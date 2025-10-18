Pernambuco cria política de combate ao vício de apostas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Clique aqui e escute a matéria

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei do deputado Júnior Tércio que institui a Política Estadual de Combate ao Vício em Apostas. Vai enfrentar o avanço das plataformas de apostas e dos impactos que essa prática tem causado na vida de milhares de famílias. O texto reúne medidas como campanhas educativas, capacitação de profissionais, parcerias com instituições e criação de canais de apoio. Também prevê fiscalização de conteúdo e publicidade das plataformas. A partir da vigência, serviços de apostas devem exibir, de forma clara e permanente, o aviso: “A prática de jogo pode viciar e provocar problemas emocionais e financeiros”.

Jarbas Vasconcelos Filho, Pierre Lucena, Jarbas Vasconcelos e Priscila Krause na homenagem do Porto Digital ao ex-governador - Américo Nunes/Divulgação

INTERNACIONAL

O vice-prefeito Victor Marques cumpre agenda internacional. Participou de um importante evento da ONU em Bogotá, na Colômbia: o encontro da “Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, que reuniu gestores municipais de todo o mundo. Ele apresentou as ações da Prefeitura do Recife, como o “ProMorar”, o maior programa de resiliência urbana da América Latina, financiado pelo BID, além de trocar experiências com referências do setor.

Bóris Berenstein recebe na Sinagoga da Bom Jesus a embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach, e o cônsul Joahnnes Bloss - Arquivo Pessoal

NA TV JORNAL

O brigadeiro Marcello Schiavo, comandante do II Comar, é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Fala da sua carreira na FAB, da atuação como piloto do avião do presidente do Brasil e destaca a extensa programação que vai assinalar o Dia do Aviador, incluindo cerimônia militar no dia 24.

NA CHINA

O pernambucano Emanuel Leite Junior, pesquisador e professor da Universidade Tongji, em Xangai, atua em uma das instituições mais prestigiadas da China. No “Times Higher Education World University Rankings”, a Tongji ficou em 141º no mundo e 11º no país.

XARÁ

Existe em São Paulo a Rua Vereador Abel Ferreira. Não tem nada a ver com o técnico do Palmeiras.

RETORNO

A GAZETA MERCANTIL, jornal que por décadas foi referência em cobertura econômica e empresarial no Brasil e deixou de circular em 2009, está de volta. O empresário Ricardo Azevedo comprou o título e lançou o “Gazeta Mercantil Digital". O jornal teve uma sucursal no Recife, onde trabalharam muitos jornalistas conhecidos.

EDUCAÇÃO

Durante agenda na China, a governadora Raquel Lyra anunciou o edital que vai oferecer 30 bolsas de estudo para pernambucanos em universidades de Sichuan. As vagas, voltadas para graduação, mestrado e doutorado, serão abertas em novembro.

Jô Mazarollo recebe José Janguiê Diniz, no lançamento do seu livro "Mude o Conceito, na Livraria da Vila, em São Paulo - Arquivo Pessoal

DIREITO

Durante o evento jurídico “Fenalaw”, em São Paulo, a presidente da OAB de Pernambuco Ingrid Zanella participou do talk show “IA no Radar: Liderando a Advocacia do Futuro”, que debateu o papel da advocacia na era da inteligência artificial.

SANEAMENTO

Quatro das 20 cidades brasileiras com os piores índices de um ranking nacional de saneamento básico são de Pernambuco, todas na Região Metropolitana: Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes.

CORRIDA

O Grande Prêmio de Fórmula 1, que deixou de ser GP Brasil para virar GP São Paulo, acontecerá no dia 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Como as plantas, a amizade não deve ser muito nem pouco regada.” (Carlos Drummond de Andrade)

AYRON, filho de Adriana e Antônio Coelho Neto, e Mariana, filha de Bruno de Vasconcelos Pereira e Svelana Valentim, casam hoje, na “Kasa da Falésia”, na Praia Bela, Pitimbu, na Paraíba.

GILEUSA Freitas reuniu amigas no seu apartamento da Avenida Boa Viagem, para comemorar aniversário.

A JORNALISTA Larissa Lins faz eficiente trabalho no comando do CESAR School no Rec’n’Play, que vai até amanhã.

ANDRÉ Porto comandou mesa lotada no The Black Angus, com os membros do ‘’MenshClub’’.

CAROL Maciel e Caio Raiza se casam hoje no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha.

EM VÁRIAS capitais do mundo, boates estão fechando, e o motivo não é má gestão, é que a geração mais jovem investe muito mais em eventos de bem-estar, como mostram diversos estudos.

GEORGE Vila Nova, apaixonado assumido por motocicletas, fez um ensaio fotográfico com as suas, no Parque Dona Lindu, com o fotógrafo Bruno Lima.

O CARRO elétrico “Geely Geome Xingyan”, o mais vendido na China, chega ao Brasil em novembro.

ANIVERSÁRIOS

Alba Castelo Branco Chaminez, Aldo Paes Barreto, Alexandre Mirinda, Ana Amélia Lemos, Célia Labanca, Cida Pedrosa, Fernando Carneiro Leão, Francisco Lapenda Junior, Gabriel Alves Maciel, Hélder Aragão (DJ Dolores), Lili Asfora, Lucas Fitipaldi, Márcio Vasconcelos, Ricardo Teobaldo, Sérgio Pragana Paiva, Tânia Belo Pereira e Waleska Andrade