Concurso Miss Brasil tem novo franqueado

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

O empresário paranaense Rodrigo Ferro comprou a franquia do Miss Brasil e promete investir R$ 50 milhões na reestrutura completa do concurso, que a cada ano vai perdendo sua importância. As mais recentes ganhadoras foram Júlia Gama, do Rio Grande do Sul, Teresa Santos, do Ceará, Mia Mamede, do Espírito Santo, Maria Brechane, do Rio Grande do Sul, e Luana Cavalcante, de Pernambuco. A piauiense Maria Gabriela Lucena foi confirmada como candidata do Brasil no Miss Universo 2025, que acontece no dia 21 de novembro, na Tailândia.

As arquitetas Luísa Duarte e Maria Fernanda Didier na Casa Cor - Jailton Jr./JC Imagem

EM OLINDA

No local onde funcionou a agência da Caixa Econômica, na Avenida Getúlio Vargas, em Olinda, será inaugurado, no dia 15, o Empresarial Tereza Moreira. O projeto, assinado pelo arquiteto Alberto Moreira, terá empresas, escritórios e lojas de vários setores, com cinco andares e estacionamento para 150 veículos.

Fernando Reis e Léo Barbosa no lançamento da Restaurant Week 2025 - Armando Artoni/Divulgação

REVIVAL

Roberto Carlos volta a fazer shows no Geraldão, hoje e amanhã. É o local das suas primeiras apresentações no Recife, organizadas pelo saudoso empresário José Carlos Mendonça, o Pinga.

LUTADOR

O atleta e campeão nacional Antônio “Cara de Sapato” prestigiou a inauguração do Jab House, estúdio de boxe da empresária Natalia Luna. Durante a visita, comandou um treino com alunos e recebeu um cinturão personalizado.

CERIMONIAL

O Workshop Cerimonial Social do Nordeste, produzido por Jaimar Chedid, Renata Lima Rocha e Gisele Carneiro, acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro, no Auditório Solar do Douro. Vai reunir 200 cerimonialistas de todo o país.

PINTURA

A pintora Michelle Gil participa da ArtPe, no Recife Expo Center, no acervo da Permann Galeria.

FELICIDADE

Ana Luiza e Gustavo Paes de Andrade não escondem a felicidade com a neta Maria Cecília, filha de Maria Clara Paes de Andrade e Pedro Monteiro.

MARATONAS

As sete mais famosas maratonas do mundo, sonho de qualquer maratonista, são as de Boston, Nova York, Sidney, Tóquio, Londres, Berlim e Chicago. Na América do Sul, são cinco: Brasília, Assunção, Buenos Aires, Lima e Montevidéu.

FIESP

Josué Gomes, presidente da poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, decidiu não disputar novo mandato. A casa deve voltar a ter Paulo Skaf no comando.

SEM CAIR

Dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão, apenas três nunca caíram para a Série B: Flamengo, São Paulo e Cuiabá.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Sucesso não é o final, falhar não é fatal: é a coragem para continuar que conta.” (Winston Churchill)

A ORQUESTRA dos Médicos faz apresentação hoje, às 17h, na Academia Pernambucana de Letras.

RAQUEL Lyra assinou a ordem de serviço para a conclusão do Ramal da Copa, que vai facilitar o acesso à Arena Pernambuco, através de Camaragibe.

SE ESTIVESSE vivo, John Lennon estaria completando 85 anos.

CAROL Vaisman passa temporada em Chicago.

A FESTA de 60 anos de Sheila Lispector, ontem, contou com a apresentação do DJ Henrique Fontaine.

UMA ATUALIZAÇÃO do mundo da moda: as “bolsas de stud”, que seguem a estética boho chic, predominante entre as fashionistas em 2025 e nas passarelas.

VIRALIZOU nas redes sociais a estadia no Bendito Cacao Resort & Spa, em Campos do Jordão, o “hotel da Cacau Show”. Um verdadeiro paraíso para chocólatras.

ANIVERSÁRIOS

Carlos Bola, Débora Leão, Diana Bittencourt, Eliane Recena, Ivanildo Figueiredo, Lulu Dubeux Paranhos, Maria Nazareth Emerenciano, Mariana Montenegro, Paulo Marinho Filho, Roberto Zirpoli Sobral, Sérgio Barbosa, Tatiana Menezes e Ulisses Porto de Farias Filho.