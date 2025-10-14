Recife receberá maior evento de energia da América Latina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Clique aqui e escute a matéria

Entre os dias 19 e 22, o Recife vai receber o maior evento do setor elétrico da América Latina. Sob coordenação da Eletrobras, a 28º edição do Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica reunirá especialistas de todo o Brasil, no Recife Expo Center, para debater questões técnico-científicas, temas emergentes e tendências do mercado de energia elétrica.

Dandarah Cavalcanti em show na Tailândia, onde está fazendo curso de harmonização Facial - Arquivo Pessoal

DESEMBARGADOR(A)

O presidente Ricardo Paes Barreto marcou para o dia 3 de novembro, a reunião do pleno do Tribunal de Justiça para definir entre os seis nomes enviados pela OAB, os três que serão enviados para a governadora Raquel Lyra escolher o novo desembargador (a) do TJPE no Quinto Constitucional.

TELEFONES

Um detalhe na declaração do presidente Lula de que tinha trocado o número de celulares particulares com Donald Trump. Nenhum dos dois usam telefone pessoal. O que Lula deu a Trump foi do embaixador Fernando Igreja, chefe do cerimonial do Palácio do Planalto. O de Donald Trump deve ter sido também de um assessor próximo. E por uma questão de segurança, nenhum dos dois presidentes andam com celular.

Lúcia e João Wanderley em circulada por Londres - Arquivo Pessoal

PAVILHÃO DA FRANÇA

O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, estará no Recife amanhã, para participar, ao lado do prefeito João Campos do cônsul Serge Gas e de uma delegação da cidade Nantes, da inauguração do Pavilhão francês no Pátio de São Pedro. Esta programação integra a Temporada França-Brasil no Rec’N’Play.

Cris e Sílvio Costa Filho, em nupcial no final de semana - Reprodução Instagram

SPFW

Sem o prestígio de antigamente, a São Paulo Fashion Week comemora seus 30 anos com uma edição especial, que vai de hoje até o dia 20. Estive em várias edições na fase áurea do evento, que teve em várias edições desfiles da grife pernambucana “Movimento.”

BRASIL 2026

Hoje, às 19h, no Auditório Dom Hélder Câmara da Unicap acontece o evento “Brasil 2026 - Desafios Internos e Mudanças Geopolíticas'', promovido pela Unicap e UPE. Teremos palestras dos professores Antônio Lavareda, Sérgio Buarque, Mauro Ferreira Lima e Durval Lins, com mediação do professor Felipe Sarinho.

GASOLINA

Neste ano, a gasolina no Brasil teve um aumento de 21,1% no seu preço.

PORTUGAL

Em janeiro, Portugal elege um novo presidente. O favorito é o almirante Henrique Gouveia de Melo, que nasceu em Moçambique e se mudou para Portugal depois da Revolução dos Cravos. Ele morou quatro anos em São Paulo, na adolescência e já esteve no Recife.

GARRAFAS

Sites de e-commerce como “OLX” “Enjoei” e “Shopee” costumavam vender garrafas de bebidas vazias. Muitas, claro, destinadas a produtos falsificados. Com o problema da intoxicação pelo metanol, suspenderam as vendas.

FELICIDADE

A libertação dos sequestrados do Hamas, depois de mais de dois anos no cativeiro, foi uma boa notícia para o mundo inteiro, que há muito tempo só tinha informações de tragédias na Faixa de Gaza, especialmente com cenas de pessoas passando fome, lutando por um simples prato de comida.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "As suas palavras dançam". Essa metáfora poética capta a fluidez, a beleza e a musicalidade da escrita de Fernando Pessoa.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

JOÃO Campos e Humberto Costa participaram de festas que comemoraram o acesso do Náutico à Série B.

O BOTICÁRIO promoveu show da cantora pernambucana Joyce Alane, sábado, na Rua dos Amores Nordestinos no Recife Antigo, revitalizado pela empresa, quando lançou um novo perfume, “Clash”.

TEREZA Neiva foi homenageada com a comenda do Mérito Judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.

UM EVENTO de destaque no fim de semana foi o aniversário de Nizete Mendonça, em Toquinho, com show de Kelly Oliveira.

DANILO Cabral deu importante entrevista ontem na Rádio Jornal destacando a posição econômica do Nordeste em relação ao Brasil.

UMA das grifes de maior sucesso na área de perfumes e cosméticos, a Avon Brasil está completando 138 anos.

LUIZ Dubeux e João Vasconcelos assinam o espaço “Casa Concreta”, da Moura Dubeux, na Casa Cor.

ANIVERSÁRIOS

Alexandre Villela, Antônio Costa Martins, Arnaldo Maranhão Filho, Carlos Moraes, Cauby Arraes Júnior, Darley Ferreira Filho, Dulcicleide Amorim, Fernando Lima, Gregório Maranhão, Luiz Carlos Albuquerque de Oliveira, Marcos Miranda Filho, Shirley Oliveira e Wanessa Campos.