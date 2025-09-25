fechar
Futebol | Notícia

Semifinal da Libertadores 2025: Mandos de campo e data dos jogos

São Paulo x LDU e Estudiantes x Flamengo definem últimos semifinalistas e adversários de Palmeiras e Racing na briga por vaga na Final da Libertadores

Por Victor Peixoto Publicado em 25/09/2025 às 15:26
Semifinais da Libertadores 2025
Semifinais da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Chegou o dia de conhecer os dois últimos times que disputarão a semifinal da Libertadores 2025

Palmeiras Racing já garantiram suas vagas e agora aguardam os vencedores de São Paulo x LDUEstudiantes x Flamengo, que entram em campo nesta quinta-feira (25), para conhecer seus adversários na briga por uma vaga na Final, marcada para o dia 30 de novembro, em Lima, no Peru.

Leia Também

Após perder 2 x 0 em Quito, o Tricolor Paulista precisa vencer por três gols de diferença para ficar com a vaga em 90 minutos ou por dois gols para provocar a disputa de pênaltis no Morumbis.

Já o rubro-negro carioca têm a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo por 2 x 1 no Maracanã, mas terá que sustentá-la no Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Chaveamento e mandos de campo da semifinal da Libertadores

Os cruzamentos já estão definidos. O vencedor de São Paulo x LDU enfrentará o Palmeiras e, portanto, temos a possibilidade de um Choque-Rei decidindo uma vaga na decisão e que marcará o reencontro dos rivais na Libertadores após quatro anos e a garantia de ao menos um brasileiro na Final.

Já o Racing aguarda o vencedor de Estudiantes x Flamengo, para definir se teremos a possibilidade de uma Final brasileira ou a garantia de um argentino na decisão.

Além dos confrontos, as ordens dos mandos de campo também já estão definidas e são baseadas nas campanhas da fases de grupo.

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa. A pontuação é relevante, mas não é o primeiro critério, umas vez que as equipes que avançaram em 1° lugar  tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham somado menos pontos.

Sendo assim, o Palmeiras, dono da melhor campanha da 1ª fase e terá o direito de decidir o jogo da volta no Allianz Parque independente de adversário.

O mesmo acontece com o Racing, que é o time de 3ª melhor campanha, mas à frente de Estudiantes e Flamengo, que é o único time classificado em 2° lugar que ainda segue na briga pelo título.

Veja o ranking:

Classificados em 1°

  1. Palmeiras
  2. São Paulo
  3. Racing
  4. Estudiantes
  5. LDU

Classificados em 2°

  1. Flamengo

Data dos jogos das semifinais da Libertadores 2025

  • Jogos de ida22 de outubro 
  • Jogos de volta: 29 de outubro

Leia também

Chaveamento da Libertadores 2025: Resultados dos jogos de ida e o que Flamengo, Palmeiras e São Paulo precisam para se classificar
Libertadores 2025

Chaveamento da Libertadores 2025: Resultados dos jogos de ida e o que Flamengo, Palmeiras e São Paulo precisam para se classificar
Palmeiras x River Plate ao vivo grátis na GeTV: Assista com imagens o jogo das quartas de final da Libertadores 2025
Transmissão

Palmeiras x River Plate ao vivo grátis na GeTV: Assista com imagens o jogo das quartas de final da Libertadores 2025

Compartilhe

Tags