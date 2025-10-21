Tem jogo da Champions League hoje (21/10)? Veja tabela completa da 3ª rodada da Fase de Liga 2025/26
Com Arsenal x Atlético de Madrid e Real Madrid x Juventus, saiba também os horários e onde assistir ao vivo todos os confrontos de mais uma rodada
Depois de cerca de 20 dias, a Champions League 2025/26 está de volta para iniciar a 3ª rodada da Fase de Liga. Ao todo, são 18 jogos espalhados por vários países da Europa.
Os confrontos, definidos em sorteioda Uefa, começam a definir os rumos dos times classificados para oitavas de final e quem deve disputar vaga nos playoffs ou quem será eliminado.
- Oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final.
- 9ª e a 24ª posição disputam os playoffs, uma fase de mata-mata extra.
A final será disputada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio. É jogo único. O estádio já recebeu a decisão de um torneio da UEFA (Europa League em 2023).
Tem jogo da Champions League hoje (21/10)?
Vale destacar dois duelos! Um entre campeões e outro entre clubes tradicionais, mas que ainda nunca levataram a Orelhuda: Arsenal x Atlético de Madrid e Real Madrid x Juventus.
A transmissão da principal competições de clubes de futebol no Brasil é feita pelo SBT, na televisão, TV aberta, TNT e Space, na televisão fechada, e nos streamings +SBT e HBO Max.
Terça-feira, 21 de outubro
- 13h45: Barcelona x Olympiacos - TNT e HBO Max
- 13h45: Kairat Almaty x Pafos - Space e HBO Max
- 16h: Newcastle x Benfica - Space e HBO Max
- 16h: PSV x Napoli - HBO Max
- 16h: Bayern Leverkusen x PSG - HBO Max
- 16h: Union SG x Internazionale - HBO Max
- 16h: Copenhague x Borussia Dortmund - HBO Max
- 16h: Villarreal x Manchester City - Space e HBO Max
- 16h: Arsenal x Atlético de Madrid - SBT, TNT, +SBT e HBO Max
Quarta-feira, 22 de outubro
- 13h45: Athletic x Qaraba - TNT e HBO Max
- 13h45: Galatasaray x Bodø/Glimt - Space e HBO Max
- 16h: Chelsea x Ajax - HBO Max
- 16h: Real Madrid x Juventus - TNT e HBO Max
- 16h: Sporting x Olympique de Marseille - HBO Max
- 16h: Mônaco x Tottenham - HBO Max
- 16h: Atalanta x Slavia Praga - HBO Max
- 16h: Eintracht Frankfurt x Liverpool - Space e HBO Max
- 16h: Bayern de Munique x Club Brugge - HBO Max