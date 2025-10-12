Livro mostra muitos encantos de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

A editora “Bureau da Cultura” lança novo livro do arquiteto, professor e pesquisador José Luiz da Mota Menezes, que foi reconhecido pelo seu compromisso com a preservação da memória e do patrimônio cultural pernambucano. “Olinda nos seus Diversos Momentos”, destaca os aspectos arquitetônicos, históricos e artísticos da cidade reconhecida pela Unesco em 1982 como “Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade". É uma obra maravilhosa, ilustrada com fotografias de Josivan Rodrigues. Para ser lido e guardado com carinho.

EUSTÁCIO VIEIRA

A Insight Feiras e Negócios promove a HospitalMed, maior feira de saúde do Norte e Nordeste, entre os dias 22 e 24 no Centro de Convenções de Pernambuco. Um dos destaques será homenagem ao médico Eustácio Vieira, um ícone no setor hospitalar em Pernambuco, quando construiu o Hospital Santa Joana.

CIDADANIA

O plenário da Câmara Municipal vai, com certeza, ficar lotado quinta-feira, às 17h, na solenidade de entrega do título de “Cidadão do Recife”, a Natália Ribeiro, gaúcha que é destaque como apresentadora da Rádio Jornal. Será saudada pelo vereador Felipe Alecrim, autor da proposta de concessão da cidadania.

TURISMO

Gustavo Luck, Luiz Felipe Moura e Carolina Oliveira comandam o almoço do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco quinta-feira, no “Beach Class Convention by Mai”, com a posse dos novos integrantes: Luís Gonçalves, Eduardo Loyo e Tony Sousa.

ALEMANHA

Um dos destaques desta semana será a recepção que assina o Dia da Unidade Alemã, que o cônsul Johannes Bloos e a consulesa Beatrice Wöhier comandam quarta-feira, no Famiglia Giuliano.

CARTAZES

Mesmo sendo uma prática proibida, muita gente emporcalha o visual da cidade, colando cartazes de propaganda nos postes. Como todos têm os telefones, seria fácil a Prefeitura solucionar o problema, multando os responsáveis.

HOSPITAL

Os projetos para o próximo ano do Hospital Português incluem a ampliação da unidade de Boa Viagem, que passará a ter sala cirúrgica, para ampliar os procedimentos e a construção de uma nova unidade na Zona Norte. Além disso, a criação de uma escola de nível superior, com cursos de graduação e pós-graduação.

"BIENALZINHA"

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco assinala hoje o Dia das Crianças, promovendo a "Bienalzinha", com muitas atrações para o público infantil.

OBRA

O túnel Santos Guarujá, será uma das obras mais caras já feitas no Brasil, devendo custar R$ 6,8 bilhões.

RÉVEILLON

A Prefeitura do Recife já começa a cuidar da organização do réveillon do Polo Pina, que promete ser o maior de todos os tempos. Lançou licitação para o uso do espaço público.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Todos vivenciaram e ainda vivenciam o mar com tempestade, mas em barcos diferentes.” (João Carlos Paes Mendonça)

RUI Silva comandou a inauguração do Zio Cucina, no Shopping Manaíra, em João Pessoa.

O DEPUTADO Eduardo da Fonte visitou a sede da AACD de Pernambuco, a segunda maior unidade da instituição no país.

A RÁDIO Transamérica mudou de nome. Agora é Rádio TMC.

O DESEMBARGADOR Fausto Campos completa 40 anos de magistratura.

A LIVRARIA Jaqueira completou seis anos de funcionamento no Recife Antigo. Também é um local muito requisitado para eventos empresariais e políticos.

O INSTITUTO Ricardo Brennand promove hoje, Dia das Crianças, o show “Mundo Bita – Festa dos Bichos.”

A EXPOSIÇÃO “O Que Ecoa por Entre Vazios”, de Samira Pavesi, fica na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, até o dia 30.

COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.

ANIVERSÁRIOS

André Régis, André Santos Cassimiro, Cristina Falcão, Fernanda Muniz, Gilvan Cavalcanti da Silva, João Dourado Filho, Joaquim Barretto, Leonor Castellar, Letícia Lins, Lindalva Rocha, Maestro Spok, Sandra Barbosa e Zezita Barbosa.