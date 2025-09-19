Jogos de hoje (19/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
A data traz de volta os torneios nacionais, depois do encerramento da rodada da Champions League, Libertadores da América e Copa Sul-Americana
Com o fim da 1ª rodada da Champions League e das partidas de ida das quartas da Libertadores e Copa Sul-Americana, os jogos de hoje (19/09) destacam as competições nacionais.
O dia reserva a aberturada da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com Novorizontino e Athletic se enfrentando no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo.
Jogos de futebol hoje (19/09/25)
Abaixo, confira a agenda do futebol desta sexta-feira, onde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça alguma mudança na programação, as responsabilidades são das emissoras.
Brasileirão Série B
27ª rodada
- 19h - Novorizontino x Athletic - ESPN e Disney+
LaLiga
5ª rodada
- 16h - Betis x Real Sociedad - ESPN e Disney+
Serie A
4ª rodada
- 15h45 - Lecce x Cagliari - Disney+
Bundesliga
4ª rodada
- 15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Xsports, SporTV, Globoplay e OneFootball
Ligue 1
5ª rodada
- 15h45 - Lyon x Angers - CazéTV
Liga Portugal
6ª rodada
- 16h15 - Rio Ave x Porto - ESPN4 e Disney+
Eredivisie
6ª rodada
- 15h - Sparta Rotterdam x Twente - Disney+
Liga Profesional de Fútbol
Segunda fase - 9ª rodada
- 21h15 - Lanús x Platense - ESPN 4 e Disney+
Primera División Profesional de Uruguay
Clausura - 8ª rodada
- 20h - Defensor x Danubio - Disney+
Campeonato Saudita
3ª rodada
- 12h15 - Al Qadsiah x Al Khaleej - Canal GOAT
- 12h35 - Al Fayha x Al Shabab - BandSports
- 15h - Al Ahli x Al Hilal - Canal GOAT e BandSports
Super Lig
6ª rodada
- 14h - Göztepe x Besiktas - Disney+
Veikkausliiga
Grupo do rebaixamento
- 12h - Haka x Oulu - OneFootball e TV Green (YouTube)
- 13h - KTP x Jaro - OneFootball e TV Green (YouTube)
EFL Championship
6ª rodada
- 16h - Middlesbrough x West Bromwich - Disney+
Ligue 2
6ª rodada
- 15h - Dunkerque x Le Mans - SportyNet (TV e YouTube)
Serie B
4ª rodada
- 14h - Frosinone x Südtirol - OneFootball
Serie C
5ª rodada
- 15h30 - Ravenna x Perugia - OneFootball
2. Bundesliga
6ª rodada
- 13h30 - Kaiserslautern x Preussen Münster - OneFootball
- 13h30 - Arminia Bielefeld x Greuther Fürth- OneFootball
3. Fußball-Liga
7ª rodada
- 14h - Saarbrücken x Schweinfurt - OneFootball
Egyptian Premier League
7ª rodada
- 14h - Al Ahly x Ceramica Cleopatra - Link Sport Club Podcast (YouTube)
Copa Paulista
Semifinal - Jogo de ida
- 20h - Comercial x XV de Piracicaba - Ulisses TV (YouTube)
FA Women's Super League
3ª rodada
- 15h30 - Tottenham x Manchester City - Canal GOAT e Disney+
Frauen Bundesliga
3ª rodada
- 13h30 - Freiburg x Hamburgo - DAZN
National Women's Soccer League
21ª rodada
- 21h - Orlando Pride x North Carolina Courage - Xsports e Canal GOAT