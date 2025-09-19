fechar
Jogos de hoje (19/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

A data traz de volta os torneios nacionais, depois do encerramento da rodada da Champions League, Libertadores da América e Copa Sul-Americana

Por Robert Sarmento Publicado em 19/09/2025 às 4:03
Samuel Aghehowa, atacante do Porto
Samuel Aghehowa, atacante do Porto - Instagram/Porto

Com o fim da 1ª rodada da Champions League e das partidas de ida das quartas da Libertadores e Copa Sul-Americana, os jogos de hoje (19/09) destacam as competições nacionais.

O dia reserva a aberturada da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com Novorizontino e Athletic se enfrentando no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo.

Jogos de futebol hoje (19/09/25)

Abaixo, confira a agenda do futebol desta sexta-feiraonde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça alguma mudança na programação, as responsabilidades são das emissoras.

Brasileirão Série B

27ª rodada

  • 19h - Novorizontino x Athletic - ESPN e Disney+

LaLiga

5ª rodada

  • 16h - Betis x Real Sociedad - ESPN e Disney+

Serie A

4ª rodada

  • 15h45 - Lecce x Cagliari - Disney+

Bundesliga

4ª rodada

  • 15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Xsports, SporTV, Globoplay e OneFootball

Ligue 1

5ª rodada

  • 15h45 - Lyon x Angers - CazéTV

Liga Portugal

6ª rodada

  • 16h15 - Rio Ave x Porto - ESPN4 e Disney+

Eredivisie

6ª rodada

  • 15h - Sparta Rotterdam x Twente - Disney+

Liga Profesional de Fútbol

Segunda fase - 9ª rodada

  • 21h15 - Lanús x Platense - ESPN 4 e Disney+

Primera División Profesional de Uruguay

Clausura - 8ª rodada

  • 20h - Defensor x Danubio - Disney+

Campeonato Saudita

3ª rodada

  • 12h15 - Al Qadsiah x Al Khaleej - Canal GOAT

  • 12h35 - Al Fayha x Al Shabab - BandSports
  • 15h - Al Ahli x Al Hilal - Canal GOAT e BandSports

Super Lig

6ª rodada

  • 14h - Göztepe x Besiktas - Disney+

Veikkausliiga

Grupo do rebaixamento

  • 12h - Haka x Oulu - OneFootball e TV Green (YouTube)
  • 13h - KTP x Jaro - OneFootball e TV Green (YouTube)

EFL Championship

6ª rodada

  • 16h - Middlesbrough x West Bromwich - Disney+

Ligue 2

6ª rodada

  • 15h - Dunkerque x Le Mans - SportyNet (TV e YouTube)

Serie B

4ª rodada

  • 14h - Frosinone x Südtirol - OneFootball

Serie C

5ª rodada

  • 15h30 - Ravenna x Perugia - OneFootball

2. Bundesliga

6ª rodada

  • 13h30 - Kaiserslautern x Preussen Münster - OneFootball
  • 13h30 - Arminia Bielefeld x Greuther Fürth- OneFootball

3. Fußball-Liga

7ª rodada

  • 14h - Saarbrücken x Schweinfurt - OneFootball

Egyptian Premier League

7ª rodada

  • 14h - Al Ahly x Ceramica Cleopatra - Link Sport Club Podcast (YouTube)

Copa Paulista

Semifinal - Jogo de ida

  • 20h - Comercial x XV de Piracicaba - Ulisses TV (YouTube)

FA Women's Super League

3ª rodada

  • 15h30 - Tottenham x Manchester City - Canal GOAT e Disney+

Frauen Bundesliga

3ª rodada

  • 13h30 - Freiburg x Hamburgo - DAZN

National Women's Soccer League

21ª rodada

  • 21h - Orlando Pride x North Carolina Courage - Xsports e Canal GOAT

