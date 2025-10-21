Qual jogo vai passar no SBT hoje (21/10)? Veja a programação completa, com Champions e Sul-Americana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A emissora possui os direitos de exibir as duas competições internacionais de graça para todo o Brasil na televisão aberta e também no streaming

O SBT exibe ao vivo e de maneira gratuita, nesta terça-feira (21/10), dois grandes jogos de futebol para o Brasil inteiro! Tem a 3ª rodada da Champions League e semifinal da Copa Sul-Americana.

A forma mais simples é sintonizar a emissora é através do número de canal na televisão aberta. No caso de Pernambuco, por exemplo, a retransmissão é pela TV Jornal (02) e TV Jornal Interior (04).

Na internet, tem como assistir no site SBT ao vivo ou no streaming +SBT. No caso da segunda plataforma, para ter acesso às imagens, os torcedores precisam criar conta/login com e-mail.

Mauro Beting, Tiago Leifert e Nadine Basttos - Divulgação

Programação do SBT hoje (21/10/2025)

A programação do dia traz as seguintes transmissões: Arsenal x Atlético de Madrid, a partir das 15h45 (horário de Brasília), e Independiente del Valle x Atlético-MG, às 21h15 (horário de Brasília).

Terça-feira, 21 de outubro de 2025



04h45 - SBT Manhã

06h30 - Programação Local

08h30 - Bom Dia e Cia

09h30 - Primeiro Impacto

11h - Programação Local

14h - Maria do Bairro

14h45 - Rubi

15h30 - Fofocalizando

15h45 - Arsenal x Atlético de Madrid