Chaveamento da Libertadores 2025: Flamengo e São Paulo iniciam disputa por 2 vagas na semifinais nesta quinta (18/08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As equipes brasileiras eliminaram nas oitavas Internacional e Atlético Nacional, repesctivamente, para chegarem nas quartas de final

Chegou a vez das partidas da noite desta quinta-feira (18/09) das quartas de final da Libertadores 2025. O dia reserva Flamengo e São Paulo em campo pelo jogo de ida.

O Tricolor enfrenta a LDU, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, enquanto o Mengão recebe o Estudiantes, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).

Os confrontos de volta estão marcados pela Conmebol para ocorreram no MorumBis e no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina, no dia 25 de setembro e na mesma hora acima.

Na etapa anterior, em duelo brasileiro, o Mengão venceu o Internacional duas vezes e avançou. Já a equipe paulista precisou das penalidades máximas para eliminar o Atlético Nacional.

Regulamento e Premiação da Libertadores 2025

De acordo com o regulamento oficial da competição, o gol fora de casa não serve como critério de desempate. Portanto, para obter vantagem, os times precisam conseguir a vitória.

O passaporte para a etapa atual rendeu uma premiação de US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) para os classificados. Quem seguir adiante receberá US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões).

Chaveamento da Libertadores 2025: Quartas de final

Conforme o chaveamento, definido em sorteio desde o fim da fase de grupos, o Rubro-negro enfrentará na semifinal Veléz ou Racing. Já o Soberano pode ter o rival Palmeiras ou River Plate.

São Paulo x LDU:

Ida : 18/09 - 19h - LDU x São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.

: 18/09 - 19h - LDU x São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado. Volta: 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis.

Flamengo x Estudiantes:

Ida : 18/09 - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Maracanã.

: 18/09 - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Maracanã. Volta: 25/09 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Estádio Jorge Luis Hirschi