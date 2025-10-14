Raquel Lyra viaja amanhã para a China e Dinamarca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A governadora Raquel Lyra segue amanhã para uma visita de 15 dias à China e Dinamarca, em busca de investimentos para nosso estado. Na primeira fase, será uma semana nas cidades chinesas de Chengdu, Quindao e Pequim e encontro com Dilma Rouseff, presidente do Banco do Brics. Entre os que integram sua comitiva, os secretários Guilherme Cavalcanti, André Teixeira, Rodolfo Pinto e Dani Brito e o presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto. De lá, segue para seis dias na Dinamarca. A vice-governadora Priscila Krause fica no comando do estado até o dia 28, quando Raquel retorna.

Carolina Sultanum, presidente do Caxangá Golf &Country Club na comemoração de 97 anos do clube - Arquivo Pessoal

IMORTAL

Roberto Pereira assume a Cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras no dia 27, na vaga deixada pelo saudoso Marcos Vinícios Vilaça. Evento será prestigiado por uma comitiva de 14 membros da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, da qual faz parte.

SUMMERVILLE

Referência da hotelaria pernambucana, o Summerville de Muro Alto foi eleito, no respeitado ranking da plataforma “My Hotel” como terceiro melhor hotel do Brasil e ocupando o sétimo lugar entre todos os hotéis da América Latina.

HOSPEDAGEM

Na sua viagem a Roma, o presidente Lula e Janja da Silva ficaram hospedados na bela embaixada do Brasil, um prédio histórico na Piazza Navona. Na comitiva que levou um destaque a presença de Bruno Dantas, ministro do TCU e um dos favoritos para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal.

DIPLOMACIA

Raquel Ludermir, embarca para a Alemanha para uma série de encontros e debates sobre moradia digna e justiça climática, nas cidades de Bonn e Berlim.

FANTASIA

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, viralizou ao se fantasiar da própria mãe em uma festa dos anos 2000. O namorado, Caio Freitas, foi de Bonner, e o casal ainda levou três bonecos representando os trigêmeos que marcaram a época.

HOTELARIA

O Guia Michelin revelou sua primeira seleção global de hotéis após avaliar mais de sete mil empreendimentos ao redor do mundo. E o Brasil brilhou: foi o país sul-americano com mais hotéis reconhecidos, somando 20 endereços premiados com uma a três chaves.

GRADATIVA

O governo federal fechou acordo com o relator do projeto que amplia, de forma gradual, a licença-paternidade de cinco para 30 dias. A cada ano serão acrescidos 5 dias de afastamento, até atingir o limite máximo em 2031. O benefício, que hoje é custeado pelas empresas, passará a ser pago pela Previdência Social.

CRIANÇAS

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros e a primeira-dama Andréa Medeiros prestigiaram o evento “Infância Cidadã”, que a TV Jornal realizou no Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes, assinalando o Dia das Crianças.

NOVELA

Estreia segunda-feira na Globo a novela “Três Graças”, que marca a volta do pernambucano Aguinaldo Silva ao mundo das novelas.