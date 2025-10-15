fechar
João Alberto |

Jarbas Vasconcelos ganhará homenagem do Porto Digital

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Por JC Publicado em 15/10/2025 às 6:00
Jarbas Vasconcelos
Jarbas Vasconcelos - Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

O Porto Digital promove hoje, a partir das 18h, “happy hour”, na Di Branco Recepções, no Recife Antigo. Vai assinalar seus 25 anos e prestar homenagem a Jarbas Vasconcelos. Como governador de Pernambuco teve uma participação fundamental na instalação do complexo tecnológico no Recife Antigo.

PALPITE

Um palpite inusitado sobre quem matou Odete Roitman, dito pelo colega Raphael Guerra, expert em segurança pública, foi que Consuelo seria a assassina. Motivo: ganância pelo comando da TCA, e por saber que Marco Aurélio, também pela mesma razão, seria suspeito.

MÉRITO

O médico Marcus Villander fez elogiado trabalho como presidente do Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que aconteceu no final de semana.

ALEMANHA

O Dia da Unidade Alemã será assinalado hoje com recepção no Famiglia Giuliano, comandada pelo cônsul Johannes Bloos e a consulesa Beatrice Wöhler

VITÓRIA RÉGIA

Prévia da Festa da Vitória Régia, que acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, o Jantar Solidário acontece esta noite, no Clube Alemão. Cardápio será assinado pelos chefs César Santos, Duda Colaço, Rapha Vasconcelos e Anna Corinna.

Arquivo Pessoal
Os vereadores Zé Neto e Romerinho Jatobá ladeando os deputados Francismar Pontes e Álvaro Porto, na assinatura do acordo de cooperação técnica entre as Escolas do Legislativo do Recife e Pernambuco. - Arquivo Pessoal

PRIMEIRA

A supermodelo e filantropa Gisele Bündchen acaba de se juntar ao Prêmio Earthshot, iniciativa global de sustentabilidade criada pelo príncipe William em 2020 para incentivar soluções ambientais inovadoras. Gisele é a primeira brasileira a integrar o conselho do prêmio, que conta também com nomes como o próprio príncipe e a atriz Cate Blanchett.

Arquivo Pessoal
No Congresso Brasileiro de Clínica Médica, Marcus Villander entrega placa de homenagem a Fernando Raposo, ícone da Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena - Arquivo Pessoal

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

PROIBIDOS

A Justiça de Goiás proibiu a empresa da influenciadora Virginia Fonseca e seus sócios de realizarem lives para a promoção e venda de cosméticos. A decisão foi tomada após a análise de denúncias registradas em sites de avaliação de consumidores.

TRÊS ANOS

Em menos de quatro anos de gestão, o governo estadual já entregou mais títulos de propriedade do que nos dez anos anteriores.

Sheila Wanderley/Divulgação
Grace Vieira, que comemora aniversário hoje em almoço no "The Back Angus'' - Sheila Wanderley/Divulgação

LITERATURA

Em celebração aos 90 anos da morte de Fernando Pessoa, a Tinta-da-China Brasil lança a primeira obra completa de Ricardo Reis, um dos mais célebres heterônimos do escritor português. O volume reúne, pela primeira vez, toda a poesia e a prosa de Reis, incluindo textos inéditos, variantes e a grafia original de Pessoa.

OS MINISTROS

O ministro Gilmar Mendes elogiou a decisão de Luís Roberto Barroso de antecipar sua aposentadoria do Supremo Tribunal. Os dois tiveram em 2018, uma dura discussão no tribunal. Barroso disse que Gilmar era uma mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopata. Barroso respondeu: “Vossa excelência sozinho desmoraliza o STF. Está sempre atrás de algum interesse que não o da Justiça.”

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A relação humana é 80% química e 20% emoção e razão.” (Luiz Inácio Lula da Silva) 

LAMENTADO o falecimento da matriarca Lúcia Moutinho, mães do advogado Luiz Mário Moutinho

EDUARDO Tiburtius, depois de participar de evento de turismo no Rio de Janeiro, seguiu para temporada em Orlando.

HOJE é o Dia do Professor.

EQUIPE de estudantes da UFPE conquistou o 1º lugar nacional no Hackathon Bemobi 2025.

MUITO prestigiada a posse de Gustavo Chagas como chefe da Procuradoria Regional do Trabalho.

A GLOBO lançará a primeira ‘’novela vertical’’, que vai contar histórias curtas, de aproximadamente 1 minuto e meio. Se chamará “Tudo Por Uma Segunda Chance”.

ALÉM das palestras e oficinas, o Rec In Play terá ‘’mentorias’’, diretamente com líderes, para que futuros empreendedores tirem projetos do papel.

ANIVERSÁRIOS

Ana Lúcia Cabral, Catarina de Souza, Christina Amorim, Gabriela Galvão, Gileusa Freitas, Gleyson Ramos, Pepito Acevedo, José Ângelo Rizzo, Josias Inojosa Filho, Marcelo Guerra, Nizete Paes Mendonça, Silvana Nunes Luiggi, Sônia Porto, Tatiana Bandeira de Melo, Terezinha Catão e Tomaz Correia.

 

Leia também

O fechamento de vias por manifestantes virou rotina
SOCIEDADE

O fechamento de vias por manifestantes virou rotina
Recife receberá maior evento de energia da América Latina
SOCIEDADE

Recife receberá maior evento de energia da América Latina

Compartilhe

Tags