Fliporto terá primeira edição em Portugal
Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes
Clique aqui e escute a matéria
Depois de 20 edições em Porto de Galinhas, Recife e Olinda, a Fliporto ganha edição internacional. Antônio Campos comanda a Fliporto Portugal, que acontece entre os dias 22 e 25, no Mosteiro de Leça do Balio. O evento, com o tema “O Livro em Tempos Digitais e a Literatura em Língua Portuguesa”, tem parceria com a Fundação Livraria Lello. Na cerimônia de abertura, teremos a entrega do Prêmio Literário Guerra Junqueiro à escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso.
POSSE
Em evento hoje, às 18h, no auditório da Assembleia Legislativa, Gláucio Araújo de Oliveira toma posse como procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco.
PROTESTOS
Protestos contra a presença maciça de turistas se ampliam. “As Ilhas Canárias têm um limite”, “Voltem para casa, turistas”, “As Canárias não estão à venda” foram algumas das faixas usadas em manifestações nas Ilhas Canárias, território autônomo espanhol situado na África. Barcelona, na Espanha, tem inscrições semelhantes em muros de locais turísticos.
O BECO
O Recentro aproveitou a Casa Cor para firmar parceria visando à revitalização do beco ao lado do Edifício Niagara, que era ponto de consumo de drogas e estava totalmente abandonado. Seu nome é Rua Itaiópolis, que é um município de Santa Catarina, e foi transformado em uma área de convivência para a população.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
MOSTRAR
Mais um artista internacional enlouqueceu os fãs ao confirmar show no Brasil. O cantor Bad Bunny anunciou seu primeiro show no país, no dia 20 de fevereiro de 2026. A pré-venda começa hoje e vai até amanhã. Muitas pessoas comemoram a vinda do artista.
FREVO
O livro FrevoBook, dos músicos Climério de Oliveira, Marcos FM e Maestro Spok, será lançado sexta-feira, no Conservatório Pernambucano de Música. A obra destaca compositores de diferentes épocas e apresenta 48 composições que abrangem o frevo de rua, o frevo-canção e o frevo de bloco.
COMIDA
O uso do Ozempic e do Mounjaro por um número cada vez maior de pessoas em busca de perder peso tem influenciado o movimento de muitos restaurantes, especialmente os self-services, com refeições cada vez menores, e também diminuindo a ida a restaurantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde 10% da população faz uso das injeções, metade passou a sair menos para comer, e 63% reduziu o tamanho das porções, segundo pesquisa da Bloomberg.
SEM VOOS
Das 14 cidades em que a Azul suspendeu seus voos, nenhuma é em Pernambuco. As ligações para Caruaru, Serra Talhada, Garanhuns, Araripina e Petrolina continuam funcionando. No Nordeste, foram atingidas as cidades de Sobral, Iguatu, São Benedito e Crateús, no Ceará; Barreirinhas, no Maranhão; São Raimundo Nonato e Parnaíba, no Piauí; e Mossoró, no Rio Grande do Norte.
TROCA
Muitos deputados federais e estaduais vão trocar de partido, sem perder o mandato, na próxima janela partidária, entre 6 de março e 5 de abril de 2026.
PESQUISAS
Os institutos de pesquisa estão faturando muito bem. Há muito tempo não eram divulgadas tantas pesquisas fora da época eleitoral. Abordam de tudo e um pouco mais.
MEDICINA
O ministro da Educação, Camilo Santana, revela que, ao assumir, encontrou 369 pedidos para novas faculdades de medicina pelo país, envolvendo 60 mil vagas.
NA TV
Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, que mora no mesmo prédio de Fernando Gabeira, no Rio, é uma das presenças mais constantes nos canais de jornalismo. Constantemente faz comentários na GloboNews, CNN e Jovem Pan.
M O V I M E N T O
- BOM DIA: “A coragem é a capacidade de cumprir o dever mesmo quando se morre de medo.” (São Vicente de Paulo)
- FELIPE Alves faz elogiado trabalho como presidente do Instituto de Tecnologia de Pernambuco.
- O CAPÍTULO final da novela Vale Tudo será exibido sexta-feira, revelando quem matou Odete Roitman.
- O INSTITUTO Ricardo Brennand recebe hoje o escritor moçambicano Mia Couto, no evento “Para Ler”.
- O PRIMEIRO museu ao ar livre dedicado a Pablo Picasso está em construção e será inaugurado em 2030, junto ao museu dedicado ao pintor em Paris.
- JOSÉ Câmara atua como presidente da regional de Pernambuco da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.
- JOAQUIM Amorim, vice-provedor do Hospital Português, é o embaixador do Instituto Help Your Hands.
- AS ESTAMPAS da nova coleção da Rota do Mar são assinadas por Fernanda Peralta.
- ATUALMENTE, 1.322 cidades brasileiras têm guarda municipal. Em 396, o equivalente a 30%, elas usam armas.
ANIVERSARIANTES
Aloísio Fragoso (frei), Ana Rosa Luck, Ana Valéria Lundgren, Andréa Costa, Bobby Fong, Clóvis Peixoto Júnior, Edmar Lyra Filho, Eduardo Luiz Garziera, Elizabeth Luck Carvalheira, Érica Pereira Mansilla, Lilá Azevedo Coelho e Sheila Oliveira.