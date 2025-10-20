Flávio Ricco: Globo estreia Três Graças e aposta na experiência de Aguinaldo Silva - Autor observou ação do entretenimento internacional para moldar parte deste novo trabalho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aguinaldo está de volta, desafiado a oferecer um grande trabalho ao público, com influências inclusive do que ele viu enquanto esteve fora

Logo mais, a Globo vai exibir o primeiro capítulo de “Três Graças”, a substituta de “Vale Tudo”, que tem, sim, como importante diferencial a presença de Aguinaldo Silva no roteiro. Um dos nossos melhores autores.

Trata-se de um profissional com vários acertos na carreira e prêmios conquistados, incluindo Emmy Internacional. Não lhe falta experiência e é nisso que a Globo também aposta. Claro que, em sua longa trajetória, existiram tropeços. “O Sétimo Guardião” foi um deles. Mas quem não?

Aguinaldo está de volta, desafiado a oferecer um grande trabalho ao público, com influências inclusive do que ele viu enquanto esteve fora, com base no entretenimento internacional.

Inventar a roda, não vai. Porém, os anos de estrada, condições oferecidas e o bom elenco montado serão importantes pontos de apoio em mais essa caminhada.

TV Tudo

Momento especial

Para Sophie Charlotte, a Gerluce, “Três Graças” pode significar um marco, o antes e o depois, na sua carreira.

Isso porque grande parte da trama vai girar em torno da sua personagem. Protagonista mesmo.

Gerluce ( Sophie Charlotte ) - Globo/ Estevam Avellar

Não deu outra

Este espaço já havia informado que a Globo ia espichar as gravações de “Êta Mundo Melhor!”, devido aos atrasos na próxima, “A Nobreza do Amor”. E assim será.

Os trabalhos da atual só serão concluídos entre o fim de fevereiro e começo de março.

Documentário

Após uma prévia no “Fantástico”, a série “Caça-Tempestades”, gravada na Amazônia, com Ernesto Paglia, a cineasta Iara Cardoso e o cientista Osmar Pinto Junior, chegará ao canal History em 5 de novembro, às 18h50, com seus quatro episódios.

No dia 8, irá concorrer como Melhor Documentário no 37th Girona Film Festival, na Espanha.

Série "Caça-Tempestades" - Divulgação

Só no Brasil

É espantoso como a televisão brasileira se dá ao requinte de colocar tanta gente boa na cerca.

Olha só no jornalismo: Paglia, Tramontina, Chico Pinheiro, Carlos Alberto Sardenberg, Celso Freitas, Hermano Henning... Enfim, uma lista a perder de vista. Um luxo, concorda? Experiência que não tem preço.

Uma história

“Futebol no Mundo” está completando 30 anos, como marca mais antiga da ESPN no Brasil.

Apresentado por Alex Tseng, o programa tem as participações de Gustavo Hofman, Leonardo Bertozzi, Ubiratan Leal e Gian Oddi.

Tendência

A NBCUniversal Telemundo, cujo desenvolvimento de conteúdo para TV e streaming é liderado pela executiva Mônica Albuquerque, também fará uma forte aposta em novela vertical.

Já tem conteúdos em produção, mas ainda sem data de lançamento.

Desafio

O primeiro “Angélica Ao Vivo”, quinta-feira passada, no GNT, veio com a receita do bolo. Um conteúdo leve e o carisma da apresentadora.

A mesma coisa que o “Saia Justa”, agora com a Eliana, mas que já teve Mônica Waldvogel e Astrid Fontenelle na sua apresentação.

Em que pé está

Sobre o SBT na Copa do Mundo e essa demora no anúncio oficial, cabe esclarecer que está tudo certo e seguindo com os devidos despachos.

Trata-se de um processo demorado e a sua direção tem atendido os diversos quesitos. A intermediação toda com a FIFA é feita pela Live Mode.

Eterna discussão

Muito se fala em redução de capítulos para novelas da TV aberta, até pelo desgaste do gênero e outros tantos complicadores.

Só que na Globo, sempre entra a questão da conta – a produção precisa se pagar - e de um modelo já assimilado por seu telespectador há décadas.

A perder de vista

Não à toa, a próxima novela do Walcyr Carrasco, “Quem ama, cuida”, está prevista para 211 capítulos.

Estreia marcada para 18 de maio de 2026.

Mas olha essa

Em Minas Gerais, a TMC tirou da Itatiaia a repórter e apresentadora Clarissa Guimarães para ser um dos seus destaques.

Ela trabalhou dois dias, normalmente, e no terceiro ... foi demitida. Como entender? Alegaram impedimento jurídico e decisão irrevogável.

A justificativa é mais estranha que a medida.

Bate – Rebate

Netflix marcou para 12 de novembro a estreia do documentário “Caso Eloá – Refém ao Vivo”...

... “Tremembé”, do Prime Video, também abordará esse caso, mas com foco no assassino Lindemberg Alves.

Bárbara França, após a Messalina da série “O Senhor e a Serva”, agora trabalha na promoção do seu novo filme, “De Volta à Bahia”...

... Que também tem no elenco, Werner Schunneman, Felipe Roque, Juliano Laham, Lucca Picon, entre outros.

Tudo caminhando para que, uma vez mais, Ana Furtado participe do “Teleton” no SBT.

Com Sheron Menezzes, Ailton Graça e Marcelo Serrado, começaram as filmagens da comédia “Temporada de Bônus”, com direção de Felipe Joffily.

Nada certo ainda, mas caminha para Téo José transmitir a Indy na Band.

Band que também tem planos de, no ano que vem, embarcar no mundo dos rodeios...

... Inclusive com transmissões ao vivo de alguns dos principais deles.

Nesta segunda, vale dizer, JP Vergueiro passa a apresentar o “Bora Brasil” da Band.

A brincadeira no perfil oficial do Ratinho – ‘será que vamos derrubar alguém?’ – , claro, se espalhou entre funcionários do SBT...

... Na imagem, o apresentador aparece ao lado de Celso Portiolli, Cesar Filho e da “nossa patroa” Daniela Beyruti...

... O SBT, “em seus andares superiores”, vive um momento de paz.

C´est fini

A Record tem intensificado a promoção de “Mãe”, nova novela turca, na sua programação, após esse período de séries bíblicas.

No ar, a partir do dia 27, já com a missão de repetir o sucesso de “Força de Mulher” e impulsionar o “JR”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!