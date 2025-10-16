Pernambucanos brilham no "Brasil: Arte Popular"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Pernambuco é grande destaque na mostra “Brasil: Arte Popular”, em cartaz até o dia 23 de novembro, no “Farol Santander”, em São Paulo. Entre os que têm obras expostas: Mestre Vitalino, Zé Caboclo, Manuel Eudócio, Lourenço, Manoel Galdino, Ana Leopoldina Santos, José Bezerra e Manoel Fontoura. Todos do primeiro time dos artesãos do nosso estado.

As jornalistas Paula Losada, Mirella Martins e Daniela Gusmão, em evento do Outubro Rosa - Sheila Wanderley/Divulgação

Isabela e desembargador Stênio Neiva em festa no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

INSÍGNIAS

Durante cerimônia na Torre Malakof. O professor Moacyr Araújo, vice-reitor da UFPE, recebe as insígnias de Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito Francês.

A pernambucana radicada em São Paulo Suzana Cunha, especialista em saúde social, que faz palestra "Cuidar e Conectar para Evoluir" hoje no Rec'n'Play - Arquivo Pessoal

ARTE

A 24ª edição da Exposição de Artes do Imip abre hoje, no Museu do Estado, reunindo trabalhos de 118 artistas pernambucanos. Da renda obtida com a venda das obras 50% serão destinados ao setor de Oncologia do IMIP. Neste ano, a mostra presta homenagem ao pintor Carlos Pragana, que faleceu em janeiro e que durante muitos anos participou da mostra.

MINISTROS

Para conversar sobre a indicação do nome para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula ofereceu jantar no Palácio da Alvorada aos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin e o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski.

TEMPERO

Para assinalar os 35 anos de presença na gastronomia pernambucana, o chef Leandro Ricardo vai lançar uma linha de temperos exclusivos.

MUDANÇA

Um estudo do “Pew Research Center”, mostra que a maioria das pessoas ainda considera os 27 anos como a idade ideal para se casar e os 28 para ter o primeiro filho. A pesquisa também aponta uma mudança cultural: cresce o número de pessoas que optam por adiar o casamento e a maternidade para priorizar carreira, estabilidade financeira e desenvolvimento pessoal.

PUBLICIDADE

Os projetos das leis orçamentárias enviados pelo prefeito João Campos e pela governadora Raquel Lyra mostram que, no ano eleitoral de 2026, a Prefeitura do Recife prevê investir R$ 46,31 por habitante em publicidade institucional. Já o Governo de Pernambuco trabalha com um teto de R$ 12,59 por habitante.

PARA PETS

Os tutores de pets já podem separar a fantasia e se preparar para um encontro especial. O RioMar Recife promove o Haulloween no dia 26 de outubro, no PetMar, área de lazer no estacionamento externo.

ROMANCE

O escritor e jornalista Edney Silvestre lança novo romance “O Último Van Gogh”. É a história de um garoto de programa do Rio de Janeiro que se envolve no roubo de um quadro perdido do pintor Vincent Van Gogh.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A memória, quando bem guardada, não desaparece.” (Ruy Castro)

TEM viralizado, no Instagram, os vídeos em que a governadora Raquel Lyra demonstra sua paixão por Coca-Cola zero.

MARIA Eliete Santiago recebe hoje o título de professora emérita da UFPE.

HOJE é o Dia Mundial do Pão.

CÍCERO Moraes e Carolina Calheiros passam temporada no Rio de Janeiro, com o filho, o cirurgião Eduardo Moraes.

O SABOR “Buttercream Pretzel”, sucesso na Bacio di Latte dos EUA, chegou ao Brasil.

VÁRIOS prédios emblemáticos do centro da cidade adotaram visual rosa, à noite, por conta do Outubro Rosa.

FALTA um mês para a realização do ENEM 2025.

ANIVERSARIANTES

Andréa Pinheiro Machado, Alexandre de Coimbra Pinto, Bosco Lacerda, Carlos Eduardo Priori Filho, Catharina Ferreira, Célio Avelino, Cleide Galdino, Divane Carvalho, Marta Samico, Maurício Gama Vieira, Paula Carneiro de Albuquerque, Rodrigo Carrero, Rodrigo Lopes Farinha, Sérgio Leite e Sônia Cunha.