Náutico vai ganhar vaga na Copa do Brasil 2026 com novo formato? Entenda; Central jogará Série D

Timbu não tinha vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem, mas pode acabar sendo contemplado com mudança na competição nacional a partir de 2026

O Náutico pode ganhar uma vaga na Copa do Brasil 2026. Mesmo sem ter obtido inicialmente uma vaga via campeonato estadual, o Timbu tem chance de receber uma vaga já que a competição nacional do ano que vem terá um aumento de clubes.

Pernambuco ganhou mais uma vaga. O Estado ocupará a décima posição no ranking nacional da CBF segundo projeção feita pelo site Ranking CBF, mesma posição que ocupa no Ranking de 2025. Sendo assim, ganhará mais uma vaga na Copa do Brasil, conforme o critério do novo formato.

Como Sport, Retrô e Santa Cruz já tinham garantido vaga via estadual, o Náutico poderia ser contemplado. Se o critério for o Ranking da CBF, o Timbu é contemplado já que é o melhor pernambucano ranqueado fora os que já possuem vaga. Pela projeção, seria o 45º colocado, o segundo melhor pernambucano na lista.

Se o critério for o Estadual, seria o Maguary, quarto colocado, ganharia a vaga. Oficialmente, a Federação Pernambucana de Futebol não divulgou o critério dessa nova vaga. Tudo indica, porém, que deve ser o Maguary pelo critério esportivo.

Outra chance do Náutico é conquistar a vaga se for campeão da Série C. Aí pularia direto para a terceira fase, já que o campeão da Série C a partir de agora tem vaga na Copa do Brasil direto.

Essa possibilidade, contudo, é remota uma vez que o Timbu é o terceiro colocado no grupo dele, com 4 pontos, podendo chegar a dez. A Ponte Preta já lidera a chave com 10 pontos. Ou seja, o Alvirrubro teria que vencer seus dois jogos e a Ponte perder os dois dele para a disputa da classificação à final ser decidida nos critério de desempate. Ainda assim teria que ser disputada a final.

Outra possibilidade que pode aparecer é se o Santa Cruz for campeão da Série D. Nesse caso também pularia para a terceira fase, abrindo uma das vagas de Pernambuco. Supondo Sport, Retrô e Maguary já iriam, haveria uma outra vaga em aberto, podendo caber ao Náutico.

Lembrando que o Santa Cruz perdeu a ida da final da Série D por 2x1, na Arena de Pernambuco. A volta será no sábado (4), em Santa Catarina.

Central com vaga na Série D

Já o Central jogará a Série D do ano que vem já que se classificou para a segunda fase da Série D deste ano. A CBF irá ampliar a Quarta Divisão de 64 para 96 clubes, premiando os clubes que jogaram ao menos a segunda fase neste ano e logicamente não obtiveram o acesso - caso de Santa Cruz, Barra, Inter de Limeira e Maranhão.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (1), durante a divulgação do calendário oficial do ano que vem. A Copa do Brasil terá um aumento de vagas em todas as federações, o que contempla Pernambuco, que tinha 3 vagas até então. O mata-mata nacional vai para 128 clubes.



Errata: A matéria inicialmente afirmava que o Náutico iria ganhar a vaga na Copa do Brasil já de maneira certa. Contudo, o critério de classificação ainda não foi definido. O conteúdo foi atualizado.