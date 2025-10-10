Pernambuco não tem chance de terceira via

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

O respeitado cientista político me revela que será muito difícil que a eleição para governador de Pernambuco no próximo ano, tenha um candidato de terceira via, com a disputa consolidada entre João Campos e Raquel Lyra. Só aconteceria no caso de desistência de um dos dois. A grande disputa, que está em aberto, será pelas duas vagas no Senado, com sete candidatos em plena campanha: Humberto Costa, Fernando Dueire, Marília Arraes, Sílvio Costa Filho, Eduardo da Fonte, Miguel Coelho e Gilson Machado.

CIDADANIA

A Comissão de Justiça da Alepe aprovou a concessão do título de Cidadão de Pernambuco ao ministro do STF Luiz Fux, por proposta do presidente Álvaro Porto.

DINAMARCA

A governadora Raquel Lyra esteve reunida em Brasília com o embaixador da Dinamarca, acertando detalhes da viagem que fará àquele país, a partir do dia 14, para tentar atrair investimentos para nosso estado.

SEM SURPRESA

O ministro Sílvio Costa Filho revelou que não ficou surpreso com a declaração de Tarcísio de Freitas que vai disputar a reeleição para o governo de São Paulo. Nunca apostou na candidatura do seu colega de partido, o Republicanos, à presidência do Brasil.

REVIVAL

Dez carros clássicos como Monza, Opala, Omega e Kadett serão restaurados e vendidos no programa Chevrolet Vintage, que celebra os 100 anos da GM no Brasil. Todos com garantia de fábrica.

NOBEL

Um romancista húngaro, de 71 anos e nome complicado - László Krasznahorkai – ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele tem um livro lançado no Brasil pela Companhia das Letras, igualmente com nome complicado: “Sátántangó”, sua obra prima.

HISTÓRIA

João Gomes foi o escolhido para abrir o aguardado Tiny Desk Brasil, estreou no YouTube. No repertório, incluiu sucessos como “Eu Tenho a Senha”, “Dengo” e “Deusa de Itamaracá”. Bem-humorado, o cantor celebrou o momento: “Tô indo ali, fazer história!”.

CONTRATAÇÃO

Uma das mais respeitadas jornalistas de política do país, Basília Rodrigues, que atuou por muitos anos na CBN e CNN, assinou contrato com o Grupo SBT. Vai atuar em vários programas do SBT/TV Jornal e será uma das estrelas do SBT News, que será lançado ainda neste ano.

BAR

Um único bar brasileiro entrou no “ The World's 50 Best Bar 2025” , que destaca casas de coquetelaria de destaque em diversos países. O “Tan Tan” de São Paulo foi eleito o 24º melhor bar do mundo.

DEPUTADOS

Depois das manifestações avassaladoras nas ruas, dificilmente a Câmara dos Deputados conseguirá derrubar o veto do presidente Lula ao vergonhoso projeto de lei complementar que aumentava de 513 para 531 o número de deputados federais. Assim o mais provável é que Pernambuco perca um deputado federal.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A um ano da eleição presidencial, já não há mais tempo para gestos nobres, nem complacência com os adversários.” (Merval Pereira)

LOURIVAL Holanda, presidente da Academia Pernambucana de Letras, faz palestra hoje na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco.

ANA Luisa Sultanum e Henrique Lorena esperam o primeiro herdeiro. Será uma menina, Sarah.

GUILHERME Guerra, Lucian Fragoso, Sandro Guedes e André Coutinho estão em tour por vinícolas do enólogo português Paulo Laureano.

AS POP UPS natalinas, lojas temporárias, já começam a aparecer nos principais shoppings da cidade.

ALÉM das medidas de fiscalização, Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados anunciou o aumento da punição para adulteradores de bebidas.

O GOVERNO do estado publicou edital do concurso unificado. Diferencial será que candidatos podem tentar até 3 vagas de uma só vez.

HOJE é o Dia do Lions Internacional.

ABRIU em Casa Forte, uma lavanderia diferente, a “New Shoes”, especializada na lavagem de sapatos tênis.

ANIVERSARIANTES

Abelardo Borba, Alex Lomachinsky, Carla Bensoussan, Cátia Bensoussan, Everaldo Silva, Francisco Pedrosa, Guilherme Guimarães, Gustavo Travassos, Hermano Nascimento, Leila Beltrão, Maria Fernanda Avelar, Paulo Luís Moury Fernandes, Nilo Simões, Rinaldo Carvalho, Sheila Lispector e Tânia Bacelar.