João Alberto | Notícia

Grupo de Amigos do Turismo empossa três novos membros

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Por JC Publicado em 16/10/2025 às 7:00
O programa Destino Futuro nasceu da convicção de que o turismo é um ativo estratégico para o desenvolvimento do Nordeste - SOL PULQUÉRIO/PCR

O Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, que reúne as principais lideranças do setor, promove almoço hoje no “Beach Class Convention by Mai”. No evento teremos a posse dos novos integrantes do GAT: O presidente da Empetur e hoteleiro Eduardo Loyo, o presidente da Abrasel, Tony Souza, e o hoteleiro Luís Gonçalves. Encontro será comandado pelo presidente Gustavo Luck e os diretores Carolina Oliveira e Luiz Felipe Moura.

Williams Aguiar
Teresa Duere, Margarida Cantarelli, Fernando Dueire e Jô Mazarollo, em evento no Spettus Premium - Williams Aguiar

CIDADANIA

O plenário da Câmara Municipal do Recife vai ficar repleto hoje, às 17h, na sessão solene em que a gaúcha Natália Ribeiro, que brilha como apresentadora da Rádio Jornal, vai receber o título de Cidadã Recifense. Saudação será do vereador Felipe Alecrim, autor da proposta.

Arquivo Pessoal
Os empresários Luiz Dória e Luiz Dória Filho visitam as obras dos restaurantes "Lotti" e "Miss Koh", que vão abrir no RioMar - Arquivo Pessoal

HORÁRIO DE VERÃO

O ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, revelou que não vamos ter Horário de Verão neste ano. Para ele, é desnecessário.

 

HERDEIRO

O deputado estadual Gustavo Gouveia e a prefeita de Carpina, Eduarda Baima Gouveia, estão à espera do primeiro herdeiro.

SÉRIE

O filme “Caramelo”, com Rafael Vitti, sobre a relação de um rapaz com um cão, feito no Brasil, está entre os três mais vistos na Netflix. É o primeiro em língua não inglesa sendo o preferido em 81 países.

BEM-ESTAR

Virgínia Carvalho anuncia expansão do conceituado AYO Spa, vai operar, também, no Hotel Atlante Plaza e no Summerville Resort.

HISTÓRICO

A Igreja da Inglaterra nomeou Sarah Mullally como a nova arcebispa de Canterbury, a primeira mulher a ocupar o cargo em 1.400 anos. A decisão gerou críticas entre setores anglicanos conservadores na África. Aos 63 anos, a ex-enfermeira passa a liderar, de forma cerimonial, 85 milhões de fiéis em todo o mundo e enfrentará desafios internos em uma Comunhão dividida entre conservadores e liberais sobre temas como o papel das mulheres e o reconhecimento de casais do mesmo sexo.

PINTURA DE TAÇAS

Muitos nomes do nosso mundo feminino participaram ontem, no “Garrafeiras Brasil”, degustações e pintura de taças, hobby que está em alta, assim como de pintura de cerâmicas.

OUVIDORIA

O Tribunal de Justiça de Pernambuco realizou a primeira audiência pública da ação “Ouvidoria Itinerante: escuta que caminha”, em celebração aos 27 anos da Ouvidoria do Judiciário Estadual.

Arquivo Pessoal
O cônsul Erik Limongi Sial e Ana Gouveia, em evento social - Arquivo Pessoal

FELICIDADE

Lisboa foi eleita como o destino turístico mais feliz do mundo, segundo o “Holiday Happiness Index”, da plataforma “BookRetreats”. A capital portuguesa superou cidades como Paris, Tóquio e Nova York

