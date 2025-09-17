Chaveamento da Libertadores 2025: Flamengo e São Paulo iniciam disputa por 2 vagas na semifinais nesta quinta (18/08)
As equipes brasileiras eliminaram nas oitavas Internacional e Atlético Nacional, repesctivamente, para chegarem nas quartas de final
Chegou a vez das partidas da noite desta quinta-feira (18/09) das quartas de final da Libertadores 2025. O dia reserva Flamengo e São Paulo em campo pelo jogo de ida.
O Tricolor enfrenta a LDU, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, enquanto o Mengão recebe o Estudiantes, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).
Os confrontos de volta estão marcados pela Conmebol para ocorreram no MorumBis e no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina, no dia 25 de setembro e na mesma hora acima.
Na etapa anterior, em duelo brasileiro, o Mengão venceu o Internacional duas vezes e avançou. Já a equipe paulista precisou das penalidades máximas para eliminar o Atlético Nacional.
Regulamento e Premiação da Libertadores 2025
De acordo com o regulamento oficial da competição, o gol fora de casa não serve como critério de desempate. Portanto, para obter vantagem, os times precisam conseguir a vitória.
O passaporte para a etapa atual rendeu uma premiação de US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) para os classificados. Quem seguir adiante receberá US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões).
Chaveamento da Libertadores 2025: Quartas de final
Conforme o chaveamento, definido em sorteio desde o fim da fase de grupos, o Rubro-negro enfrentará na semifinal Veléz ou Racing. Já o Soberano pode ter o rival Palmeiras ou River Plate.
São Paulo x LDU:
- Ida: 18/09 - 19h - LDU x São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
- Volta: 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis.
Flamengo x Estudiantes:
- Ida: 18/09 - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Maracanã.
- Volta: 25/09 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Estádio Jorge Luis Hirschi