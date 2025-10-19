O Brasil sofre com a falta de engenheiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O colunista João Alberto comenta os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Clique aqui e escute a matéria

Muitas empresas brasileiras estão tendo problemas com a falta de engenheiros. Antes vistas como a garantia de bons salários e status social, as carreiras de engenharia enfrentam um preocupante desprestígio entre os jovens. De 2015 a 2024, o número de universitários matriculados na área recuou 25%. Em algumas áreas a queda é ainda maior, como na engenharia civil. Mesmo que seja o curso mais procurado, o total de matriculados caiu 52%.

SAÚDE

Eduardo da Fonte propôs limitar a distância máxima de 50 km entre pacientes com insuficiência renal crônica e as clínicas de hemodiálise do SUS, para reduzir o impacto do deslocamento. A medida é positiva, mas sua efetivação exige apoio de estados, prefeituras e instituições de saúde para fortalecer centros no interior.

DEPUTADO

Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Francismar Pontes é dentista e cardiologista e mantém uma clínica para pessoas carentes, sem cobrar nada, na Tamarineira. Entrou na política influenciado por um colega de trabalho e pelo tio Antônio Pontes de Aguiar, que foi deputado estadual no Maranhão e prefeito do município maranhense de Chapadinha.

MODA

A novidade da moda é, de acordo com fashionistas, ‘’inusitada’’. Uma parceria entre a "Crocs" e a marca de chocolates "M&Ms". Resultado foi um sapato totalmente estampado dos confetes coloridos, que dividiu opiniões.

GASTRONOMIA

O Recife ganha, em breve, dois novos restaurantes: o “Nina Bistrô”, na Ilha do Leite, com ambiente sofisticado, e o “Enrico Ristorante”, na Zona Sul, com foco na cozinha italiana.

CASAMENTOS

Nina Lacerda comanda a 11ª edição da feira de casamentos “Até que Enfim”, de sexta-feira a domingo, no rooftop do Novotel Recife Marina

ILUMINAÇÃO

Um dos destaques da Casa Cor é o projeto luminotécnico da fachada do prédio onde acontece o evento, assinado por Carlos Fortes, um dos maiores nomes do país na área de iluminação externa.

EM PORTO

O “Visit Travel Show”, principal evento de turismo do Estado, vai acontecer nos dias 1ª e 2 de dezembro, em Porto de Galinhas.

LEMBRANDO ELTON

Rogério Martins, que é muito parecido com Elton John e tem seu mesmo timbre de voz, está à frente do show “Elton John Rocketman”, dia 25 no Teatro do RioMar. É o maior tributo já realizado no mundo sobre o cantor inglês.

PUBLICIDADE

O Flamengo recebe R$ 16 milhões por mês da bet “Betano” pelo patrocínio na sua camisa. Será o maior investimento no futebol brasileiro

OSCAR

A cerimônia do Oscar 2026 vai acontecer no dia 15 de março, em Los Angeles.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Acreditar no potencial das pessoas é o primeiro passo pra construir grandes negócios." (João Carlos Paes Mendonça)

O WORKSHOP “Cerimonial Social do Nordeste” acontece amanhã e terça-feira no “Solar do Douro”, no JCPM Trade Center.

O CHEF César Santos vai comemorar seus 60 anos, em happy hour dia 27, no Oficina do Sabor.

CHICO Buarque de Holanda é finalista do Prêmio Jabuti com sua autoficção ”Bambino a Roma.”

O JORNALISTA investigativo italiano Sigfrido Ranucci quase perdeu a vida em um atentado, motivado por suas denúncias sobre esquemas de máfia, política e corrupção.

O EX-MINISTRO da Fazenda Joaquim Levy estará sexta-feira no Recife, para participar do Congresso Nacional de Executivos.

A Hospital Med acontece de quarta a sexta-feira, no Centro de Convenções de Pernambuco.

SÉRGIO Moro lidera todas as pesquisas para a eleição de governador do Paraná no próximo ano.

COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.

ANIVERSÁRIOS

Adriana Vasconcelos, Betânia Santana, Eduardo Farias, Eliane de Aguiar Márquez, Gustavo Henrique Coutinho, Gustavo Queiroz, Júlio Gil Simões Freire, Lívia Gomes de Sá, Lúcio Lins, Patrícia Antunes, Ricardo Dantas, Rosalvo Rocha e Teresa Maciel.