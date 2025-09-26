Palmeiras vira máquina de fazer dinheiro na Libertadores 2025; veja os valores milionários
Com uma campanha avassaladora, desde a fase de grupos, o Verdão já embolsou uma verdadeira fortuna e se aproxima de um prêmio gigantesco
O Palmeiras não está apenas conquistando vitórias em campo, mas enchendo seus cofres na Libertadores 2025. A vaga para a semifinal rende mais US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 12,2 milhões).
A vitória de 3 a 1 sobre o River Plate elevou o valor total de prêmios acumulados nesta edição desde o inicio da fase de grupos. Até então, já rendeu cerca de R$ 56,8 milhões em premiações.
Esse valor é a soma da performance de seis vitórias em seis jogos na primeira fase, as classificações nas oitavas e quartas de final. Esportivamente, o time superou a meta inicial da temporada.
O sucesso dos comandandos de Abel Ferreira é uma mina de ouro em potencial. Caso avance à grande final, o alviverde vai garantir uma cota mínima de R$ 38,2 milhões como vice-campeão.
Se levantar a taça, pela quarta vez história do clube, o prêmio será ainda maiores. A Conmebol repassa pela conquista da competição internacional a quantia inacreditável de R$ 131,2 milhões.
O clube paulista terá pela frente duas partidas contra a LDU-EQU, que eliminou o São Paulo. O time equatoriano é treinado pelo brasileiro Tiago Nunes, ex-treinador do Athletico e do Corinthians.
A final será estádio Monumental de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. A arena, que tem capacidade para 80 mil torcedores, sediou a decisão de 2019, quando o Flamengo derrotou o River Plate.
Premiação da Libertadores 2025: Valores por fase
- Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória.
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão.
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão.
- Semifinal: US$ 2,3 milhões.
- Vice-campeão: US$ 7 milhões.
- Campeão: US$ 24 milhões.