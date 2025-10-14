Recife receberá maior evento de energia da América Latina
Entre os dias 19 e 22, o Recife vai receber o maior evento do setor elétrico da América Latina. Sob coordenação da Eletrobras, a 28º edição do Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica reunirá especialistas de todo o Brasil, no Recife Expo Center, para debater questões técnico-científicas, temas emergentes e tendências do mercado de energia elétrica.
DESEMBARGADOR(A)
O presidente Ricardo Paes Barreto marcou para o dia 3 de novembro, a reunião do pleno do Tribunal de Justiça para definir entre os seis nomes enviados pela OAB, os três que serão enviados para a governadora Raquel Lyra escolher o novo desembargador (a) do TJPE no Quinto Constitucional.
TELEFONES
Um detalhe na declaração do presidente Lula de que tinha trocado o número de celulares particulares com Donald Trump. Nenhum dos dois usam telefone pessoal. O que Lula deu a Trump foi do embaixador Fernando Igreja, chefe do cerimonial do Palácio do Planalto. O de Donald Trump deve ter sido também de um assessor próximo. E por uma questão de segurança, nenhum dos dois presidentes andam com celular.
PAVILHÃO DA FRANÇA
O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, estará no Recife amanhã, para participar, ao lado do prefeito João Campos do cônsul Serge Gas e de uma delegação da cidade Nantes, da inauguração do Pavilhão francês no Pátio de São Pedro. Esta programação integra a Temporada França-Brasil no Rec’N’Play.
SPFW
Sem o prestígio de antigamente, a São Paulo Fashion Week comemora seus 30 anos com uma edição especial, que vai de hoje até o dia 20. Estive em várias edições na fase áurea do evento, que teve em várias edições desfiles da grife pernambucana “Movimento.”
BRASIL 2026
Hoje, às 19h, no Auditório Dom Hélder Câmara da Unicap acontece o evento “Brasil 2026 - Desafios Internos e Mudanças Geopolíticas'', promovido pela Unicap e UPE. Teremos palestras dos professores Antônio Lavareda, Sérgio Buarque, Mauro Ferreira Lima e Durval Lins, com mediação do professor Felipe Sarinho.
GASOLINA
Neste ano, a gasolina no Brasil teve um aumento de 21,1% no seu preço.
PORTUGAL
Em janeiro, Portugal elege um novo presidente. O favorito é o almirante Henrique Gouveia de Melo, que nasceu em Moçambique e se mudou para Portugal depois da Revolução dos Cravos. Ele morou quatro anos em São Paulo, na adolescência e já esteve no Recife.
GARRAFAS
Sites de e-commerce como “OLX” “Enjoei” e “Shopee” costumavam vender garrafas de bebidas vazias. Muitas, claro, destinadas a produtos falsificados. Com o problema da intoxicação pelo metanol, suspenderam as vendas.
FELICIDADE
A libertação dos sequestrados do Hamas, depois de mais de dois anos no cativeiro, foi uma boa notícia para o mundo inteiro, que há muito tempo só tinha informações de tragédias na Faixa de Gaza, especialmente com cenas de pessoas passando fome, lutando por um simples prato de comida.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "As suas palavras dançam". Essa metáfora poética capta a fluidez, a beleza e a musicalidade da escrita de Fernando Pessoa.” (José Paulo Cavalcanti Filho)
JOÃO Campos e Humberto Costa participaram de festas que comemoraram o acesso do Náutico à Série B.
O BOTICÁRIO promoveu show da cantora pernambucana Joyce Alane, sábado, na Rua dos Amores Nordestinos no Recife Antigo, revitalizado pela empresa, quando lançou um novo perfume, “Clash”.
TEREZA Neiva foi homenageada com a comenda do Mérito Judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba.
UM EVENTO de destaque no fim de semana foi o aniversário de Nizete Mendonça, em Toquinho, com show de Kelly Oliveira.
DANILO Cabral deu importante entrevista ontem na Rádio Jornal destacando a posição econômica do Nordeste em relação ao Brasil.
UMA das grifes de maior sucesso na área de perfumes e cosméticos, a Avon Brasil está completando 138 anos.
LUIZ Dubeux e João Vasconcelos assinam o espaço “Casa Concreta”, da Moura Dubeux, na Casa Cor.
ANIVERSÁRIOS
Alexandre Villela, Antônio Costa Martins, Arnaldo Maranhão Filho, Carlos Moraes, Cauby Arraes Júnior, Darley Ferreira Filho, Dulcicleide Amorim, Fernando Lima, Gregório Maranhão, Luiz Carlos Albuquerque de Oliveira, Marcos Miranda Filho, Shirley Oliveira e Wanessa Campos.