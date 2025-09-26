Palmeiras vira máquina de fazer dinheiro na Libertadores 2025; veja os valores milionários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com uma campanha avassaladora, desde a fase de grupos, o Verdão já embolsou uma verdadeira fortuna e se aproxima de um prêmio gigantesco

O Palmeiras não está apenas conquistando vitórias em campo, mas enchendo seus cofres na Libertadores 2025. A vaga para a semifinal rende mais US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 12,2 milhões).

A vitória de 3 a 1 sobre o River Plate elevou o valor total de prêmios acumulados nesta edição desde o inicio da fase de grupos. Até então, já rendeu cerca de R$ 56,8 milhões em premiações.

Esse valor é a soma da performance de seis vitórias em seis jogos na primeira fase, as classificações nas oitavas e quartas de final. Esportivamente, o time superou a meta inicial da temporada.

Leia Também Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 4 jogos de volta das quartas de final e todos classificados

O sucesso dos comandandos de Abel Ferreira é uma mina de ouro em potencial. Caso avance à grande final, o alviverde vai garantir uma cota mínima de R$ 38,2 milhões como vice-campeão.

Mais notícias da Libertadores 2025:



+ Mandos de campo e data dos jogos das semifinais

Se levantar a taça, pela quarta vez história do clube, o prêmio será ainda maiores. A Conmebol repassa pela conquista da competição internacional a quantia inacreditável de R$ 131,2 milhões.

O clube paulista terá pela frente duas partidas contra a LDU-EQU, que eliminou o São Paulo. O time equatoriano é treinado pelo brasileiro Tiago Nunes, ex-treinador do Athletico e do Corinthians.

A final será estádio Monumental de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. A arena, que tem capacidade para 80 mil torcedores, sediou a decisão de 2019, quando o Flamengo derrotou o River Plate.

Confrontos da semifinal da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Premiação da Libertadores 2025: Valores por fase