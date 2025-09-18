Chaveamento da Libertadores 2025: veja data, onde assistir e horário dos jogos de volta que definem os 4 semifinalistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Palmeiras, Flamengo e São Paulo são os representantes brasileiros na disputa da competição contra três times argentinos e um clube equatoriano

As quartas de final da Libertadores 2025 está há dias do momento mais emocionante: os jogos de volta! Isso porque é quando se definem os quatro times classificados para a semifinal.

Dos quatro duelos de ida, dois já ocorreram: Palmeiras e Racing venceram River Plate e Vélez Sársfield, fora de casa, no Monumental de Nuñez e no José Amalfitani, respectivamente.

Conforme o regulamento do torneio, o gol fora de casa não conta como critério de desempate. Na noite desta quinta-feira (18/09), Flamengo e São Paulo jogam contra Estudiantes e LDU.

O chaveamento aponta a seguinte situação para a próxima etapa: Palmeiras ou River Plate enfrenta São Paulo ou LDU, enquanto Flamengo ou Estudiantes encara Racing ou Vélez.

Por chegarem nesta etapa, todos os clubes adquiriram uma quantia de US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões). Quem avançar receberá mais US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões) em premiação.

Confrontos das quartas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Tabela das quartas de final da Libertadores 2025

Vélez Sársfield x Racing:

Ida : Vélez Sársfield 0 x 1 Racing - Estádio José Amalfitani.



: Vélez Sársfield 0 x 1 Racing - Estádio José Amalfitani. Volta : 23/09 - 19h - Racing x Vélez Sársfield - El Cilindro.

: 23/09 - 19h - Racing x Vélez Sársfield - El Cilindro. Transmissão: Paramount+.

River Plate x Palmeiras:

Ida : River Plate 1 x 2 Palmeiras - Monumental de Nuñez.

: River Plate 1 x 2 Palmeiras - Monumental de Nuñez. Volta : 24/09 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque.

: 24/09 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque. Transmissão: TV Globo, GeTV, Globoplay, ESPN e Disney+.

São Paulo x LDU:

Ida : 18/09 - 19h - LDU x São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.

: 18/09 - 19h - LDU x São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado. Volta : 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis.

: 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis. Transmissão: Paramount+.

Flamengo x Estudiantes: