aberta e no streaming

Por Robert Sarmento Publicado em 22/10/2025 às 4:09
Mbappé celebra gol pelo Real Madrid
Mbappé celebra gol pelo Real Madrid - Instagram/Real Madrid

O SBT volta a ter tradição no futebol! Depois de alguns anos de ausência, a emissora adquiriu direitos de transmissão no Brasil de competições como da Champions League e Copa Sul-Americana.

O dia traz o complemento da 3ª rodada da Fase de Liga do torneio europeu, com Real Madrid x Juventus, por exemplo, mas não tem a outra semifinal da competição dispustada na América do Sul.

Lembrando que exibe as imagens dos jogos de maneira gratuita! A forma mais simples é sintonizar o canal na televisão aberta. Na internet, acesse o site SBT ao vivo ou o streaming +SBT.

Divulgação
Mauro Beting, Tiago Leifert e Nadine Basttos - Divulgação

Programação do SBT hoje (22/10/2025)

Os torcedores assistiram Arsenal x Atlético de Madrid e Independiente x Atlético-MG. Os contratos são para terças-feiras, exceto a final. Portanto, nesta quarta-feira (22/10) não tem transmissão.

Terça-feira, 21 de outubro de 2025

  • 04h45 - SBT Manhã
  • 06h30 - Programação Local
  • 08h30 - Bom Dia e Cia
  • 09h30 - Primeiro Impacto
  • 11h - Programação Local
  • 14h - Maria do Bairro
  • 14h45 - Rubi
  • 15h30 - Fofocalizando
  • 17h - Casos de Família
  • 18h - Aqui Agora
  • 18h30 - Programação Local
  • 19h45 - SBT Brasil
  • 21h - A.Mar (telenovela)
  • 22h30 - Programa do Ratinho
  • 23h30 - Arena SBT
  • 00h45 - The Noite com Danilo Gentili
  • 01h45 - Operação Mesquita
  • 02h15 - SBT PodNight
  • 03h - SBT Notícias

