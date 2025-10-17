fechar
João Alberto | Notícia

Pernambuco tem dois novos Países Amigos

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Por JC Publicado em 17/10/2025 às 4:00
A Assembleia Legislativa de Pernambuco outorgou o prêmio "país amigo de Pernambuco" a Cabo Verde e Suíça - versão 2025
A Assembleia Legislativa de Pernambuco outorgou o prêmio "país amigo de Pernambuco" a Cabo Verde e Suíça - versão 2025 - Instagram Aliança Consular

A Comissão de Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa de Pernambuco, presidida pelo deputado Jarbas Vasconcelos Filho, aprovou a entrega do Prêmio País Amigo de Pernambuco à República de Cabo Verde, por proposta do deputado Doriel Barros, e à Suíça, por iniciativa do deputado Nino de Enoque. Com relação Cabo Verde, vai ser a primeira vez que a Assembleia vai premiar um país africano, que fala a nossa mesma língua e que durante muitos anos teve um voo diário para o Recife. Os embaixadores dos dois países serão convidados para a sessão solene de entrega da homenagem, dia 29.

Arquivo Pessoal
Jarbas Vasconcelos recebe Lúcia Pontes, na homenagem que recebeu no Porto Digital - Arquivo Pessoal

PRESTÍGIO

A governadora Priscila Krause prestigiou a homenagem do Porto Digital a Jarbas Vasconcelos, junto com os secretários Daniel Coelho e Cacau de Paula e a presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira.

Arquivo Pessoal
Os professores pernambucanos Marcelo Casseb e George Cabral ao tomarem posse como sócios correspondentes do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - Arquivo Pessoal

DATA MARCADA

Será no dia 9 de dezembro, com a presença do ministro José do Múcio Monteiro e do comandante do Exército, general Tomaz Paiva, a transferência do Comando Militar do Nordeste, do general Maurílio Ribeiro para o general Carlos Machado.

Arquivo Pessoal
A secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, e a presidente da Arena Pernambuco, Michele Collins, em agenda no Rio de Janeiro, sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino - Arquivo Pessoal

APLAUSOS

O Senado aprovou um voto de aplauso à 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, por proposta da senadora Teresa Leitão.

ARTESANAL

Silvana Victor inaugura o Empório AR, com curadoria de peças de arte e produtos artesanais preparados por ela.

DECIBÉIS

No meu artigo de hoje na página de opinião, destaco um problema que virou rotina. O som exageradamente alto nos eventos sociais, especialmente nas recepções de casamento.

AMIGOS

O cirurgião oftalmológico Renato Neves, referência internacional na área, escolheu Recife para se operar de catarata, com o amigo Fábio Casanova.

DETALHES

Sob a coordenação do professor Eric Castro e Silva, o ex-embaixador do Brasil na Palestina Alessandro Candeas, e o Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, irão detalhar a experiência arriscada e delicada vivida no resgate de cidadãos brasileiros na Faixa de Gaza, em evento dia no dia 24 de novembro.

HOMENAGEM

O advogado Fernando Ribeiro Lins será homenageado no II Congresso Pernambucano de Direito Sucessório. O reconhecimento se deve ao seu papel histórico e fundamental na criação da 1ª Comissão de Direito Sucessório da OAB/PE.

SEM MÉDICOS

A empresa “Ping An Good Doctor”, na China, está instalando cabines inteligentes que oferecem consultas, diagnósticos e medicamentos automatizados por IA. As estruturas medem sinais vitais, analisam sintomas e liberam remédios em poucos minutos, com opção de atendimento médico por vídeo. Funcionam 24 horas por dia e já estão presentes em grandes cidades chinesas, conectando dados, farmácias e planos de saúde.

EDUCAÇÃO

A UFPE foi novamente reconhecida pelo “Times Higher Education World University Rankings 2025” como a melhor universidade do Norte e Nordeste e a 13ª melhor do Brasil. Reconhecimento é um dos mais respeitados indicadores de desempenho acadêmico do mundo.

 

