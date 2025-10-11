Príncipe William cumpre duas agendas no Brasil
O príncipe William, herdeiro do trono britânico, visita o Brasil em novembro. No dia 5, ele participa da cerimônia do Earthshot Prize, no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. É um prêmio criado por ele em 2020 para reconhecer soluções inovadoras na crise ambiental. No dia 6, William estará em Belém (PA) para a Cúpula de Líderes Mundiais da COP 30, representando seu pai, o rei Charles III, como parte de sua agenda ambiental no país.
ILUMINAÇÃO
Um dos destaques da Casa Cor é o belo projeto luminotécnico para a fachada do Complexo Niágara, formado pelos edifícios Niágara e Aliança. É assinado por Carlos Fortes, considerado o maior nome na área no país e que assina projetos como o Museu da Língua Portuguesa e o Hotel Fasano, em São Paulo.
MUSEU
Criado em 1972, o Museu do Trem, na Estação Central, estava abandonado há muitos anos. Agora, a governadora Raquel Lyra teve uma elogiável decisão ao assinar a ordem de serviço para a requalificação e modernização do espaço, que voltará a ser uma atração turística no Recife.
NA TV JORNAL
Fernando Gurgel, referência na medicina pernambucana, presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, na TV Jornal. Fala da sua carreira, das novidades na sua especialidade e da realização do Congresso Brasileiro de Radiologia, no próximo ano, no Recife Expo Center.
URBANISMO
A advogada Sandra Pires integra a delegação da ADIT Brasil na iniciativa Cidade para Pessoas, que percorre Londres, Copenhague e Malmö para conhecer projetos urbanos voltados à convivência e à qualidade de vida.
NO RIOMAR
Camila e Valéria Sabrá comandam, terça-feira, evento que assinala a abertura da nova ambientação e a reformulação do cardápio do Armazém Guimarães, do RioMar.
CINEMA
Muito aguardado pelos fãs da literatura nacional, o filme inspirado no sucesso “Tudo é Rio”, de Carla Madeira, chega aos cinemas em 2027. Fenômeno de vendas e de crítica, o livro conta a história de Dalva e Venâncio, casal marcado por um episódio violento, e de Lucy, prostituta que forma com eles um triângulo movido por desejo, ciúme e obsessão.
NORDESTE
Cindy Noel brilhou na realização do Conexão Nordeste, em São Paulo, evento que reuniu grandes marcas e agências para mostrar o potencial da região em eventos que movimentam turismo e negócios.
SÉRIE
Estreia no dia 31, no Prime Video, “Tremembé”, uma das séries mais esperadas do ano, que vai focalizar crimes famosos. Marina Ruy Barbosa fará o papel de Suzane von Richthofen, Bianca Comparato, de Anna Carolina Jatobá, e Felipe Simas, de Daniel Cravinhos.
A FINAL
A “Champions League”, que está sendo transmitida pelo SBT/TV Jornal, terá a grande final no dia 30 de maio, no “Puskas Arena”, em Budapeste. Será a primeira vez que a Hungria receberá a final da mais importante competição de clubes da Europa.