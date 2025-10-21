Flávio Ricco: A chegada do SBT News só vem a somar
O SBT News está em processo de montagem e, a partir de 15 de dezembro, irá se somar a GloboNews, RecordNews e BandNews, além de outros que já existem
Dentro de mais alguns dias, de todas as principais TVs abertas, só a Rede TV! não terá um canal de notícias.
O SBT News, todos sabemos, está em processo de montagem e, a partir de 15 de dezembro, irá se somar a GloboNews, RecordNews e BandNews, além de outros que já existem, na altura e importância de CNN Brasil e Jovem Pan.
Uma quantidade respeitável, mas que não é exagerada, diante do que representa para qualquer empresa contar com uma televisão dessa importância.
Uma boa estratégia e a produção do jornalismo de maior qualidade, ao mesmo tempo, conta pontos dos mais elevados, como também propicia a busca de novos mercados e anunciantes de maior potencial.
Diferentemente dos canais esportivos, que necessariamente precisam comprar e se amparar na transmissão de boas competições, o bom jornalismo praticado hoje tem custos operacionais dos mais razoáveis. Menores do que foram no passado.
Sem contar a facilidade de oferecer informação em tempo real, alcance e maior acessibilidade.
TV Tudo
Em cima disso
Todo o SBT News será ancorado do “aquário”, na redação de jornalismo do SBT.
Dentro de mais uma ou duas semanas, devem começar os testes de luz e gravações dos pilotos.
Parceria definida
Apesar do que foi divulgado nessas últimas horas, o novo realito da Record, “A Casa do Patrão”, ainda será anunciado oficialmente.
E isto só se dará quando for assinado o contrato de coprodução com a Disney. É por aí o caminho.
No embalo
A televisão brasileira já produziu a “Casa dos Artistas” e agora terá a “Casa do Patrão”.
Deve parar por aí? Com certeza, não. Vale lembrar que a Silvinha Abravanel registrou a marca “Casa dos Vilões”. Numa dessas...
Certa urgência
Ainda em relação ao reality “A Casa do Patrão”, está tudo bem conversado e combinado, assim como o desejo de começar a acelerar as providências devidas.
A ideia é colocar no ar em 2026, imediatamente após o fim do “BBB” na Globo. Por aí se entenda meados ou finalzinho de abril.
Mesmo caso
Assim como da jornalista Clarissa Guimarães, a dispensa do Flávio Gomes da TMC também se deu de forma inexplicável e bem desrespeitosa.
A justificativa é que ele foi mandado embora por causa das redes sociais. Porque milita demais. Mas será que não viram isso antes?
Mundo maluco
Nem tudo são flores em “Caramelo”, sucesso recente da Netflix.
Cristina Pereira, com toda uma história, praticamente foi transformada em figurante pela “edição” do filme, apesar das dezenas de cenas gravadas.
A propósito
Evidente que existem outros fatores considerados, porém é bem desagradável não se dar a alguém, como a Cristina Pereira, o que vale e merece.
E pensar que devido à este trabalho, ela abriu mão da novela “Êta Mundo Melhor!”.
Grande Joseval!
A história de alguém, na altura e importância de Joseval Peixoto, merece as melhores homenagens e reconhecimento.
O livro “A Lenda Joseval Peixoto – Voz, Memórias e Versos de uma vida ao vivo”, acaba de ser lançado.
Semana recheada
Diferentemente do que antes acontecia, agora a Globo divulga com antecedência devida as atrações do “Conversa com Bial”.
Hoje, por exemplo, tem Paolla Oliveira. Na quinta, Alanis Guilen e Pedro Novaes. Eliana fecha a semana, na sexta.
É ele
Lucas Guimarães é o convidado do nosso programa, nesta terça, 19h na LeoDias TV.
Assuntos de montão: programa na TV, vida pessoal, profissional e muitos outros mais.
Bate – Rebate
- Péricles, técnico do “The Voice” no SBT e no Disney+, estará na trilha musical de “Três Graças”, da Globo...
- Aliás, ainda sobre “The Voice”, há sempre uma expectativa de visita ao programa em relação aos nomes que trabalharam na Globo...
- ... Casos de Lulu, Teló, Ivete e Carlinhos Brown.
- “Uma família à procura de um ator”, com Anderson Muller, faz apresentação especial nesta terça, às 20h, no Teatro Itália, em São Paulo.
- Allana Lopes passa a ter uma preparação das mais intensas para seu novo trabalho...
- ... Afinal, serão várias as personalidades na série “As Sete Marias”, da Seriella...
- Lucas Leto, depois de “Vale Tudo”, acaba de acertar com a Netflix...
- ... Giovanna Grigio também faz parte do mesmo projeto.
- Tem futebol, em dose dupla, nesta terça, no SBT...
- ... Liga dos Campeões, Arsenal e Atlético de Madrid, à tarde, 15h45...
- ... À noite, 21h45, semifinal da Sul-Americana, Independiente Del Valle e Atlético MG.
C´est fini
Para amanhã, na estreia do Felipeh Campos e sua volta ao “Melhor da Noite”, na Band, Pâmela Lucciola gravou uma entrevista das mais especiais com Daniela Mercury.
É anunciado como um papo dos mais agradáveis e revelador.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!