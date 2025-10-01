Copa do Brasil: CBF revela final única e mais vagas a partir de 2026; veja novo formato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A principal competição de mata-mata do país terá mais fases em jogos únicos, e a decisão disputada em campo neutro; entenda as novidades

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) implementou mudanças significativas no formato da Copa do Brasil a partir de 2026. Entre as mudanças, está a realização da final em jogo único.

O confronto será em campo neutro, com sede decidida anualmente, como ocorre em vários países no continenente europeu e o modelo também adotado na Copa Libertadores, por exemplo.

Bolinhas em pote para sorteio da Copa do Brasil - Staff Images/CBF

Novo formato da Copa do Brasil a partir de 2026

A competição começará no dia 12 de fevereiro e termina em 06 de dezembro, com aumento de 92 para 126 times no ano que vem e a partir de 2027 ter o total de 128 clubes divididos assim:

Da 1ª até a 4ª fase são jogos únicos. O formato de ida e volta ocorre da 5ª fase até a semifinal. A disputa começa com os 24 clubes piores rankeados. Na 2ª fase, entram mais 74 equipes na disputa.

Os campeões das Série C e D, além dos vencedores das competições regionais. Quem estiver na Primeira Divisão, juntamente com os quatro que subirem da Segudona, jogam somente na 5ª fase.

Distribuição das vagas na Copa do Brasil:

Entram na 5ª fase: 20 clubes da Série A (incluindo os quatro que sobem da Série B).

Entram na 3ª fase: Campeão da Copa Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D.

Ranking das federações (1 e 2): 06 vagas.



Ranking das federações (3 e 5): 05 vagas.

Ranking das federações (6 a 14): 04 vagas.

Ranking das federações (15 a 27): 03 vagas.

A intenção é reduzir o número de datas, equilibrando o cronograma do cenário esportivo. Os dirigentes dos principais clubes do país discutiram os detalhes da proposta antes de haver o anúncio oficial.

