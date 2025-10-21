fechar
Futebol | Notícia

Qual jogo vai passar no SBT hoje (21/10)? Veja a programação completa, com Champions e Sul-Americana

A emissora possui os direitos de exibir as duas competições internacionais de graça para todo o Brasil na televisão aberta e também no streaming

Por Robert Sarmento Publicado em 21/10/2025 às 4:23
Gabriel Martinelli, brasileiro e atacante do Arsenal
Gabriel Martinelli, brasileiro e atacante do Arsenal - Gabriel Martinelli/Instagram

O SBT exibe ao vivo e de maneira gratuita, nesta terça-feira (21/10), dois grandes jogos de futebol para o Brasil inteiro! Tem a 3ª rodada da Champions League e semifinal da Copa Sul-Americana.

A forma mais simples é sintonizar a emissora é através do número de canal na televisão aberta. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (02) e TV Jornal Interior (04).

Na internet, tem como assistir no site SBT ao vivo ou no streaming +SBT. No caso da segunda plataforma, para ter acesso às imagens, os torcedores precisam criar conta/login com e-mail.

Divulgação
Mauro Beting, Tiago Leifert e Nadine Basttos - Divulgação

Programação do SBT hoje (21/10/2025)

A programação do dia traz as seguintes transmissões: Arsenal x Atlético de Madrid, a partir das 15h45 (horário de Brasília), e Independiente del Valle x Atlético-MG, às 21h15 (horário de Brasília).

Terça-feira, 21 de outubro de 2025

  • 04h45 - SBT Manhã
  • 06h30 - Programação Local
  • 08h30 - Bom Dia e Cia
  • 09h30 - Primeiro Impacto
  • 11h - Programação Local
  • 14h - Maria do Bairro
  • 14h45 - Rubi
  • 15h30 - Fofocalizando
  • 15h45 - Arsenal x Atlético de Madrid

  • 18h00 - Aqui Agora
  • 18h30 - Programação Local
  • 19h45 - SBT Brasil
  • 21h - A.Mar (telenovela)
  • 21h15 - Independiente del Valle x Atlético-MG
  • 23h15 - Programa do Ratinho
  • 00h15 - The Noite com Danilo Gentili
  • 01h15 - Operação Mesquita
  • 01h45 - SBT PodNight
  • 02h30 - SBT Notícias

