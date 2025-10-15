O fechamento de vias por manifestantes virou rotina
Infelizmente está virando rotina, no Recife, manifestações que fecham o trânsito em vias importantes da cidade, provocando enormes engarrafamentos. Algumas pessoas, certas da impunidade, não se importam em prejudicar quem vai trabalhar ou estudar e precisam de tratamento médico. Foi o que aconteceu ontem, em vários lugares, levando a suspeita de ser algo coordenado. Bem que os deputados federais, a maioria preocupados com emendas, poderiam criar alguma lei que impedisse esses absurdos. Com um detalhe: manifestantes nunca conseguem o que pedem e conquistam a antipatia da maioria das pessoas prejudicadas pelos atos.
LIDERA MULHER
Guilhermina Bezerra, vice-presidente da Masterboi, faz palestra amanhã no encontro “Lidera Mulher”, que a Associação Pernambucana de Supermercados promove esta tarde na Arcádia da Domingos Ferreira. Evento terá como tema “Liderança Feminina: Felicidade e Bem-estar''.
Point de verão
O Restaurante Bargaço inaugura em novembro um novo espaço, na área do terraço com vista 360 do Recife. O ambiente terá um conceito de gastropub, com acesso independente, bar de drinks e cardápio exclusivo. O projeto é assinado pela arquiteta Valéria Gomes.
PARABÉNS
Quem recebeu muitos cumprimentos segunda, quando celebrou nova idade, foi a empresária e diretora de marketing Carla Albuquerque.
TENDÊNCIA
Rebeka Guerra promoveu prestigiado evento de moda, na sua Piazza, que teve um talk show com o estilista Carlos Alves, que atua em Londres.
GOLPES
Os golpistas da internet seguem criativos: agora, se passam por instituições financeiras e pelo Serasa, enviando mensagens que informam que a vítima foi “selecionada” para limpar o nome. Ao clicar no link, os dados pessoais são roubados.
CONVITE
A presidente e a vice-presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, Sandra Paes Barreto e Amanda Campos, receberam na sede da Associação os futuros desembargadores eleitorais Roberta Viana Jardim e Breno Duarte Ribeiro de Oliveira. Durante o encontro, foi entregue o convite oficial do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco para a Sessão Solene de Posse deles, no dia 11 de novembro.
MUSEU
A Superintendência de Cultura da Universidade Federal de Pernambuco promoveu encontro ontem, com líderes da comunidade acadêmica, para discutir detalhes da criação do Museu da UFPE.
VISUAL
A sede da Polícia Civil de Pernambuco, na esquina das ruas da Aurora e Princesa Isabel, passa para uma grande reforma e volta a estar de acordo com o casario histórico.
JUDEUS
Bóris Berenstein, presidente da Federação Israelita de Pernambuco revela que atualmente 120 mil judeus moram no Brasil.
PRISÃO
Muita gente ainda pensa que 30 anos é o período máximo de uma prisão no Brasil. Após a reforma do Código Penal, em 2019, agora é de 40 anos.