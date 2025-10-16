Grupo de Amigos do Turismo empossa três novos membros
O Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, que reúne as principais lideranças do setor, promove almoço hoje no “Beach Class Convention by Mai”. No evento teremos a posse dos novos integrantes do GAT: O presidente da Empetur e hoteleiro Eduardo Loyo, o presidente da Abrasel, Tony Souza, e o hoteleiro Luís Gonçalves. Encontro será comandado pelo presidente Gustavo Luck e os diretores Carolina Oliveira e Luiz Felipe Moura.
CIDADANIA
O plenário da Câmara Municipal do Recife vai ficar repleto hoje, às 17h, na sessão solene em que a gaúcha Natália Ribeiro, que brilha como apresentadora da Rádio Jornal, vai receber o título de Cidadã Recifense. Saudação será do vereador Felipe Alecrim, autor da proposta.
HORÁRIO DE VERÃO
O ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, revelou que não vamos ter Horário de Verão neste ano. Para ele, é desnecessário.
HERDEIRO
O deputado estadual Gustavo Gouveia e a prefeita de Carpina, Eduarda Baima Gouveia, estão à espera do primeiro herdeiro.
SÉRIE
O filme “Caramelo”, com Rafael Vitti, sobre a relação de um rapaz com um cão, feito no Brasil, está entre os três mais vistos na Netflix. É o primeiro em língua não inglesa sendo o preferido em 81 países.
BEM-ESTAR
Virgínia Carvalho anuncia expansão do conceituado AYO Spa, vai operar, também, no Hotel Atlante Plaza e no Summerville Resort.
HISTÓRICO
A Igreja da Inglaterra nomeou Sarah Mullally como a nova arcebispa de Canterbury, a primeira mulher a ocupar o cargo em 1.400 anos. A decisão gerou críticas entre setores anglicanos conservadores na África. Aos 63 anos, a ex-enfermeira passa a liderar, de forma cerimonial, 85 milhões de fiéis em todo o mundo e enfrentará desafios internos em uma Comunhão dividida entre conservadores e liberais sobre temas como o papel das mulheres e o reconhecimento de casais do mesmo sexo.
PINTURA DE TAÇAS
Muitos nomes do nosso mundo feminino participaram ontem, no “Garrafeiras Brasil”, degustações e pintura de taças, hobby que está em alta, assim como de pintura de cerâmicas.
OUVIDORIA
O Tribunal de Justiça de Pernambuco realizou a primeira audiência pública da ação “Ouvidoria Itinerante: escuta que caminha”, em celebração aos 27 anos da Ouvidoria do Judiciário Estadual.
FELICIDADE
Lisboa foi eleita como o destino turístico mais feliz do mundo, segundo o “Holiday Happiness Index”, da plataforma “BookRetreats”. A capital portuguesa superou cidades como Paris, Tóquio e Nova York