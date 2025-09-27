Transmissão Juventude x Internacional ao vivo online: confira onde assistir
Colorado vem de derrota no Gre-Nal, em resultado que provocou troca de técnico, com a saída de Roger Machado e a chegada de Ramón Díaz
Em clássico gaúcho, Juventude e Internacional se enfrentam neste sábado (27/09), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Juventude x Internacional ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelo pay-per-view Premiere.
Como chegam as equipes
O time de Caxias do Sul ocupa a 18ª posição na tabela, com 21 pontos, e busca desesperadamente uma vitória para sair da zona de rebaixamento.
A equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Mirassol e precisa voltar a vencer para evitar o rebaixamento.
O Internacional foi derrotado pelo Grêmio na rodada anterior, por 3 a 2, e chega para o confronto sob novo comando. O Colorado demitiu Roger Machado e anunciou o argentino Ramón Díaz como substituto.
Ficha técnica
- Data e Horário: 27/09 (sábado) - 18h30 (horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão Série A - Rodada 25
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Luis Mandaca e Nenê; Batalla, Gabriel Veron e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini
Internacional: Rochet; Victor Gabriel, Vitão, Mercado e Alan Benítez; Bruno Henrique e Thiago Maia; Bruno Tabata e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Pablo Fernandez (interino).