Natália Ribeiro recebeu título de recifense em clima de emoção

Natália Ribeiro, apresentadora da Rádio Jornal, sentiu como é querida ao receber o título de Cidadã do Recife. O plenário da Câmara Municipal ficou superlotado, especialmente por figuras de destaque no jornalismo pernambucano. A reunião solene foi presidida pelo vereador Eduardo Moura e teve, na mesa principal, Vladimir Melo, superintendente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação; Técio Teles, presidente do Partido Novo em Pernambuco; Henrique Dalpian, marido de Natália; e o ex-deputado Danilo Cabral. O vereador Felipe Alecrim, autor da proposta, fez uma saudação a Natália, que agradeceu em discurso marcado por muita emoção.

Natália Ribeiro ladeada pelo marido Henrique Dalpian e Victor Tavares, da Rádio Jornal - Sheila Wanderley/Divulgação

NA CÂMARA

Os pais e os irmãos de Natália mandaram bonitos depoimentos, diretamente de Estrela, cidade do Rio Grande do Sul, onde moram. Tivemos também a exibição de um documentário sobre seus cinco anos morando no Recife, no comando de programas na Rádio Jornal. André Rio fez bela apresentação, cantando músicas em homenagem ao Recife. No final, ela ofereceu coquetel no salão nobre para os convidados.

O presidente Gustavo Luck com os novos membros do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco: Eduardo Loyo, Tony Souza e Luiz Gonçalves - Arquivo Pessoal

BÁRBARA & RODRIGO

Nosso mundo empresarial, jurídico e social tem encontro marcado hoje, às 15h, na Oficina Cerâmica Francisco Brennand, para prestigiar o casamento de Bárbara, filha de João Humberto Martorelli e Gisele da Costa Pereira Martorelli, e Rodrigo, filho de Antônio Mário de Abreu Pinto e Clotilde de Abreu Pinto.

Diana Vieira e Sarita Martins em evento do Outubro Rosa - Jailton Jr/ JC Imagem

TEATRO

Hoje e amanhã, Marco Nanini, que é pernambucano, apresenta, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, o espetáculo “Traidor”, escrito e dirigido por Gerald Thomas. O ator interpreta um homem isolado em uma ilha, acusado de um crime que afirma não ter cometido, em um diálogo intenso com suas memórias e fantasmas.

CAATINGA

O deputado Pedro Campos, junto com Tadeu Alencar, foi para o Parque Nacional do Catimbau. Fizeram estudos e projeções para implementar projetos ambientais e de desenvolvimento sustentável e econômico do local. Querem criar, inclusive, o “Fundo Caatinga”, inspirado no “Fundo Amazônia”, que capta recursos para a preservação.

BÍBLIAS

Uma nova polêmica movimenta o universo religioso: as chamadas Bíblias de luxo. Enquanto a versão tradicional do livro sagrado pode ser encontrada por R$ 20, edições personalizadas e sofisticadas chegam a custar entre R$ 300 e R$ 2,5 mil. No TikTok, uma influenciadora viralizou ao exibir uma dessas versões como item de decoração, o que dividiu opiniões entre seguidores, para uns, símbolo de fé; para outros, exemplo de ostentação.

CONVITE

A governadora em exercício, Priscila Krause, recebeu o convite para a posse dos novos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Roberta Viana Jardim e Breno Duarte Ribeiro de Oliveira.

O AVIÃO

Uma das imagens que mais marcaram as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado foi a de um avião cargueiro que não conseguiu sair e acabou no meio da água no Aeroporto de Porto Alegre. O Boeing 727, que ficou sem condições de voar, foi doado pela Total Linhas Aéreas ao Museu Militar Brasileiro, na cidade gaúcha de Parambi.

LIVRO

A grande revelação recente da literatura brasileira, o baiano Itamar Vieira Júnior, autor dos premiados “Torto Arado” e “Salvar o Fogo”, lança novo livro, “Coração sem Medo”, com edições já confirmadas em oito países, incluindo Estados Unidos, Portugal, Espanha e Reino Unido.

PRESENTES

A jornalista paulista Leca Fornes lançou um serviço original, o “Gift It”. É uma consultoria especializada em ajudar as pessoas a escolher os presentes que vão dar.