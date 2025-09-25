Semifinal da Libertadores 2025: Mandos de campo e data dos jogos
São Paulo x LDU e Estudiantes x Flamengo definem últimos semifinalistas e adversários de Palmeiras e Racing na briga por vaga na Final da Libertadores
Chegou o dia de conhecer os dois últimos times que disputarão a semifinal da Libertadores 2025!
Palmeiras e Racing já garantiram suas vagas e agora aguardam os vencedores de São Paulo x LDU e Estudiantes x Flamengo, que entram em campo nesta quinta-feira (25), para conhecer seus adversários na briga por uma vaga na Final, marcada para o dia 30 de novembro, em Lima, no Peru.
Após perder 2 x 0 em Quito, o Tricolor Paulista precisa vencer por três gols de diferença para ficar com a vaga em 90 minutos ou por dois gols para provocar a disputa de pênaltis no Morumbis.
Já o rubro-negro carioca têm a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo por 2 x 1 no Maracanã, mas terá que sustentá-la no Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.
Chaveamento e mandos de campo da semifinal da Libertadores
Os cruzamentos já estão definidos. O vencedor de São Paulo x LDU enfrentará o Palmeiras e, portanto, temos a possibilidade de um Choque-Rei decidindo uma vaga na decisão e que marcará o reencontro dos rivais na Libertadores após quatro anos e a garantia de ao menos um brasileiro na Final.
Já o Racing aguarda o vencedor de Estudiantes x Flamengo, para definir se teremos a possibilidade de uma Final brasileira ou a garantia de um argentino na decisão.
Além dos confrontos, as ordens dos mandos de campo também já estão definidas e são baseadas nas campanhas da fases de grupo.
Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa. A pontuação é relevante, mas não é o primeiro critério, umas vez que as equipes que avançaram em 1° lugar tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham somado menos pontos.
Sendo assim, o Palmeiras, dono da melhor campanha da 1ª fase e terá o direito de decidir o jogo da volta no Allianz Parque independente de adversário.
O mesmo acontece com o Racing, que é o time de 3ª melhor campanha, mas à frente de Estudiantes e Flamengo, que é o único time classificado em 2° lugar que ainda segue na briga pelo título.
Veja o ranking:
Classificados em 1°
- Palmeiras
- São Paulo
- Racing
- Estudiantes
- LDU
Classificados em 2°
- Flamengo
Data dos jogos das semifinais da Libertadores 2025
- Jogos de ida: 22 de outubro
- Jogos de volta: 29 de outubro