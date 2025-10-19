A biografia de uma figura muito especial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto comenta os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

O médico Romeu Krause é uma figura especial. Referência na ortopedia brasileira, já realizou mais de mil cirurgias, incluindo algumas em jogadores de futebol famosos, que voltaram a jogar depois. Além disso comanda o “Itork”, um fantástico serviço no Recife, onde sempre recebe os pacientes com competência e bom humor, sua marca registrada. Sem divulgar, nos fins de semana, atende acidentados em acidentes de moto, sem recursos. No dia 30, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, teremos o lançamento da sua biografia “Desafios e Superação'', assinada por Beto Lago. Evento vai, com certeza, reunir sua imensa legião de amigos.

SENAI PARK

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, e Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, comandam amanhã, às 16h, a inauguração do Parque Tecnológico do Senai de Pernambuco. Localizado no Complexo de Suape, é uma estrutura inovadora, que visa acelerar projetos de descarbonização e impulsionar o desenvolvimento sustentável.

CAMÕES

Por sua destacada contribuição à cultura e à língua portuguesa, o mestre José Paulo Cavalcanti Filho vai receber a Comenda “Colar do Mérito Luiz Vaz de Camões. Entrega será no dia 12 de novembro no evento que vai assinalar os 175 anos do Gabinete Português de Leitura.

IMORTAL

Em reunião comandada pela presidente Rosana Grinberg, a Academia Pernambucana de Letras Jurídicas elegeu a desembargadora federal Joana Carolina Lins Pereira para ocupar a Cadeira 20 da instituição

PARABÉNS

Este ano, Gleyce Fortaleza celebra os 11 anos da sua Clínica Pele.

NATAL

Maior espetáculo natalino do Brasil , a 40ª edição do Natal Luz de Gramado começa em 23 deste mês e segue até 18 de janeiro. Segundo a Gramadotur, o evento deve atrair cerca de 2,8 milhões de visitantes à Serra Gaúcha.

DESAFIO

Miguel Coelho conta que, como gestor público, quando era Prefeito de Petrolina, o que mais o desafiou foi a condução das equipes no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

CORRIDA

A corrida “Desafio Viva a Vida 60+" acontece hoje, com concentração às 5h, no Cais da Alfandega e largada da Avenida Rio Branco. Competição destaca o público com mais de 60 anos, que já representa 15% da população brasileira. Terá corridas de 5km e 10km, além de caminha da 3km.

NA CHINA

Depois de uma semana na Coreia do Sul, Dandarah Cavalcanti seguiu para a China.

A VOZ DO BRASIL

Até uns 15 anos atrás, todo político em busca de visibilidade lutava por algum espaço na “A Voz do Brasil". Com a chegada das redes sociais, o programa perdeu a importância e tem audiência cada vez menor.