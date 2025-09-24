Palmeiras x River Plate ao vivo grátis na GeTV: Assista com imagens o jogo das quartas de final da Libertadores 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quem avançar para a semifinal enfrentará São Paulo ou LDU-EQU. O Verdão ganhou a partida de ida em Buenos Aires e tem a vantagem do empate

O Palmeiras recebe o River Plate nesta quarta-feira (24/09), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2025.

Em Buenos Aires, o Verdão ganhou o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque. Diante disso, precisa apenas de um empate para garantir vaga na semifinal.

Se Los Millonarios ganharam por um de saldo, a decisão da vaga será nos pênaltis. O regulamento da Conmebol decreta que não o gol fora de casa não contra como critério de desempate.

De acordo com o chaveamento, sorteado após o fim da fase de grupos, o classificado irá enfrentar São Paulo e LDU-EQU. O time equatoriano venceu o primeiro confronto em casa por 2 a 0.

Racing é o primeiro time na semifinal da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

River Plate: Armani; Montiel, Paulo Díaz, Martínez Quarta e Acuña; Enzo Pérez, Portillo (ou Colidio), Galoppo, Nacho Fernández (Quintero) e Castaño; Salas Técnico: Marcelo Gallardo.

Palmeiras x River Plate ao vivo online grátis

Os torcedores podem assistir o resultado em tempo real com imagens no vídeo abaixo. A narração é de Jorge Iggor, comentários de Bruno Formiga, Luana Maluf e Felipe Melo.

Vídeo: Resultado de Palmeiras x River Plate em tempo real