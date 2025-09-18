Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 4 jogos de ida das quartas de final e quem tem vantagem
Vélez Sársfield x Racing, River Plate x Palmeiras, São Paulo x LDU e Flamengo x Estudiantes são confrontos das quartas de final da competição
Os jogos de ida das quartas de final da Libertadores 2025 terminam nesta quinta-feira (18/09), com os jogos do Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro, e do São Paulo em Quito, no Equador.
A partida do Tricolor começa às 19h (horário de Brasília) e do Mengão a partir das 21h30 (horário de Brasília). Nos outros duelos, o Palmeiras derrotou o River Plate e o Racing ganhou do Vélez.
Diante desses resultados, tanto o Verdão quanto o clube de Avellaneda possuem a vantagem do empate no confronto de volta na próxima semana, no Allianz Parque, em São Paulo, e no El Cilindro.
Libertadores 2025: Jogos de ida das quartas de final
O regulamento da Conmebol não utiliza o gol fora de casa como critério de desempate no mata-mata. O passaporte para a próxima fase rende premiação de US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões).
Vélez Sársfield x Racing:
- Ida: Vélez Sársfield 0 x 1 Racing - Estádio José Amalfitani
- Volta: 23/09 - 19h - Racing x Vélez Sársfield - El Cilindro.
River Plate x Palmeiras:
- Ida: River Plate 1 x 2 Palmeiras - Monumental de Nuñez.
- Volta: 24/09 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque.
São Paulo x LDU:
- Ida: 18/09 - 19h - LDU x São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
- Volta: 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis.
Flamengo x Estudiantes:
- Ida: 18/09 - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Maracanã.
- Volta: 25/09 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Estádio Jorge Luis Hirschi