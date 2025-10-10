Almoço Rosa marca mais uma edição de sucesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Foi de uma beleza e prestígio notáveis o “Almoço Rosa”, evento já consolidado no calendário feminino do Recife e que, há nove anos, é comandado com sucesso por Bia Guirão e Luciana Lócio em prol da ala de oncologia do IMIP, com pacientes em tratamento contra o câncer de mama. Aconteceu no Terraço Carvalheira, com cardápio exclusivo para o evento assinado pelo chef Abdo Vila Nova e decoração by Persona Decor, repleta de ativações inúmeros patrocinadores que abraçaram a causa. Entre os destaques, um leilão beneficente, com obras dos artistas Náiade Lins e Daniel Cavalcanti, que doaram peças exclusivas, incluindo uma pintura feita ao vivo, durante o evento. No palco, a jornalista Mirella Martins conduziu as dinâmicas, além de receber pacientes curadas que emocionaram o público com seus depoimentos. O resultado não poderia ser melhor: mais de R$ 250 mil arrecadados em benefício das pacientes. Trilha sonora ficou por conta de Clara Sobral, Rafa Cout, Guga Farra, Michelle Melo, DJ Ju Melo e Felicidade Cordel.

Joaquim e Rebeca Pessoa, na CasaCor - Jailton Jr/JC Imagem

DEBATE

A ministra Luciana Santos, o senador Humberto Costa e o jornalista Rossini Barreira participam hoje na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, do debate “Tempos de Palavras e Afirmação” que vai discutir o poder das palavras na política.

Jorge Pinho em Nova York, na comemoração dos 50 anos de carreira do professor Jatin Shah, chefe do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center, onde o médico pernambucano estagiou - Arquivo Pessoal

SUSTO

Um incêndio atingiu a mansão do jogador Vinicius Jr., em Madri, enquanto o atleta e seus colegas da Seleção estavam na Coreia do Sul. De acordo com o jornal Marca, o fogo, causado por uma falha no sistema elétrico da sauna, tomou conta de dois andares da residência.

GESTÃO

Carolina Sultanum e Gabriela Borba, são as primeiras e únicas mulheres do Brasil a comandarem um clube esportivo de golfe. Presidente e vice-presidente do Caxangá Golf & Country Club, elas celebram domingo os 97 anos de fundação da tradicional agremiação.

EM SÃO PAULO

Terça-feira, Jô Mazzarolo realiza, na Livraria da Vila, em São Paulo, o lançamento do livro “Mude o Conceito”. Evento vai reunir o trade de comunicação, empresarial e social paulista.

CAMÕES

A poeta e historiadora angolana Ana Paula Tavares venceu o Prêmio Camões 2025, o mais importante reconhecimento literário da língua portuguesa. O primeiro ganhador do prêmio foi o pernambucano João Cabral de Melo Neto, em 1990.

POBRE JUAN

O Pobre Juan do RioMar, realiza hoje um almoço especial com José Tomás Urrutia, representante da Domaines Barons de Rothschild, famosa vinícola francesa, com degustação dos seus vinhos.

SORVETERIAS

No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro histórias de três sorveterias que marcaram sucesso por muitos anos no Recife. “Pérola” e “Estoril” no centro da cidade e a “Coqueiral”, no térreo do Hotel Boa Viagem.

AZARADA

Certamente por pressão do fornecedor, embora não vendam por rejeição dos torcedores, o Sport insiste em usar sua azarada camisa amarela. Estava com ela na derrota contra o Atlético e o afundamento ainda maior na lanterninha da Série A.

CARDÁPIOS

Muitos restaurantes têm apenas o cardápio em QR Code. A Comissão de Justiça da Alepe aprovou projeto de João Paulo Costa e Romero Albuquerque, obrigando-os a disponibilizar cardápio impresso para pelo menos 5% da capacidade de clientes.