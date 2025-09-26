fechar
Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Verdão chega com moral após garantir a classificação às quartas de final da Libertadores. Tricolor de Aço não vence há quatro jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/09/2025 às 13:55
Vitor Roque celebra gol do Palmeiras com Flaco López
Vitor Roque celebra gol do Palmeiras com Flaco López - Cesar Greco/Palmeiras

Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28/09), às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Como chegam as equipes

O Bahia vem de derrota por 3 a 1 para o Vasco, em jogo atrasado da 16ª rodada. O Esquadrão de Aço não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas no Brasileirão e vive seu pior momento no torneio.

O Palmeiras vive grande momento. A equipe chega com moral após eliminar o River Plate nas quartas de final da Libertadores. A equipe alviverde ocupa a terceira colocação na tabela.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Globo (TV aberta)
  • GE TV (Youtube)
  • Premiere (pay-per-view)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 28/09 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão - Rodada 25
  • Local: Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Onde Assistir: Globo, GE TV e Premiere

Prováveis Escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Rodrigo Nestor, Éverton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

