Champions League | Notícia

Tabela da Champions League 2025/26: veja tudo sobre a 3ª rodada da Fase de Liga

Confira datas, horários e onde assistir os confrontos da princial competições de clubes do continente europeu, que tem transmissão do SBT

Por Robert Sarmento Publicado em 02/10/2025 às 11:49
Mbappé marcou três gols contra o Kairat Almaty
Mbappé marcou três gols contra o Kairat Almaty - Instagram/Real Madrid

A Champions League 2025/26 continua a todo vapor após uma 2ª rodada cheia de emoções, como a vitória por 2 a 1 de virada do atual campeão PSG sobre o Barcelona na Catalunha.

O torneio segue trazendo partidas eletrizantes e promete momentos decisivos para os clubes mais tradicionais da Europa. A transmissão para o Brasil é feita pelo SBT em TV aberta.

A 3ª rodada da Fase de Liga terá confrontos estratégicos que podem iniciar a definir os rumos dos times classificados para oitavas de final e quem deve ficar nos playoffs ou pelo caminho.

  • Oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final.
  • 9ª e a 24ª posição disputam os playoffs, uma fase de mata-mata extra.

A final será disputada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio. É jogo único. O estádio já recebeu a decisão de um torneio da UEFA (Europa League em 2023).

Tabela da Champions League 2025/26

3ª rodada da Fase de Liga

Entre os destaques, tem os confrontos entre Arsenal x Atlético de Madrid, no Emirate Stadium, no dia 21 de outubro, e Real Madrid x Juventus, no Santiago Bernabéu, no dia 22 de outubro.

UEFA divulga sede da final da Champions League 2026/27

O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto a TNT e o Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os confrontos para assinantes.

Terça-feira, 21 de outubro

  • 13h45: Barcelona x Olympiacos
  • 13h45: Kairat Almaty x Pafos
  • 16h: Newcastle x Benfica 
  • 16h: PSV x Napoli
  • 16h: Bayern Leverkusen x PSG
  • 16h: Union SG x Internazionale
  • 16h: Copenhague x Borussia Dortmund
  • 16h: Villarreal x Manchester City
  • 16h: Arsenal x Atlético de Madrid

Quarta-feira, 22 de outubro

  • 13h45: Athletic x Qaraba
  • 13h45: Galatasaray x Bodø/Glimt
  • 16h: Chelsea x Ajax
  • 16h: Real Madrid x Juventus
  • 16h: Sporting x Olympique de Marseille
  • 16h: Mônaco x Tottenham
  • 16h: Atalanta x Slavia Praga
  • 16h: Eintracht Frankfurt x Liverpool
  • 16h: Bayern de Munique x Club Brugge

Instagram/Atlético de Madrid
Griezmann marcou o gol de número 200 pelo Atleti - Instagram/Atlético de Madrid

