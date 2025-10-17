Hospital Português abrirá dois andares sofisticados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

A administração do Hospital Português está concluindo as obras do “Unique”, seu espaço de suítes vips, que vai ocupar dois andares do seu prédio principal. Será um espaço sofisticado, nas instalações e nos serviços exclusivos. A inauguração do espaço será assinalada com um coquetel, dia 13 de novembro, comandado pelo provedor Beto Ferreira da Costa, o vice-provedor Joaquim Amorim e o CEO Vaninho Antônio.

Henrique Medeiros, Denielly Halinski e Felipe Menezes, em evento no RioMar - Arquivo Pessoal

O Grupo JCPM reuniu nomes do trade publicitário no restaurante Camarada Camarão, do RioMar Recife, para apresentar sua nova fase de atuação em mídia, com a implantação de formatos inovadores indoor e outdoor. Iniciativa faz parte da estratégia de modernização e fortalecimento da JCPM Mídia & Experiência, reconhecida como a maior rede de telas de shoppings do Nordeste, com mais de 350 painéis instalados em 10 empreendimentos. O portfólio também abrange painéis externos de alta visibilidade, posicionados em vias de grande circulação.

Pedro Ariel, curador da Casa Cor, no lançamento do seu livro, ao lado de Carla Cavalcanti, Isabela e Gabriela Coutinho - Arquivo Pessoal

COPA FEMININA

A Secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, e a Presidente da Arena Pernambuco, Michele Collins, fizeram agenda no Rio de Janeiro com a FIFA, onde participaram do Workshop para cidades-sede e estádios da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027. que acontecerá no Brasil.

A pintora Tereza Perman e a jornalista Marília Gilka, na abertura da Exposição de Artes do Imip, no Museu do Estado - Arquivo Pessoal

SUGESTÃO

Dica da coluna para o final de semana: O São Pedro Restaurante, no Pátio de São Pedro do chef Thiago das Chagas. Detalhe, precisa chegar cedo, pois é muito concorrido.

FREVO

Um show musical vai assinalar hoje, às 19h, no Conservatório Pernambucano de Música, o lançamento do livro "FrevoBook", dos músicos Climério de Oliveira, Marcos FM e Maestro Spok. Destaca compositores de diferentes épocas e apresenta 48 composições que abrangem o frevo de rua, o frevo-canção e o frevo de bloco

CINEMA

A Caixa Cultural recebe até sábado o projeto “Tô no Cineminha”, com exibição de curtas-metragens de várias partes do mundo ao som de música instrumental executada ao vivo

CONGRESSO

Em evento no Rio de Janeiro, o presidente Lula afirmou que o Congresso Nacional nunca teve tanto baixo nível como tem no atual momento. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, presente, ouviu calado.

ARBITRAGEM

O futebol brasileiro tem uma péssima arbitragem, até o presidente da CBF Samir Xaud reclama. Já o ex-árbitro Rodrigo Martins Cintra, chefe da Comissão de Arbitragem, acha que está tudo bem, tanto que é contra o afastamento dos juízes que cometem erros absurdos.

ESMAPE

A Escola Judicial de Pernambuco foi reconhecida como referência mundial, com parcerias com diversas unidades estrangeiras. A atuação da instituição "é massiva e representa bem o seu protagonismo ao desenvolver, ao longo de 2024, quase 400 ações abrangendo formações, cursos e aperfeiçoamento".

BOM DIA: “A homenagem do Porto Digital ao governador Jarbas Vasconcelos é uma questão de absoluta justiça histórica.” (Priscila Krause)

JACI e Marcelo Tavares de Melo comemoram hoje aniversário de casamento.

FINALMENTE hoje o Brasil vai saber quem matou Odete Roitman.

CHIQUINHO, ex-jogador do Sport e atual vice-prefeito de Olinda, comemorou seus 50 anos, em encontro com amigos.

O CANTOR grego Patrick Dimon, que se apresentou várias vezes no Recife, faleceu, em São Paulo, onde residia.

NA INTERNET, sobretudo pela geração Z, o tradicional desfile da Victoria Secrets é chamado de ‘’a Copa do Mundo Feminina’’.

O PEDIATRA Daniel Becker, referência nacional em saúde da infância, estará hoje no Teatro RioMar, para falar sobre “Infância, adolescência e o uso das tecnologias”.

A ATRIZ Fernanda Montenegro, figura de maior prestígio, completou 96 anos.

ANIVERSARIANTES

Cecília Baptista da Silva Alencar, Edson Vieira, Eduardo da Fonte, Fernando Emerenciano, Flávio Chaves, Gabriela Duarte, Mariana de Almeida Tavares, Mauro Fonseca Filho, Paulo Oliva, Rinaldo Pereira (padre), Roberto Tavares e Vera Lúcia Fernandes.