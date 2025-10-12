Transatlânticos vão poder parar no Terminal Marítimo
O Recife tem um detalhe curioso na sua história: construiu dois terminais marítimos onde os navios não podem parar. Primeiro no Marco Zero, depois o atual, no Porto do Recife. Que tem também sérios problemas na sua estrutura. Os dois problemas serão resolvidos com os R$ 100 milhões liberados pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho. O presidente do Porto, Paulo Nery, revela que será feita uma dragagem, que permitirá o aumento do calado e garantirá que os transatlânticos parem em frente ao espaço. Vai acabar o desconfortável transporte dos passageiros de ônibus, entre o navio e a estação.
LEILÃO
Em novembro, na B3, com a presença da governadora Raquel Lyra, em São Paulo, acontecerá o leilão do Terminal de Passageiros, um investimento de novos equipamentos e melhorias estruturais, garantindo muito mais conforto aos passageiros dos navios que aportam na nossa cidade. E criando um espaçoso espaço de eventos.
BÁRBARA & RODRIGO
Um dos mais importantes nupciais deste ano acontece sábado, às 15h, na Oficina de Cerâmica Francisco Brennand. Vão trocar o sim Bárbara, filha de João Humberto Martorelli e Gisele da Costa Pereira Martorelli, e Rodrigo, filho de Antônio Mario de Abreu Pinto e Clotilde de Abreu Pinto.
BICENTENÁRIO
O Diario de Pernambuco vai assinalar seus 200 anos com evento solene, dia 3 de novembro, no Teatro Santa Isabel, que terá o show “Leão do Norte”, de Lenine.
ESPIADA
A Praça de Eventos, do RioMar, que está com o tapume para a montagem da decoração, tem um detalhe especial: uma porta verde com um olho mágico. Através dele, é possível espiar os preparativos para o período natalino no mall.
NATAL
O prefeito Joselito Gomes faz coletiva de imprensa terça-feira, na Casa Mendez, para anunciar as novidades da temporada de Natal em Gravatá.
NO RIO
Fátima Bernardes foi homenageada em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, com a inauguração de uma biblioteca com seu nome. Estava ao lado do namorado, o deputado pernambucano Túlio Gadelha.
NOVELA
Continua sem final marcado a novela da reativação do antigo hotel Sheraton da Reserva do Paiva.
SOLIDARIEDADE
O Clube Alemão fará o Jantar Solidário Vitória Régia, quarta-feira, em prol da Casa da Criança Marcelo Asfora e reunirá os chefs César Santos, Rapha Vasconcellos, Anna Corinna e Duda Colaço.
CORRIDA
A corrida “Desafio Viva a Vida 60+" acontece no próximo domingo com concentração às 5h, no Cais da Alfandega e largada da Avenida Rio Branco. Competição destaca o público com mais de 60 anos, que já representa 15% da população brasileira. Terá corridas de 5km e 10km, além de caminhada 3km.