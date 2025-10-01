Brasileirão 2026 começa em janeiro; CBF anuncia calendário 2026
CBF divulgou calendário 2026 com início do Brasileirão em 28 de janeiro; torneio terá pausa durante a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (1º de outubro), no Rio de Janeiro, o calendário oficial da temporada 2026 do futebol brasileiro. Uma das novidades é a definição da data de início do Campeonato Brasileiro, que será disputado entre 28 de janeiro e dezembro, em 38 rodadas, no tradicional formato de pontos corridos com 20 clubes.
O calendário também prevê uma pausa durante a Copa do Mundo de 2026, marcada para os meses de junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México. Essa interrupção permitirá que jogadores convocados pelas seleções nacionais tenham condições de representar seus países sem sobreposição com a competição nacional.
Brasileirão e Estaduais ao mesmo tempo
Outro ponto de destaque é que o Brasileirão terá rodadas disputadas paralelamente aos campeonatos estaduais, já que os torneios locais estão previstos para começar em 11 de janeiro. Lembrando que os Estaduais foram reduzidos de 16 para 11 datas.
Segundo a CBF, o modelo foi definido em conjunto com federações e clubes, tem como principal objetivo preservar clubes e atletas, uma vez que haverá aperto do calendário de 2026 por conta da realização da Copa do Mundo.