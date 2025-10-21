Qual jogo vai passar no SBT hoje (21/10)? Veja a programação completa, com Champions e Sul-Americana
A emissora possui os direitos de exibir as duas competições internacionais de graça para todo o Brasil na televisão aberta e também no streaming
O SBT exibe ao vivo e de maneira gratuita, nesta terça-feira (21/10), dois grandes jogos de futebol para o Brasil inteiro! Tem a 3ª rodada da Champions League e semifinal da Copa Sul-Americana.
A forma mais simples é sintonizar a emissora é através do número de canal na televisão aberta. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (02) e TV Jornal Interior (04).
Na internet, tem como assistir no site SBT ao vivo ou no streaming +SBT. No caso da segunda plataforma, para ter acesso às imagens, os torcedores precisam criar conta/login com e-mail.
Programação do SBT hoje (21/10/2025)
A programação do dia traz as seguintes transmissões: Arsenal x Atlético de Madrid, a partir das 15h45 (horário de Brasília), e Independiente del Valle x Atlético-MG, às 21h15 (horário de Brasília).
Terça-feira, 21 de outubro de 2025
- 04h45 - SBT Manhã
- 06h30 - Programação Local
- 08h30 - Bom Dia e Cia
- 09h30 - Primeiro Impacto
- 11h - Programação Local
- 14h - Maria do Bairro
- 14h45 - Rubi
- 15h30 - Fofocalizando
- 15h45 - Arsenal x Atlético de Madrid
- 18h00 - Aqui Agora
- 18h30 - Programação Local
- 19h45 - SBT Brasil
- 21h - A.Mar (telenovela)
- 21h15 - Independiente del Valle x Atlético-MG
- 23h15 - Programa do Ratinho
- 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
- 01h15 - Operação Mesquita
- 01h45 - SBT PodNight
- 02h30 - SBT Notícias