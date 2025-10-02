Tabela da Champions League 2025/26: veja tudo sobre a 3ª rodada da Fase de Liga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira datas, horários e onde assistir os confrontos da princial competições de clubes do continente europeu, que tem transmissão do SBT

A Champions League 2025/26 continua a todo vapor após uma 2ª rodada cheia de emoções, como a vitória por 2 a 1 de virada do atual campeão PSG sobre o Barcelona na Catalunha.

O torneio segue trazendo partidas eletrizantes e promete momentos decisivos para os clubes mais tradicionais da Europa. A transmissão para o Brasil é feita pelo SBT em TV aberta.

Leia Também Uefa divulga imagens das novas bolas da Champions League; veja

A 3ª rodada da Fase de Liga terá confrontos estratégicos que podem iniciar a definir os rumos dos times classificados para oitavas de final e quem deve ficar nos playoffs ou pelo caminho.

Oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final .

. 9ª e a 24ª posição disputam os playoffs, uma fase de mata-mata extra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Champions League (@championsleague)

A final será disputada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio. É jogo único. O estádio já recebeu a decisão de um torneio da UEFA (Europa League em 2023).

Tabela da Champions League 2025/26

3ª rodada da Fase de Liga

Entre os destaques, tem os confrontos entre Arsenal x Atlético de Madrid, no Emirate Stadium, no dia 21 de outubro, e Real Madrid x Juventus, no Santiago Bernabéu, no dia 22 de outubro.

Leia também: UEFA divulga sede da final da Champions League 2026/27



O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto a TNT e o Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os confrontos para assinantes.

Terça-feira, 21 de outubro

13h45: Barcelona x Olympiacos



13h45: Kairat Almaty x Pafos



16h: Newcastle x Benfica



16h: PSV x Napoli



16h: Bayern Leverkusen x PSG



16h: Union SG x Internazionale



16h: Copenhague x Borussia Dortmund



16h: Villarreal x Manchester City



16h: Arsenal x Atlético de Madrid

Quarta-feira, 22 de outubro

13h45: Athletic x Qaraba



13h45: Galatasaray x Bodø/Glimt



16h: Chelsea x Ajax



16h: Real Madrid x Juventus



16h: Sporting x Olympique de Marseille



16h: Mônaco x Tottenham



16h: Atalanta x Slavia Praga



16h: Eintracht Frankfurt x Liverpool



16h: Bayern de Munique x Club Brugge