Fliporto terá primeira edição em Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Depois de 20 edições em Porto de Galinhas, Recife e Olinda, a Fliporto ganha edição internacional. Antônio Campos comanda a Fliporto Portugal, que acontece entre os dias 22 e 25, no Mosteiro de Leça do Balio. O evento, com o tema “O Livro em Tempos Digitais e a Literatura em Língua Portuguesa”, tem parceria com a Fundação Livraria Lello. Na cerimônia de abertura, teremos a entrega do Prêmio Literário Guerra Junqueiro à escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso.

POSSE

Em evento hoje, às 18h, no auditório da Assembleia Legislativa, Gláucio Araújo de Oliveira toma posse como procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco.

PROTESTOS

Protestos contra a presença maciça de turistas se ampliam. “As Ilhas Canárias têm um limite”, “Voltem para casa, turistas”, “As Canárias não estão à venda” foram algumas das faixas usadas em manifestações nas Ilhas Canárias, território autônomo espanhol situado na África. Barcelona, na Espanha, tem inscrições semelhantes em muros de locais turísticos.

A delegada Tereza Nogueira, que lança o livro "Barca Furada – Analisando o Perfil do Novo Relacionamento'' - Arquivo Pessoal

O BECO

O Recentro aproveitou a Casa Cor para firmar parceria visando à revitalização do beco ao lado do Edifício Niagara, que era ponto de consumo de drogas e estava totalmente abandonado. Seu nome é Rua Itaiópolis, que é um município de Santa Catarina, e foi transformado em uma área de convivência para a população.

MOSTRAR

Mais um artista internacional enlouqueceu os fãs ao confirmar show no Brasil. O cantor Bad Bunny anunciou seu primeiro show no país, no dia 20 de fevereiro de 2026. A pré-venda começa hoje e vai até amanhã. Muitas pessoas comemoram a vinda do artista.

FREVO

O livro FrevoBook, dos músicos Climério de Oliveira, Marcos FM e Maestro Spok, será lançado sexta-feira, no Conservatório Pernambucano de Música. A obra destaca compositores de diferentes épocas e apresenta 48 composições que abrangem o frevo de rua, o frevo-canção e o frevo de bloco.

COMIDA

O uso do Ozempic e do Mounjaro por um número cada vez maior de pessoas em busca de perder peso tem influenciado o movimento de muitos restaurantes, especialmente os self-services, com refeições cada vez menores, e também diminuindo a ida a restaurantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde 10% da população faz uso das injeções, metade passou a sair menos para comer, e 63% reduziu o tamanho das porções, segundo pesquisa da Bloomberg.

SEM VOOS

Das 14 cidades em que a Azul suspendeu seus voos, nenhuma é em Pernambuco. As ligações para Caruaru, Serra Talhada, Garanhuns, Araripina e Petrolina continuam funcionando. No Nordeste, foram atingidas as cidades de Sobral, Iguatu, São Benedito e Crateús, no Ceará; Barreirinhas, no Maranhão; São Raimundo Nonato e Parnaíba, no Piauí; e Mossoró, no Rio Grande do Norte.

TROCA

Muitos deputados federais e estaduais vão trocar de partido, sem perder o mandato, na próxima janela partidária, entre 6 de março e 5 de abril de 2026.

PESQUISAS

Os institutos de pesquisa estão faturando muito bem. Há muito tempo não eram divulgadas tantas pesquisas fora da época eleitoral. Abordam de tudo e um pouco mais.

MEDICINA

O ministro da Educação, Camilo Santana, revela que, ao assumir, encontrou 369 pedidos para novas faculdades de medicina pelo país, envolvendo 60 mil vagas.

NA TV

Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, que mora no mesmo prédio de Fernando Gabeira, no Rio, é uma das presenças mais constantes nos canais de jornalismo. Constantemente faz comentários na GloboNews, CNN e Jovem Pan.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A coragem é a capacidade de cumprir o dever mesmo quando se morre de medo.” (São Vicente de Paulo)

FELIPE Alves faz elogiado trabalho como presidente do Instituto de Tecnologia de Pernambuco.

O CAPÍTULO final da novela Vale Tudo será exibido sexta-feira, revelando quem matou Odete Roitman.

O INSTITUTO Ricardo Brennand recebe hoje o escritor moçambicano Mia Couto, no evento “Para Ler”.

O PRIMEIRO museu ao ar livre dedicado a Pablo Picasso está em construção e será inaugurado em 2030, junto ao museu dedicado ao pintor em Paris.

JOSÉ Câmara atua como presidente da regional de Pernambuco da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

JOAQUIM Amorim, vice-provedor do Hospital Português, é o embaixador do Instituto Help Your Hands.

AS ESTAMPAS da nova coleção da Rota do Mar são assinadas por Fernanda Peralta.

ATUALMENTE, 1.322 cidades brasileiras têm guarda municipal. Em 396, o equivalente a 30%, elas usam armas.

ANIVERSARIANTES

Aloísio Fragoso (frei), Ana Rosa Luck, Ana Valéria Lundgren, Andréa Costa, Bobby Fong, Clóvis Peixoto Júnior, Edmar Lyra Filho, Eduardo Luiz Garziera, Elizabeth Luck Carvalheira, Érica Pereira Mansilla, Lilá Azevedo Coelho e Sheila Oliveira.