Pernambucanos brilham no "Brasil: Arte Popular"
Pernambuco é grande destaque na mostra “Brasil: Arte Popular”, em cartaz até o dia 23 de novembro, no “Farol Santander”, em São Paulo. Entre os que têm obras expostas: Mestre Vitalino, Zé Caboclo, Manuel Eudócio, Lourenço, Manoel Galdino, Ana Leopoldina Santos, José Bezerra e Manoel Fontoura. Todos do primeiro time dos artesãos do nosso estado.
INSÍGNIAS
Durante cerimônia na Torre Malakof. O professor Moacyr Araújo, vice-reitor da UFPE, recebe as insígnias de Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito Francês.
ARTE
A 24ª edição da Exposição de Artes do Imip abre hoje, no Museu do Estado, reunindo trabalhos de 118 artistas pernambucanos. Da renda obtida com a venda das obras 50% serão destinados ao setor de Oncologia do IMIP. Neste ano, a mostra presta homenagem ao pintor Carlos Pragana, que faleceu em janeiro e que durante muitos anos participou da mostra.
MINISTROS
Para conversar sobre a indicação do nome para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula ofereceu jantar no Palácio da Alvorada aos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin e o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski.
TEMPERO
Para assinalar os 35 anos de presença na gastronomia pernambucana, o chef Leandro Ricardo vai lançar uma linha de temperos exclusivos.
MUDANÇA
Um estudo do “Pew Research Center”, mostra que a maioria das pessoas ainda considera os 27 anos como a idade ideal para se casar e os 28 para ter o primeiro filho. A pesquisa também aponta uma mudança cultural: cresce o número de pessoas que optam por adiar o casamento e a maternidade para priorizar carreira, estabilidade financeira e desenvolvimento pessoal.
PUBLICIDADE
Os projetos das leis orçamentárias enviados pelo prefeito João Campos e pela governadora Raquel Lyra mostram que, no ano eleitoral de 2026, a Prefeitura do Recife prevê investir R$ 46,31 por habitante em publicidade institucional. Já o Governo de Pernambuco trabalha com um teto de R$ 12,59 por habitante.
PARA PETS
Os tutores de pets já podem separar a fantasia e se preparar para um encontro especial. O RioMar Recife promove o Haulloween no dia 26 de outubro, no PetMar, área de lazer no estacionamento externo.
ROMANCE
O escritor e jornalista Edney Silvestre lança novo romance “O Último Van Gogh”. É a história de um garoto de programa do Rio de Janeiro que se envolve no roubo de um quadro perdido do pintor Vincent Van Gogh.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “A memória, quando bem guardada, não desaparece.” (Ruy Castro)
TEM viralizado, no Instagram, os vídeos em que a governadora Raquel Lyra demonstra sua paixão por Coca-Cola zero.
MARIA Eliete Santiago recebe hoje o título de professora emérita da UFPE.
HOJE é o Dia Mundial do Pão.
CÍCERO Moraes e Carolina Calheiros passam temporada no Rio de Janeiro, com o filho, o cirurgião Eduardo Moraes.
O SABOR “Buttercream Pretzel”, sucesso na Bacio di Latte dos EUA, chegou ao Brasil.
VÁRIOS prédios emblemáticos do centro da cidade adotaram visual rosa, à noite, por conta do Outubro Rosa.
FALTA um mês para a realização do ENEM 2025.
ANIVERSARIANTES
